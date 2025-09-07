Controversele din spatele sfințirii lui Carlo Acutis, „influencerul lui Dumnezeu”, canonizat duminică de Papa Leon XIV. Ce acuzații se aduc Vaticanului

Un adolescent britanic care a murit la doar 15 ani devine astăzi primul „Sfânt Milenial” al Bisericii Catolice. Carlo Acutis, cunoscut pentru miracolele atribuite postum și pentru folosirea internetului pentru a documenta evenimente religioase, a captivat milioane de tineri din întreaga lume.

Carlo Acutis, „rockstar-ul catolicismului” pentru generația Z

Milioane de oameni cred că acest băiat britanic a săvârșit miracole după ce a murit, la doar 15 ani. Astăzi, în contextul unor șoapte întunecate despre adevăratele intenții ale Bisericii Catolice, Carlo Acutis va fi înălțat la rang de sfânt.

Timp de opt secole de la moartea sa, orașul montan Assisi a fost sinonim cu Sfântul Francisc, fiul unei familii bogate de negustori care a renunțat la o moștenire uriașă pentru a trăi ca predicator itinerant. Pelerini din toate colțurile lumii urcă pe străzile abrupte pentru a se ruga lângă mormântul său din basilică și pentru a vizita locuri precum Sanctuarul Spolierii.

Însă legendarul Francisc nu mai este cea mai mare atracție a orașului Assisi. Popularitatea sa a fost depășită de un nou „locatar”: Carlo Acutis, născut la Londra, care a trăit doar 15 ani – și care azi va fi canonizat ca primul „Sfânt Milenial”.

„Când am venit aici, poate că una sau două mii de persoane vizitau această piață în fiecare an,” mi-a spus arhiepiscopul din Assisi, Domenico Sorrentino, indicând curtea sanctuarului. „Știți câți au venit anul trecut? Un milion sau mai mult. Oamenii obișnuiau să vină să-l vadă pe Francisc, dar acum vine un tip mai tânăr pentru Carlo. Într-o perioadă în care societatea are multe probleme, el este busola lor.”

Cu aspectul său de băiat de trupa pop, Carlo a fost numit „Rock Star-ul Catolicismului Roman”, iar clericul nu se opune acestei etichete. „Dar timpul meu e al trupei The Beatles,” râde el, cântând pe scurt „Yellow Submarine”.

Trupul lui Carlo Acutis, aproape intact după 20 de ani de la moarte

Trupul lui Carlo este expus în Biserica Sfânta Maria Major într-un sicriu cu pereți de sticlă, suspendat în aer, astfel încât să pară rupt din pământ și plutind spre Cer. Exhumat la 13 ani după moarte, se spune că rămășițele sale nu s-au descompus. A fost nevoie doar de puțin silicon pentru a-i reface trăsăturile frumoase, iar el și-a păstrat chiar părul dezordonat.

Îmbrăcat pentru eternitate în hainele sale de weekend – trening de designer, blugi albaștri și pantofi sport Nike – arată ca o figurină de ceară a lui Harry Styles adolescent de la Madame Tussauds și pare să zâmbească mulțimilor uimește care trec pe lângă el, se închină, sărută geamul și lasă rugăciuni scrise într-o cutie alături.

„Carlo e pur și simplu grozav!” a exclamat Matilda Kalaga, 17 ani, când am întrebat-o de ce ea și prietenele ei au făcut lunga călătorie din Polonia. „Mă regăsesc în el pentru că era atât de normal. Era ca noi, de fapt.”

Ghidul britanic Gwen Wiseman, care arată pelerinilor locurile din viața lui Carlo, spune fără suflare: „Carlo a făcut să fie din nou cool să fii catolic!”

Șoapte întunecate despre adevăratele intenții ale Vaticanului

Totuși, în cercurile superioare ale Bisericii Catolice există unii care nu împărtășesc acest entuziasm neînfrânat pentru ceremonia de sfințire de duminică, chiar dacă promite un alt spectacol electrizant la Vatican, la șase luni după funeraliile teatrale ale Papei Francisc.

Ei susțin că canonizarea lui Carlo a fost aranjată sau, cel puțin, accelerată, pur și simplu pentru că Biserica Catolică este disperată să se reconecteze cu tinerii, care au părăsit în milioane băncuțele bisericii, dezamăgiți de scandalurile de abuzuri sexuale acoperite de cler.

Zeci de mii de oameni s-au adunat în Piața Sfântul Petru pentru a participa la ceremonia istorică

Cum au aflat oamenii că urmează să aibă loc canonizare? Două tapiserii uriașe atârnate deasupra Papei ieri, când acesta a apărut pe treptele bazilicii Sf. Petru. Una este un portret color modern, reprezentându-l pe Carlo sănătos, ieșind la drumeție cu o cămașă roșie. Cealaltă, copiată după o fotografie alb-negru de acum un secol, îl arată pe un tânăr mult mai puțin celebru, Pier Giorgio Frassati, care va fi și el sfințit duminică.

