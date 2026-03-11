search
Miercuri, 11 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Criza care poate destabiliza Iranul: lipsa apei devine mai periculoasă decât războiul

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:

Escaladarea conflictului dintre Statele Unite, Israel și Iran amenință acum și infrastructura deja fragilă de alimentare cu apă a țării. Este o criză care nu a început odată cu războiul: ani de secetă, schimbări climatice și o gestionare defectuoasă a resurselor au împins Iranul la limită.

Iranul se confruntă cu o criză a apei/FOTO:X
Iranul se confruntă cu o criză a apei/FOTO:X

Astăzi, însă, conflictul militar riscă să transforme o problemă cronică într-un dezastru umanitar.

Infrastructura apei, prinsă în mijlocul războiului

Problemele de alimentare cu apă sunt printre pierderile colaterale ale războiului americano-israelian împotriva Iranului. În realitate, sistemul era deja sub o presiune enormă din cauza schimbărilor climatice, a consumului excesiv în agricultură și a deceniilor de administrare defectuoasă a resurselor de către regimul teocratic.

Sâmbăta trecută, ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a acuzat Statele Unite că au bombardat o instalație de desalinizare a apei pe insula Qeshm Island din Persian Gulf. Potrivit autorităților iraniene, atacul ar fi afectat alimentarea cu apă a aproximativ 30 de sate. Washingtonul a respins acuzațiile și a negat orice responsabilitate.

Incidentul, precum și atacul lansat duminică de Iran asupra unei instalații de desalinizare din Bahrain, a stârnit temeri că războiul ar putea extinde atacurile asupra infrastructurii critice de apă din Golful Persic. În joc este alimentarea cu apă a milioane de oameni din regiune.

Criza apei exista și înainte de război

În realitate, Iranul se confrunta cu o criză severă a apei cu mult înainte de izbucnirea conflictului. Diferența este că acum regimul de la Tehran poate atribui agravarea situației atacurilor americano-israeliene.

Capitala iraniană, un oraș de aproximativ zece milioane de locuitori, este afectată de ani întregi de secetă severă. La sfârșitul anului 2025, cantitatea medie de precipitații în Iran era cu aproximativ 45% sub nivelul normal.

Serviciul meteorologic iranian a avertizat că unele orașe se apropie de așa-numita „zi zero a apei” – momentul în care sistemele de alimentare nu mai pot funcționa.

Propunerea radicală: mutarea capitalei

În noiembrie anul trecut, președintele iranian Masoud Pezeshkian a lansat chiar o idee radicală: mutarea capitalei.

El a avertizat că reducerea constantă a rezervelor de apă, combinată cu alte probleme structurale, a făcut ca Teheranul să devină „aproape nelocuibil”.

O ploaie torențială căzută în decembrie a adus doar o ușurare temporară. Solul extrem de uscat nu a putut absorbi mare parte din apă.

Rolul schimbărilor climatice

Schimbările climatice au amplificat dramatic fenomenul. Perioadele de secetă devin tot mai frecvente și mai intense, iar anul trecut a fost unul dintre cele mai secetoase din ultimele două decenii.

Fenomenelor extreme li s-a adăugat și valul de căldură din 2023, când temperaturile au atins aproximativ 50°C. Autoritățile au fost nevoite atunci să suspende activitățile timp de două zile în întreaga țară.

Citește și: Iranul ar fi putut obține o armă nucleară din Coreea de Nord cu trei zile înaintea atacurilor lansate de Donald Trump, susține John Bolton

Responsabilitatea regimului

Mulți analiști consideră însă că responsabilitatea principală aparține regimului iranian, care a gestionat defectuos resursele de apă timp de decenii.

După Revoluția Islamică, Iranul a accelerat construcția de baraje și rezervoare, în încercarea de a deveni autosuficient în domeniul apei. Multe dintre aceste proiecte au fost însă amplasate în zone nepotrivite, iar creșterea temperaturilor a accelerat evaporarea apei.

