Cutremur cu magnitudinea 6,5 în nordul Japoniei. A fost emisă alertă de tsunami

Un cutremur cu magnitudinea de 6,5 a lovit vineri largul coastelor de nord ale Japoniei, a anunţat Agenţia niponă de meteorologie (JMA), la doar câteva zile după un cutremur cu magnitudinea de 7,5 în aceeaşi zonă, soldat cu cel puţin 50 de răniţi, transmite AFP.

JMA, care şi-a revizuit estimarea iniţială de magnitudine de la 6,7 la 6,5, a avertizat, de asemenea, că valuri de tsunami de până la un metru înălţime ar putea lovi coasta de nord a Pacificului, scrie Agerpres.

Un cutremur major, cu magnitudinea 7,6 grade pe scara Richter, s-a produs luni, 8 decembrie, în largul coastelor Japoniei, a anunțat United States Geological Survey (USGS), agenția care monitorizează activitatea seismică la nivel global. Opt persoane au fost rănite.

Două au fost rănite în urma căderilor provocate de seism în Hokkaido, cea mai nordică insulă, una dintre ele în timpul evacuării a peste 23.000 de persoane din cauza avertizării de tsunami