Unde este Mojtaba Khamenei? Scenariile din spatele absenței noului lider al Iranului

Deși a fost instalat în fruntea statului, noul lider suprem al Iranului rămâne, paradoxal, aproape invizibil. Mojtaba Khamenei, al treilea lider suprem din istoria Republicii Islamice, nu a avut încă nicio apariție publică de la momentul numirii sale.

Până astăzi nu a fost difuzat niciun videoclip în care acesta să se adreseze mulțimilor de susținători care au ieșit pe străzile Iranului pentru a-și declara loialitatea. Nu există nici măcar o declarație scrisă semnată de el sau transmisă de biroul său.

În lipsa aparițiilor oficiale, presa de stat a recurs la imagini de arhivă pentru a-l prezenta publicului. În paralel, rețelele de propagandă ale regimului difuzează masiv videoclipuri și fotografii generate cu ajutorul inteligenței artificiale, construind imaginea unui lider înțelept, predestinat să moștenească cea mai înaltă funcție din stat.

Un exemplu grăitor poate fi văzut în centrul capitalei. Pe celebrul panou mural din Piața Vali Asr Square din Tehran – un spațiu folosit de ani întregi pentru mesajele oficiale ale regimului – a apărut recent o nouă scenă simbolică. Tânărul Khamenei este ilustrat primind drapelul Iranului din mâinile tatălui său, liderul ucis Ali Khamenei, în timp ce Ruhollah Khomeini, fondatorul Revoluției Islamice, privește aprobator. Mesajul este clar: o continuitate neîntreruptă a conducerii.

Ceea ce regimul evită cu grijă este însă contradicția evidentă din centrul acestui scenariu: transferul puterii de la tată la fiu într-un sistem care s-a născut tocmai dintr-o revoluție împotriva monarhiei ereditare.

Scenariile din spatele absenței

Una dintre explicațiile vehiculate pentru dispariția din spațiul public a noului lider ar fi o posibilă rănire suferită în timpul așa-numitului „Război al Ramadanului”. Unele relatări din presa de stat sugerează că și Mojtaba Khamenei ar fi fost afectat în timpul conflictului. Dacă informația este reală, rănile ar putea explica absența din imagini video – însă nu justifică lipsa totală a unei declarații scrise.

Ehsan Karami, fost realizator TV al televiziunii de stat iraniene, acum dizident, susține că Mojtaba Khamenei ar fi în comă, internat la ATI în spitalul Sina din Teheran. „A fost rănit grav în zona abdomenului și a picioarelor și este conectat la un aparat de respirație artificială. Încă nu știe că a început un război și că familia lui a fost ucisă în bombardamente, nici că a devenit lider!”, a scris Karami pe X.

O altă ipoteză ține de reacția de la Washington. Donald Trump și-a exprimat public nemulțumirea față de numirea lui Mojtaba Khamenei după asasinarea tatălui său. Întrebat luni de jurnaliști dacă noul lider suprem are „o țintă pe spate”, Trump a evitat un răspuns direct, spunând că nu dorește să sugereze acest lucru.

Cu toate acestea, chiar dacă liderul suprem rămâne absent din spațiul public, aparatul politic al Republicii Islamice pare să funcționeze fără sincope. Instituțiile statului își continuă activitatea, iar până acum nu există semne că strategia Iranului în război s-ar fi schimbat.