Astăzi, numeroase rezervoare sunt aproape goale și se degradează.

„Mafia apei”

Potrivit experților, prioritatea regimului nu a fost niciodată securitatea apei, ci producția de energie și câștigurile economice.

Un rol central l-a jucat conglomeratul de construcții Khatam al-Anbiya Construction Headquarters, controlat de Garda Revoluționară. Timp de decenii, aceasta a dominat construcția de baraje și proiectele de deviere a râurilor, obținând contracte de miliarde fără licitații publice, scrie To Vima.

Politica apei nu a fost stabilită pe criterii ecologice, ci prin rețele de influență și clientelism. Mulți specialiști iranieni vorbesc astăzi despre o adevărată „mafie a apei”, în care loialitatea față de regim decide accesul la una dintre cele mai vitale resurse ale țării.

Activismul de mediu, redus la tăcere

Autoritățile iraniene au restrâns și activitatea activiștilor de mediu sau a oficialilor care cereau politici mai serioase pentru protejarea resurselor de apă.

În locul unor reforme structurale, guvernul a preferat soluții temporare: reducerea presiunii apei în rețele sau introducerea raționalizării în perioadele de criză.

Soluții pe hârtie

De-a lungul anilor au fost avansate și idei pe termen lung, precum aducerea apei din Gulf of Oman.

În realitate însă, spun criticii regimului, autoritățile nu au depus niciodată un efort serios pentru a rezolva problema. Resursele statului au fost direcționate mai ales către consolidarea programului militar și nuclear și către sprijinirea grupărilor armate din regiune.

Citește și: Războiul care ar putea schimba Iranul: scenariul inspirat din căderea lui Ceaușescu

Un risc social major

Potrivit unor estimări ale cercetătorilor americani, distrugerea instalației de desalinizare de pe insula Qeshm ar putea avea un impact limitat asupra crizei generale a apei din Iran.

Pericolul real vine din combinația dintre lipsa cronică de apă și devastarea economică provocată de război. Această combinație ar putea duce la penurie de alimente și la noi valuri de migrație internă.

