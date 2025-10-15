Mii de oameni au fost forțați să părăsească zona din jurul vulcanului Mount Lewotobi Laki-laki, după ce acesta a erupt exploziv miercuri, 15 octombrie, aruncând lavă și cenușă la câțiva kilometri în aer.

Prima erupție a avut loc la ora 1:35 dimineața, ora locală, urmată la mai puțin de nouă ore de o a doua explozie care a produs un nor uriaș, potrivit dailymail.

Mount Lewotobi Laki-laki este unul dintre cei peste 450 de vulcani de-a lungul Ringului de Foc Pacificic, o zonă în formă de potcoavă de 25.000 de mile caracterizată prin activitate seismică și vulcanică intensă, care înconjoară Oceanul Pacific.

Oficialii geologici au ridicat nivelul de alertă al vulcanului la cel mai înalt marți seara, după ce au detectat cutremure adânci, un semn frecvent înaintea erupțiilor explozive.

Șeful Agenției Geologice, Muhammad Wafid, a declarat că s-a înregistrat o „creștere semnificativă a activității vulcanului”. „Oamenii care locuiesc în apropierea vulcanului ar trebui să fie atenți la posibile fluxuri de noroi vulcanic dacă apar ploi puternice”, a adăugat el.

„Locuitorii din zonă au fost sfătuiți să evacueze imediat, în timp ce zborurile din regiune au fost suspendate, autoritățile monitorizând norul de cenușă pentru posibile perturbări suplimentare”, a spus Avelina Manggota Hallan de la agenția locală de management al dezastrelor.

Zborurile către populara destinație turistică Bali ar putea fi, de asemenea, afectate.