Peste 150.000 de pasageri au rămas blocați după ce o erupție vulcanică a forțat autoritățile indoneziene să suspende temporar operațiunile pe șase aeroporturi.

Aeroporturile au rămas închise din cauza erupției vulcanului Foto: X/FahadNaib

Autoritățile indoneziene au anunțat că zborurile au fost suspendate până duminică, la ora 13:30, ora locală, respectiv 06:30 GMT. Cele mai afectate au fost cursele către și dinspre Singapore, dar și alte rute internaționale, inclusiv Doha, Sydney și Kuala Lumpur.

Ministrul Transporturilor, Dudy Purwagandhi, a declarat că până în prezent 467 de zboruri au fost afectate și a cerut companiilor aeriene să ia în considerare redirecționarea unor zboruri către alte aeroporturi.

Anak Krakatau a început să erupă vineri noaptea târziu. Vulcanul a generat activitate seismică continuă, fântâni de lavă și zgomote puternice resimțite în regiunile din apropiere. Alte două erupții au fost înregistrate duminică dimineața, potrivit autorităților, potrivit BBC.

Potrivit agenției meteorologice indoneziene BMKG, cenușa a ajuns la 6.000 m în Java, la est de vulcan, și la 15.000 m vest de vulcan, pe partea Sumatra.

Vulcanul se află în strâmtoarea Sunda, între insulele Java și Sumatra. Autoritățile au precizat că, în urma activității recente, nu a fost emisă nicio avertizare de tsunami.

Recomandări pentru populație

Ministrul Sănătății le-a cerut locuitorilor din zonele afectate să rămână în case și să poarte măști pentru a se proteja de efectele cenușii vulcanice asupra sistemului respirator, ochilor și pielii.

Mai multe școli și-au anulat activitățile încă de sâmbătă, după ce elevii și localnicii au reclamat iritații oculare. Și unii pescari și-au anulat ieșirile pe mare, acuzând dureri și usturimi la nivelul ochilor.

Un localnic a declarat că a început să simtă iritația încă de vineri seară, descriind senzația ca pe aceea că „i-ar fi intrat mici grăunțe de nisip în ochi”. El a mai spus că cenușa este atât de densă încât trebuie să își măture curtea la fiecare cinci minute.

Vulcanul a provocat o tragedie în 2018

Anak Krakatau, al cărui nume înseamnă „Copilul lui Krakatoa”, a apărut în caldera formată după erupția vulcanului Krakatoa din 1883. Vulcanul a fost activ sporadic de la formarea sa.

În decembrie 2018, o parte a vulcanului s-a prăbușit în mare, provocând un tsunami devastator. Peste 400 de persoane au murit, iar alte mii au fost rănite sau strămutate de pe coastele insulelor Java și Sumatra.

Indonezia se află pe Cercul de Foc al Pacificului, o regiune cu activitate seismică și vulcanică intensă, unde au loc frecvent cutremure și erupții.