De altfel, chiar înainte de conflict, mulți fermieri iranieni își abandonaseră deja terenurile din cauza lipsei de apă și se mutaseră la periferia orașelor, sperând să găsească o cale de supraviețuire.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Prima reacție a Casei Albe după ce Washington Post a scris că Moscova a dat informații Iranului în legătură cu loviturile americane
digi24.ro
image
Ellie Goulding a devenit mamă pentru a doua oară. Momente inedite din perioada sarcinii | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Zi cu temperaturi de peste 10 grade Celsius în toată țara. Unde vor fi chiar 20 de grade. Prognoza ANM pentru Gândul
gandul.ro
image
România trebuie să taie 18 miliarde de lei din deficit. Bolojan explică cele cinci provocări
mediafax.ro
image
ÎPS Teodosie lucrează cu un fost angajat SRI în dosarul de corupție. Cine e ”spionul vocilor”, românul care a analizat atentatul asupra lui Donald Trump
fanatik.ro
image
Reacția lui Bolojan după ce Avocatul Poporului susținut de PSD a atacat la CCR OUG-ul care permite tăieri în administrație
libertatea.ro
image
Comandor (r) Mateiu: Dacă SUA vor ataca Iranul de pe teritoriul României, devenim cobeligeranți
digi24.ro
image
„Ești om în toată firea, cum umblai fără carnet?”. Răspunsul surprinzător al fostului fotbalist încarcerat pentru condus repetat fără permis
gsp.ro
image
Alexandru Țiriac, mesaj fără precedent, după ce a revenit în România din cauza războiului
digisport.ro
image
Locul din Iran pe care Garda Revoluționară îl păzește cel mai bine și pe care SUA vizează să îl captureze. Ce se află pe 'Insula Interzisă'
stiripesurse.ro
image
Un bărbat din SUA urmează să fie executat deși nu a ucis niciodată pe nimeni
antena3.ro
image
Economiştii explică de ce s-au scumpit carburanţii, deşi marfa este din stocuri
observatornews.ro
image
Vortex polar. Ninge 5 zile la rând în România, începând de săptămâna viitoare. Care sunt orașele afectate
cancan.ro
image
Casa de Pensii, anunț pentru pensionarii care iau joi pensia pe card: Am transferat banii. Când ajung în cont?
newsweek.ro
image
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
prosport.ro
image
Reguli noi pe aeroporturile din București. Ce cantitate de lichide este permisă acum în bagajul de mână
playtech.ro
image
Președintele FIFA a făcut anunțul cu privire la participarea Iranului la Cupa Mondială! „Am vorbit cu Donald Trump”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Alexandru Țiriac, mesaj fără precedent, după ce a revenit în România din cauza războiului
digisport.ro
image
Criza energetică provocată de războiul din Orientul Mijlociu, lecție dură pentru UE. Ursula von der Leyen recunoaște: Renunțarea la energia nucleară a fost o greșeală strategică
stiripesurse.ro
image
A ieșit la iveală rezultatul autopsiei băiețelului de un an și nouă luni care s-a stins la spitalul de copii din Iași. Ce i-a adus sfârșitul
kanald.ro
image
Bugetul pe 2026 aduce bani în plus pentru unii pensionari. Cine poate primi până la 1.000 de lei, deși pensiile rămân înghețate
wowbiz.ro
image
El e pilotul care s-a înecat după ce a sărit într-un bazin cu apă ca să salveze un câine. Octavian avea doar 30 de ani și era căsătorit. Colegii sunt sfâșiați de durere!
romaniatv.net
image
Pilot militar mort într-o bază militară din România. MApN: „Cerul aviaţiei româneşti a pierdut un pilot extraordinar cu un suflet imens”
mediaflux.ro
image
„Ești om în toată firea, cum umblai fără carnet?”. Răspunsul surprinzător al fostului fotbalist încarcerat pentru condus repetat fără permis
gsp.ro
image
Daciana Sârbu vorbește deschis despre relația cu Alex Ghionea, iubitul cu 22 de ani mai tânăr: „Mi-am asumat mereu că voi fi judecată” VIDEO
actualitate.net
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
„Supa penicilină”, preparatul care îți întărește sistemul imunitar. Italienii o adoră!
click.ro
image
„Cea mai frumoasă fată din lume” a fost cerută în căsătorie. Cum arată și cât valorează inelul de logodnă primit de Thylane Blondeau. FOTO
click.ro
image
„Prost am fost la 18 ani!” Cine câștigă mai bine în România: cei cu studii superioare sau cei fără?
click.ro
FotoJet (63) jpg
Frumoasa brunetă a pozat GOALĂ. Dakota Johnson, senzațională și senzuală în cea mai recentă campanie Calvin Klein
okmagazine.ro
Supa gulas Sursa foto shutterstock 221586598 jpg
Atenție! Supa gulaș creează dependență după prima lingură
clickpentrufemei.ro
„Bivolițe la Pantelimon trecând apa”, pictură de Jean Neylies (© iMAGO Romaniae)
Aventurile neobișnuite ale unei bivolițe cu o stea în frunte, după cedarea Cadrilaterului
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vacanță ca în filme pentru Corina Caragea. Țara care a lăsat‑o fără cuvinte: „Este de neimaginat”
image
„Supa penicilină”, preparatul care îți întărește sistemul imunitar. Italienii o adoră!

OK! Magazine

image
Fiica lui Andrew a sfidat prea mult publicul! Prințesa Eugenie, ridiculizată în online după ce, ”în sfârșit, a făcut ceea ce trebuia”

Click! Pentru femei

image
Pe cine favorizează Jupiter după 10 martie? Cele 4 zodii cărora li se deschid multe uși

Click! Sănătate

image
Aceasta este culoarea preferată a psihopaţilor!