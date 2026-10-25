Elon Musk sugerează că a limitat personal accesul armatei ucrainene la Starlink. Ce reproșează Kievului

Elon Musk a sugerat că el a fost cel care a determinat limitarea funcționării sistemului Starlink pentru anumite operațiuni militare ucrainene, susținând că armata Kievului ar fi încălcat condițiile de utilizare ale serviciului.

Elon Musk spune că a fost în spatele limitării Starlink în Ucraina. Foto: Shutterstock

Declarațiile miliardarului vin după informații potrivit cărora accesul la rețeaua de comunicații prin satelit ar fi fost restricționat pentru dronele ucrainene care o foloseau în atacuri asupra țintelor rusești, relatează publicația americană The Hill.

Musk a afirmat că Ucraina ar fi folosit Starlink în operațiuni ofensive cu drone, deși serviciul nu ar fi fost autorizat pentru astfel de misiuni. El a susținut că situația s-a schimbat după ce a fost identificată o modalitate de a ocoli restricțiile.

„Acea portiță a fost închisă săptămâna trecută”, a transmis Musk.

Potrivit informațiilor apărute în presă, limitările au afectat dronele și alte aparate ucrainene care se bazau pe Starlink pentru comunicații și care se deplasau cu viteze de peste 100 de mile pe oră, adică aproximativ 160 de kilometri pe oră.

Miliardarul a făcut distincție între serviciul comercial Starlink și Starshield, o platformă de comunicații prin satelit destinată utilizărilor guvernamentale și de securitate. Potrivit acestuia, Starshield se află sub controlul guvernului american, în timp ce rețeaua civilă Starlink nu ar fi fost autorizată pentru atacuri ofensive.

Jurnalul The Wall Street Journal a relatat anterior că Musk ar fi ordonat limitarea funcționării sistemului Starshield în anumite condiții. Totuși, problemele de conectare ar fi continuat să apară și în cazul dronelor care utilizau Starshield atunci când acestea depășeau viteza de aproximativ 160 de kilometri pe oră.

Starlink a devenit o componentă importantă a comunicațiilor militare ucrainene de la începutul invaziei rusești pe scară largă, în 2022. Sistemul este folosit pentru transmiterea de date și menținerea legăturilor de comunicații în zone în care infrastructura convențională a fost distrusă sau afectată.

Musk a recunoscut importanța rețelei pentru Ucraina, afirmând că, fără Starlink, linia frontului s-ar prăbuși imediat. El a precizat că afirmația sa nu reprezintă o amenințare, ci ceea ce consideră a fi o realitate militară.

Declarațiile lui Musk au provocat reacții din partea unor parlamentari democrați, care au cerut clarificări cu privire la rolul miliardarului în deciziile ce afectează capacitatea militară a Ucrainei.

Senatorul Adam Schiff a solicitat o anchetă a Senatului și a cerut ca Musk să fie audiat sub jurământ. Acesta a afirmat că există o contradicție între declarațiile publice ale lui Musk și cele ale președintelui american, susținând că unul dintre ei nu spune adevărul.

Schiff a cerut ca circumstanțele în care au fost impuse restricțiile asupra sistemelor de comunicații să fie investigate, având în vedere importanța Starlink pentru operațiunile ucrainene.

Disputa readuce în atenție dependența Ucrainei de infrastructura privată de comunicații prin satelit și influența pe care deciziile unei companii o pot avea asupra desfășurării unui război. În timp ce Musk susține că serviciul nu trebuie folosit în scopuri pentru care nu a fost autorizat, criticii săi cer mai multă transparență în privința deciziilor care pot afecta direct capacitatea de apărare a Ucrainei.