„Virtuțile eroice” care le-au adus cel mai înalt omagiu al Bisericii vor fi prezentate în fața unei audiențe vaste în Piața Sf. Petru (care, cu siguranță, va include mulți britanici, deoarece Carlo s-a născut la clinica Portland din Londra, unde s-au născut și mai mulți copii regali).

Și în multe privințe, poveștile lui Carlo, care și-a petrecut primii ani într-o vilă frumoasă din Kensington, Londra de Sud, și ale lui Pier, originar din Torino, sunt remarcabil de similare. Amândoi erau tineri, atletici și extrem de frumoși, amândoi au trăit vieți exemplare, ajutând săracii și defavorizații. Amândoi proveneau din familii înstărite.

Când s-a născut Carlo, tatăl său, Andrea, lucra pentru Lazard, una dintre cele mai vechi și prestigioase bănci de investiții din Londra, și acum conduce o importantă companie de asigurări din Italia. Mama sa, Antonia, studia engleza înainte de a se întoarce la Milano pentru a se alătura firmei de editură a familiei sale.

Înainte de a se dedica faptelor bune, Pier era membru al elitei de schiori alpini din Italia, iar tatăl său Alfredo a fondat La Stampa, un pilon al presei italiene. Amândoi au murit tragic tineri: Carlo de leucemie în 2006, la doar 15 ani, Pier Giorgio de poliomielită în 1925, la 24 de ani.

Cum a decis Vaticanul canonizarea lui Carlo Acutis

Criticii remarcă, însă, că aici drumurile lor către sfințenie se despart brusc. După cum arată imaginea tapiseriei vechi a lui Pier, mașinăria de canonizare a Vaticanului (oficial cunoscută ca Dicasterul Cauzelor Sfinților) a durat opt decenii pentru a-l considera demn de canonizare – candidatura sa a fost suspendată mai mulți ani, în așteptarea unei anchete privind compania nepotrivită pe care o avea.

În contrast, cauza lui Carlo a fost accelerată cu o viteză pe care chiar un cleric senior implicat o recunoaște drept „supersonică”. Cursa a început la doar cinci ani după moartea sa, iar ancheta privind acreditările sale sfinte a fost finalizată în doar trei ani, între 2013 și 2016. Papa Francisc l-a beatificat – penultimul pas înainte de conferirea sfințeniei – în 2020, iar până în 2022 a fost considerat apt pentru canonizare. Întregul proces a durat puțin peste un deceniu, un timp atât de scurt încât este aproape fără precedent.

Fișierele prăfuite ale Vaticanului conțin numele a zeci de bărbați și femei nobile care au fost beatificați fără a trece de ultima etapă, unii așteptând secole întregi.

De ce a sărit acest adolescent tânăr peste rând? Unii tradiționaliști superiori spun că este din cauza căutării de către Vatican a unui „Sfânt Gen Z”, iar cu aspectul său de idol pop, personalitatea obișnuită și stilul său inovator de evanghelizare pe internet, Carlo se potrivește perfect.

Printre scepticii mai blânzi se numără veteranul jurnalist pe teme religioase Kenneth L. Woodward, autorul cărții Making Saints, o investigație atentă asupra procesului arcan de creare a sfinților la Vatican.

În cartea sa, el descrie modul în care a fost simplificat „știința exactă” de a filtra adevărații sfinți de-a lungul anilor. Timp de secole, fiecare cauză era examinat pentruensiv, ca într-un proces judiciar, cu un postulator care susținea cauza candidatului și un Protector al Credinței (cunoscut ca „Avocatul Diavolului”) care verifica eventualele defecte care l-ar fi făcut nepotrivit pentru canonizare.

Însă, în 1983, Papa Ioan Paul al II-lea a simplificat procedura, eliminând Avocatul Diavolului și plasând efectiv ambele părți ale anchetei în mâinile postulatorului. Aceasta a deschis porțile pentru crearea de sfinți aproape la scară industrială.

În cei 27 de ani de papalitate, Ioan Paul al II-lea a canonizat 482 de sfinți, mai mulți decât toți ceilalți papi la un loc. Papa Francisc, care a murit în aceeași săptămână de aprilie în care urma să-l canonizeze pe Carlo, aproape că a dublat acest număr.

„Nu cu atât de multe decenii în urmă trebuia să aștepți 50 de ani doar pentru ca reputația (potențialului sfânt) să se stabilească,” spune Woodward. Acest lucru asigura că reputația pentru sfințenie a candidatului era autentică și nu doar o fază trecătoare de „celebritate”.

