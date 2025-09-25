Crimă rezolvată după 26 de ani: un bărbat, reținut pentru viol și omor în Tulcea

Un bărbat suspectat că a violat și ucis o bătrână în urmă cu 26 de ani, într-un sat din județul Tulcea, a fost reținut de procurorii Parchetului General, după ce autoritățile au descoperit o potrivire între probele de la locul faptei și profilul său genetic.

Potrivit Parchetului General, în noaptea de 25/26 iulie 1999, inculpatul a pătruns fără drept în locuința victimei, o femeie de 75 de ani. „Prin exercitarea unor acte de violență și constrângere, a întreținut un raport sexual cu aceasta. Ulterior, pentru a împiedica victima să țipe sau să facă zgomot și să alarmeze vecinii, precum și pentru a ascunde săvârșirea infracțiunilor de viol și violare de domiciliu, inculpatul a exercitat în continuare acte de violență gravă asupra acesteia. Multiplele leziuni traumatice grave suferite au provocat decesul persoanei vătămate, care a fost găsită în dimineața zilei de 26 iulie 1999, dezbrăcată, sub un pat metalic aflat în locuință”, au transmis procurorii, citați de News.ro.

Identificat prin expertiză genetică

Ancheta a fost reluată recent, iar miercuri, 24 septembrie, bărbatul a fost reținut. „Printre probele administrate în cauză se află un raport de expertiză genetică judiciară din data de 6 august 2025, emis de Institutul de Criminalistică din cadrul I.G.P.R., care arată că profilul genetic al inculpatului, identificat în baza de date cu profile genetice din cadrul Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, este identic cu profilul genetic al persoanei de sex masculin obținut ca urmare a analizării urmelor biologice de la locul faptei”, au precizat procurorii.

Arest preventiv pentru 30 de zile

„Procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale și a formulat propunere de arestare preventivă a unui inculpat pentru o perioadă de 30 de zile, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor calificat”, au adăugat procurorii.

Astfel, după mai bine de două decenii, anchetatorii au reușit să identifice și să rețină persoana bănuită de comiterea unei crime care a șocat comunitatea locală.