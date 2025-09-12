search
Vizionarea de filme străine, pedepsită cu moartea în Coreea de Nord, arată ONU

0
0
Publicat:

Potrivit unui raport al Organizației Națiunilor Unite (ONU), nord-coreeni sunt executați, printre altele, și pentru vizionarea de filme străine.

FOTO: Arhivă
FOTO: Arhivă

Dictatura a extins utilizarea pedepsei cu moartea, care include împușcarea, potrivit raportului de 14 pagini. Represiunea face parte dintr-o încercare de a instala o cultură a fricii în rândul cetățenilor și de a-i izola de influențele culturale externe, scrie The Telegraph.

Nicio altă populație nu este supusă unor astfel de restricții în lumea de astăzi”, a concluzionat raportul Oficiului ONU pentru Drepturile Omului.

Volker Türk, Înaltul Comisar ONU pentru Drepturile Omului, a declarat că, dacă situația va continua, nord-coreenii „vor fi supuși mai multor suferințe, represiuni brutale și fricii pe care le-au îndurat atât de mult timp”.

Cel puțin șase legi noi adoptate în ultimii 10 ani au mărit posibilitatea aplicării pedepsei cu moartea pentru o gamă largă de infracțiuni. O astfel de infracțiune include vizionarea și distribuirea de conținut străin, inclusiv episoade TV și filme.

Cercetătorii ONU au fost informați de către fugari că, din 2020, numărul execuțiilor pentru aceste infracțiuni a crescut, fiind efectuate acum regulat prin împușcare în public.

Potrivit BBC, o femeie pe nume Kang Gyuri a spus că trei dintre prietenii ei au fost executați după ce au fost prinși având conținut sud-coreean.

Au fost judecați împreună cu traficanți de droguri. Aceste infracțiuni sunt tratate la fel acum”, a spus Gyuri, care a fugit în 2023.

Raportul adaugă că progresele tehnologice au permis guvernului să își întărească controlul absolut asupra populației. „În ultimii 10 ani, guvernul a exercitat aproape control total asupra oamenilor, lăsându-i incapabili să ia decizii proprii”, se arată în document.

În 2014, juriști mandatați de ONU au întocmit pentru prima dată un raport extrem de critic la adresa regimului nord-coreean, acuzându-l de crime împotriva umanității la scară largă. Președintele comisiei de anchetă a comparat crimele comise de regimul de la Phenian cu cele ale naziștilor, ale regimului apartheid din Africa de Sud și ale Khmerilor Roșii, potrivit News.ro.

De atunci, datele colectate de Înaltul Comisariat ONU pentru Drepturile Omului arată că situația „s-a deteriorat chiar și mai mult în multe cazuri”, iar guvernul nord-coreean își exercită un control și mai strict asupra cetățenilor săi. Condus cu mână de fier de șapte decenii de dinastia Kim, regimul menține o supraveghere și o restricție fără precedent asupra populației.