Dar, adaugă el, „iată un tip [Carlo] al cărui renume se bazează pe ceva nou, internetul, și se întâmplă peste noapte. Cred că este un joc nou pentru proces și oamenii implicați trebuie să gândească foarte atent. Entuziasmul tinerilor poate trece rapid la alte lucruri.”

Controversa canonizării tânărului e încă dezbătută în comunitățile religioase

Critica profesorului controversat de liturghie Andrea Grillo, de la una dintre universitățile pontificale ale Vaticanului, este mai puternică.

Realizarea emblematică a lui Carlo a fost un site web creat de el însuși, documentând peste 136 de așa-numite miracole euharistice – evenimente inexplicabile în care, de exemplu, „ostia” sau vinul și pâinea se transformă în sânge sau carne.

Într-un blog care îi enervează pe susținătorii lui Carlo, Grillo susține că interpretarea acestor evenimente istorice de către adolescent a fost grav greșită, deoarece a fost instruit de mentori religioși insuficient informați.

„Spectacolul digital pe care l-a creat online (despre miracole) nu este bun,” spune el. „Dar nu-l învinovățesc pe el. Îi învinovățesc pe profesorii săi. La 14 ani, nu ar fi putut să înțeleagă ce scria decât dacă ar fi avut pe cineva mai în vârstă alături.”

Grillo susține că un postulator din Milano a refuzat să susțină cauza lui Carlo înainte ca aceasta să fie preluată de Nicola Gori, 59 de ani, care scrie pentru ziarul zilnic al Vaticanului.

Gori îl numește pe Carlo „un pionier”, adăugând că a fost „imediat fascinat de scurtimea vieții sale și de intensitatea spiritualității sale”, precum și de „abilitatea sa de a angaja semenii săi în această aventură”.

Totuși, alții șoptesc că el s-ar fi putut să nu fie canonizat niciodată, indiferent de realizările sale, dacă familia sa bogată nu ar fi plătit majoritatea cheltuielilor.

Este greu de calculat costul canonizării cuiva, deoarece de obicei se întinde pe mai multe generații și, după cum spune Woodward în cartea sa, „funcționarii Vaticanului preferă să vorbească despre sex decât despre bani”.

Încă din 1975, un preot a declarat pentru Wall Street Journal că procesul necesita „milioane de dolari”. Un alt insider a estimat sute de mii, incluzând onorarii pentru avocați și medici care investighează viața candidatului și presupusele miracole, transportul și cazarea, precum și costul uriaș al ceremoniei de sfințire.

Nimeni nu pune la îndoială că Acutis „a avut o viață de o bunătate exemplară”

Indiferent dacă merită sau nu canonizarea, nimeni pe care l-am întâlnit studiind viața scurtă a lui Carlo nu pune la îndoială faptul că aceasta a fost o viață de bunătate exemplară și de fapte greu de imaginat.

Părinții săi erau catolici laici, dar atracția inexplicabilă a lui Carlo către Biserică a fost atât de puternică, i-a spus mama sa, Antonia, încât încă din copilărie a participat la slujbe zilnic, primind prima Împărtășanie la vârsta de șapte ani. Această afirmație a fost confirmată de localnici din Assisi, locul de naștere al Sfântului Francisc din secolul XIII, unde familia Acutis avea o casă de vacanță.

„La opt sau nouă ani a început să facă activități de caritate,” spune Antonia (care îl descrie pe Carlo ca fiind „aproape englez” prin locul nașterii și descendență). „De exemplu, servea mese la Casa Maicii Tereza, ajuta cerșetorii de pe stradă, le oferea mâncare și sfaturi. Carlo era prieten cu evreii, musulmanii, cu toată lumea. În cartierul nostru (unul bogat din Milano), multe persoane din alte continente lucrau în case, și Carlo se oprea să vorbească cu ei. Era foarte inteligent, foarte deschis.”

Virtuțile creștine ale fiului său erau vizibile și la școala privată. Îi apăra pe cei hărțuiți, evita alcoolul și drogurile la care unii colegi cedeau și, chiar dacă nu era bun la toate materiile, devenise un expert în IT, folosindu-și mereu computerul pentru cauze bune, așa cum a verificat Vaticanul prin istoricul său de căutări online.

Dar sigur a avut și mici capricii de adolescent? O pasiune pentru haine la modă sau muzică rock, poate?

Mama sa respinge orice sugestie: „Prea ocupat să facă binele”, spune ea.

Cât despre fete, postulatorul său Nicola Gori spune că Fecioara Maria „a fost singura femeie din viața lui”.

Fostii colegi de școală oferă o imagine oarecum diferită. Federico Oldani a declarat pentru revista Economist că împărtășeau pasiunea pentru mașini rapide și că lui Carlo îi plăceau show-urile de comedie absurdă, precum The Simpsons. Un alt coleg, Michele del Vecchio, își amintește că închiriau filme de comedie mai îndrăznețe.

