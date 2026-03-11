Emiratele Arabe Unite au început să aresteze persoane care publică materiale legate de conflictul din Orientul Mijlociu. Un turist britanic este reținute de mai multe zile

Un turist britanic în vârstă de 60 de ani a fost reținut în Dubai, după ce ar fi filmat imagini cu rachete lansate din Iran, potrivit unui grup de campanie pentru drepturile străinilor. Bărbatul, aflat în vacanță, este în prezent la secția de poliție Bur Dubai, fiind reținut de luni.

Turistul ar fi fost surprins filmând rachetele, însă nu este clar dacă materialele au fost ulterior postate pe rețelele sociale. De la începutul atacurilor Iranului asupra unor țări din Golful Persic, mai mulți turiști și influenceri au distribuit online imagini cu rachetele interceptate sau care au căzut pe teritoriu, potrivit The Guardian.

Autoritățile din Emiratele Arabe Unite (EAU) avertizează însă că publicarea de materiale legate de conflicte regionale, politică sau securitate poate fi considerată o infracțiune.

Legile privind criminalitatea informatică din statul arab sunt printre cele mai stricte din lume, iar comentariile considerate dăunătoare pentru „ordinea publică”, „unitatea națională” sau reputația țării pot fi sancționate cu amenzi de până la 77.000 de dolari sau cu închisoarea.

Radha Stirling, director executiv al organizației Detained in Dubai, a declarat că grupul acordă asistență familiei britanicului.

Stirling a mai precizat că poliția și alte autorități sunt „hipersensibile” la cetățenii străini care fac fotografii în afara clădirilor guvernamentale, din cauza temerilor că ar putea fi „spioni iranieni”.

„Există două motive principale: autoritățile nu vor ca informațiile despre loviturile cu rachete să ajungă imediat în Iran sau în alte state, iar apoi este o chestiune de imagine. Nu vor ca aceste fotografii să rămână pe internet și să afecteze percepția asupra siguranței orașelor Dubai și Abu Dhabi”, a explicat Stirling.

Turistul nu a fost pus oficial sub acuzare și ar putea fi eliberat fără alte măsuri. Totuși, în baza legislației privind criminalitatea informatică, riscă până la doi ani de închisoare sau o amendă, iar dacă ar fi invocate legile de securitate națională, pedeapsa ar putea fi mai severă.