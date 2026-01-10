Cutremur de 6,4 în largul Indoneziei. Undele seismice au fost resimțite de populație

Un cutremur cu magnitudinea 6,4 s-a produs sâmbătă în largul arhipelagului Insulele Talaud din Indonezia, au anunţat institutele internaţionale de monitorizare seismică. Seismul a fost resimţit de numeroşi locuitori din zonă, însă autorităţile nu au raportat victime sau pagube materiale semnificative, conform agenţiei turce de presă Anadolu.

Potrivit Centrului German de Cercetare în Geoştiinţe (GFZ), citat de Reuters, cutremurul s-a produs la o adâncime de aproximativ 77 de kilometri. Iniţial, magnitudinea a fost estimată la 6,8, însă a fost revizuită ulterior. La rândul său, Serviciul de Prospectare Geologică al Statelor Unite (USGS), citat de agenţia Xinhua, a indicat o magnitudine de 6,7 şi a precizat că seismul a avut loc la ora 14:58:25 GMT.

Conform USGS, epicentrul cutremurului a fost localizat la aproximativ 244 de kilometri nord-nord-vest de oraşul Tobelo, din provincia Maluku de Nord, situată în estul Indoneziei, în apropierea extremităţii nordice a insulei Halmahera. Agenţia turcă de presă Anadolu a transmis că, după mai multe evaluări succesive, magnitudinea finală a seismului a fost stabilită la 6,4, la o adâncime de circa 52 de kilometri.

Agenţia de Meteorologie, Climatologie şi Geofizică a Indoneziei a precizat că seismul nu a generat risc de tsunami, însă i-a îndemnat pe locuitori să rămână vigilenţi în cazul producerii unor replici, potrivit agenţiei de presă de stat Antara.

Indonezia este situată pe „Cercul de Foc al Pacificului”, una dintre cele mai active zone seismice din lume, aflată la intersecţia mai multor plăci tectonice, unde cutremurele şi erupţiile vulcanice sunt frecvente.