Deși amândoi erau impresionați de bunătatea lui Carlo și își amintesc că era împotriva sexului premarital, spun că nu discuta despre religie cu ei.

Viața tânărului s-a stins în urma unui cancer, confundat inițial cu o gripă

Cancerul fatal, inițial confundat cu o gripă, a venit când părea să devină un tânăr sportiv, înalt de aproape 1,80 m.

Însă mama sa spune că a acceptat suferința cu seninătate și i-a promis că va mai avea copii, deși ea avea atunci 39 de ani și se credea infertilă. Gemenii Michael și Francesca s-au născut patru ani mai târziu.

La înmormântarea lui Carlo, spune mama sa, a realizat că ar putea să îngroape un viitor sfânt.

Zeci de străini au venit să-i aducă omagiile, iar preotul a descris fapte de bunătate despre care ea nu știa.

Pașii și condițiile pe care le-a îndeplinit pentru sfințenie: „A realizat două miracole postume”

Câțiva ani mai târziu, membrii bisericii sale din Milano au prezentat cauza sa la Roma: primul pas pe scara spre sfințenie. Apoi, în 2019, rămășițele sale au fost exhumate pentru identificare – un alt pas esențial în proces.

Datorită afinității sale cu Sfântul Francisc, a fost înmormântat la Assisi, iar în curând statuile lor vor sta alături în oraș.

Ultimul pas al canonizării catolice necesită ca propunerea de sfânt să fi realizat două miracole postume. Carlo a fost considerat a fi îndeplinit această condiție salvând viața a două persoane care păreau sortite morții înainte ca rugăciunile să fie adresate relicvelor sale.

Primul a fost un băiețel brazilian de patru ani, Matheus Vianna, care s-a născut cu un pancreas inelar, o malformație ce îi împiedica digestia alimentelor. Se aștepta să moară de malnutriție în decurs de un an. În 2013, familia lui l-a dus să se roage în fața unei bucăți de pânză tăiate din hainele lui Carlo, care erau expuse în biserici din întreaga lume. În acea noapte, Matheus a mâncat o masă consistentă de friptură cu cartofi și aceasta a rămas în stomac; acum este un adolescent sănătos.

Al doilea presupus miracol a avut loc în 2020, după ce Valeria Valverde, în vârstă de 21 de ani, din Costa Rica, studentă la modă în Florența, a fost lovită de o bicicletă și a suferit răni grave la cap, fiind pusă pe aparate de susținere a vieții. Medicii nu-i dădeau nicio șansă, însă, se spune că s-a vindecat complet după ce mama sa s-a închinat în fața mormântului lui Carlo și i-a cerut mijlocirea. Ambele miracole au fost verificate de medici independenți.

De atunci, se spune că multe alte persoane au fost vindecate prin rugăciuni adresate relicvelor lui Carlo – fire de păr, bucăți de haine și pericardul său (sacul care înconjoară inima). Relicvele au fost deja expuse în 24 de țări, cu o viitoare turneu de 32 de orașe în Australia, precum și în Scoția, Filipine și India.

Au apărut instituții care îi poartă numele: parohii și școli

Între timp, instituții care îi poartă numele apar peste tot. În Wolverhampton există parohii Carlo Acutis, iar în Runcorn (Cheshire) și Merthyr Tydfil școli Carlo Acutis.

Dar într-o viață ce a durat doar 15 ani, ar fi putut el, sau oricine altcineva, să facă suficient pentru a merita un loc alături de Domnul în Rai, conform decretelor canonizării?

Nu este cel mai tânăr care a ajuns sfânt. Maria Goretti, fiica unui fermier italian, avea 11 ani când a fost înjunghiată mortal în timp ce încerca să-și apere virginitatea de un agresor. Ea a devenit patroană a castității și iertării, murind în 1902 și fiind canonizată 48 de ani mai târziu.

Monsignorul britanic Anthony Figueiredo, care a scris o biografie despre Carlo și păzește relicvele sale în turneele externe, este convins de sfințenia lui. „Mulți sunt critici și cred că o parte dintre acestea se datorează vârstei lui Carlo,” recunoaște el. „Și da, Biserica dorește să promoveze acești sfinți tineri, ca tinerii să le urmeze exemplul.”

Se oprește și gesticulează către mulțimea de afară. „Dar, hei, ați văzut toți oamenii aceștia?” spune el, dând din cap cu uimire. „Face parte din acest fenomen. Pur și simplu a crescut și a crescut. A devenit un fenomen.”

Într-adevăr, a devenit un sfânt. Poate, având atâta suferință în lume, aceasta este un motiv suficient să celebrăm devenirea unui sfânt care pare să fi fost ales pentru generația de mâine.