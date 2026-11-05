Coreea de Nord, deranjată de criticile ONU și UE privind drepturile omului: „Ar face mai bine să-și vadă de treabă”

Coreea de Nord a transmis Uniunii Europene și ONU să „își vadă de treabă”, criticând proiectul de rezoluție privind situația drepturilor omului din țară. Anul trecut, Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului avertiza că situația nu doar că nu s-a îmbunătățit în ultimul deceniu, ci s-a înrăutățit în mai multe privințe.

Kim Jong Un Foto: AFP

Phenianul este acuzat de mult timp de ONU și de alte organizații că încalcă pe scară largă drepturile omului, inclusiv prin administrarea unor lagăre de detenție și restricționarea severă a libertății de exprimare și a accesului la informație, scrie Euronews.

Sistemul său de justiție penală rămâne, de asemenea, puțin cunoscut.

„UE a prezentat din nou un proiect de rezoluție care denaturează în mod flagrant politica și situația drepturilor omului din Republica Populară Democrată Coreeană (RPDC)”, a transmis misiunea nord-coreeană la ONU, într-un comunicat preluat de agenția oficială KCNA.

Phenianul a catalogat inițiativa drept o „farsă” și o „provocare motivată politic”, susținând că „drepturile omului nu sunt în niciun caz monopolul Occidentului”.

„UE ar face mai bine să-și vadă de treabă, în loc să promoveze așa-zise probleme inexistente privind drepturile omului”, a transmis regimul nord-coreean.

Rezoluția urmează să fie adoptată de Comitetul al Treilea al Adunării Generale a ONU în cursul acestei luni, înainte de a fi supusă votului final în plen.

Potrivit unui raport al ONU publicat anul trecut, nord-coreeni sunt executați, printre altele, și pentru vizionarea de filme străine.

Dictatura a extins utilizarea pedepsei cu moartea, care include împușcarea, potrivit raportului de 14 pagini. Represiunea face parte dintr-o încercare de a instala o cultură a fricii în rândul cetățenilor și de a-i izola de influențele culturale externe.

„Nicio altă populație nu este supusă unor astfel de restricții în lumea de astăzi”, a concluzionat raportul Oficiului ONU pentru Drepturile Omului.

Cel puțin șase legi noi adoptate în ultimii 10 ani au mărit posibilitatea aplicării pedepsei cu moartea pentru o gamă largă de infracțiuni. O astfel de infracțiune include vizionarea și distribuirea de conținut străin, inclusiv episoade TV și filme.