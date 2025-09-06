Cum a fost păstrat trupul lui Carlo Acutis, „influencerul lui Dumnezeu”, care va fi canonizat duminică de Papa Leon XIV

Carlo Acutis, adolescentul italian cunoscut drept „Influencerul lui Dumnezeu”, pentru modul în care a folosit tehnologia pentru a răspândi credința, va fi canonizat duminică la Vatican, devenind primul sfânt milenial al Bisericii Catolice.

Moment istoric la Vatican

Carlo Acutis, un adolescent italian născut în Marea Britanie, pasionat de jocuri video și de Euharistie, va deveni duminică primul sfânt catolic milenar.

Papa Leo XIV va prezida prima sa ceremonie de canonizare în Piața Sf. Petru de la Vatican, aducându-l pe tânărul expert în calculatoare în rândul celor venerați ca făcători de minuni creștine.

Născut la Londra în 1991, Acutis a crescut într-o familie care nu era deosebit de religioasă, dar el a simțit mereu o conexiune profundă cu Dumnezeu. La vârsta de trei ani, și-a tras mama la slujbă, inspirând în cele din urmă convertirea acesteia. „Să fiu mereu aproape de Isus, acesta este planul meu de viață”, scria el la șapte ani.

Familia s-a mutat la Milano după nașterea lui. De îndată ce a început să primească bani de buzunar, îi dona săracilor. La școală, își apăra colegii cu dizabilități când erau victime ale bullying-ului. Seara gătea și livra mese persoanelor fără adăpost.

Copilul unic a învățat chiar și codarea pentru a crea site-uri web care să promoveze credința sa, dezvoltând un site numit „Minunile Euharistice ale Lumii” în ultimele luni de viață.

Devotamentul său neclintit a fost întrerupt brusc în octombrie 2006, când, la vârsta de 15 ani, a fost diagnosticat cu leucemie acută și a murit în câteva zile.

Trupul lui Carlo Acutis, aproape intact după 20 de ani de la moarte

Din 2020, trupul tânărului se află într-un sicriu de sticlă în Assisi, Italia, unde mii de pelerini îl vizitează anual pentru a-l onora pe „influencerul lui Dumnezeu”, îmbrăcat în blugi, pantofi sport Nike și un pulover North Sails, cu mâinile în jurul rozariului.

Sicriul său se află în biserica Sf. Maria Major, într-o încăpere numită Sanctuarul Renunțării, unde se spune că Sf. Francisc de Assisi și-a aruncat hainele scumpe în semn de respingere a excesului material.

Trupul lui Acutis a fost mutat acolo doar după beatificare – a patra etapă în drumul către canonizare, când un miracol verificat trebuie atribuit rugăciunilor către persoana sfântă după moarte.

Primul dintre cele două miracole atribuite lui Acutis a fost vindecarea unui copil brazilian, Mattheus Vianna, care suferea de o malformație pancreatică rară în 2009. Papa Francisc a confirmat autenticitatea miracolelor abia un deceniu mai târziu.

Între 2007 și 2019, Acutis a fost îngropat conform dorințelor sale într-un cimitir din Assisi. Abia pe 23 ianuarie 2020, rămășițele sale au fost exhumate și examinate pentru semne de „corupere”.

Incoruptibilitatea – starea unui trup complet absent de degradare – este considerată un semn de sfințenie, deși nu singurul. În 2020, au apărut zvonuri că trupul adolescentului ar fi fost găsit perfect conservat, dar clericii au negat speculațiile.

„Astăzi îl vedem din nou în trupul său muritor. Un trup care a trecut, în anii de îngropare din Assisi, prin procesul normal de descompunere, care este moștenirea condiției umane după ce păcatul l-a separat de Dumnezeu, sursa vieții. Dar acest trup muritor este destinat învierii”, a declarat arhiepiscopul Domenico Sorrentino din Assisi pentru Catholic News Agency.

„Trupul său a fost descoperit complet integral, nu intact, dar integral, având toate organele. S-a lucrat la fața sa”, a spus părintele Carlos Acácio Gonçalves Ferreira pentru EWTN.

Inima sa a fost scoasă și păstrată într-un relicvariu de aur la Catedrala San Rufino

Dacă Acutis arată astăzi perfect conservat, acest lucru se datorează faptului că o mască de silicon a fost creată pentru a-i acoperi semnele de degradare. Inima sa a fost scoasă și păstrată într-un relicvariu de aur, transferată la Catedrala San Rufino, iar părți din păr și organe au fost păstrate ca relicve pentru venerare.

Locul său final de odihnă, unde noul sfânt este îngropat cu o matriță de ceară a feței sale, a devenit un loc de pelerinaj popular, atrăgând mii de credincioși zilnic.

La începutul acestui an, procurorii italieni au început o anchetă asupra unei piețe ilegale pentru relicvele lui Acutis, după presupusa vânzare a părului său online cu până la 2.000 de euro.

„Nu știm dacă relicvele sunt reale sau false”, a spus episcopul Domenico Sorrentino, care a depus plângere oficială. „Dar dacă ar fi fost inventate, am fi nu doar în mijlocul unei fraude, ci și în ofensă la credința religioasă.”

Acutis a câștigat numele de „Influencerul lui Dumnezeu” pentru că a folosit tehnologia pentru a răspândi credința. Cel mai cunoscut proiect tehnologic al său este site-ul despre așa-numitele miracole euharistice, disponibil în aproape 20 de limbi.

Site-ul cuprinde informații despre 196 de evenimente aparent inexplicabile din istoria Bisericii legate de Euharistie, despre care credincioșii cred că reprezintă trupul lui Hristos.

Acutis petrecea ore în rugăciune înainte de Euharistie, o practică cunoscută ca adorarea euharistică. „Aceasta era întâlnirea fixă a zilei sale”, a spus mama sa, Antonia Salzano, într-un documentar difuzat vineri seara la seminarul din Roma.

Prima ceremonie de canonizare a Papei Leon XIV

Papa Leo îl va declara sfânt pe Acutis duminică, în prima ceremonie de canonizare, alături de alt italian celebru, Pier Giorgio Frassati, care a murit și el tânăr. Ambele ceremonii fuseseră programate mai devreme în acest an, dar au fost amânate după moartea Papei Francisc în aprilie.

Frassati a fost un tânăr italian cunoscut pentru ajutorarea celor nevoiași, decedat de poliomielită în anii 1920.

Ceremonia atrage zeci de mii de pelerini, în special tineri catolici

Ceremonia se așteaptă să atragă zeci de mii de pelerini, în special tineri catolici, care vor fi încântați să-l vadă pe adolescent ridicat la același nivel cu Maica Tereza și Francisc de Assisi.

Mama lui Acutis, Antonia Salzano, a declarat pentru Reuters că atracția fiului său pentru tinerii catolici a fost faptul că a trăit viața unui adolescent obișnuit din anii 2000. „Carlo a fost un copil obișnuit. Se juca, avea prieteni și mergea la școală. Dar calitatea sa extraordinară a fost că și-a deschis inima către Isus și L-a pus pe Isus pe primul loc în viața sa”, a spus ea.

„A folosit această abilitate pentru a răspândi vestea bună, Evanghelia. A vrut să-i ajute pe oameni să aibă mai multă credință, să înțeleagă că există viață de apoi, că suntem pelerini în această lume”, a adăugat ea.

A fi declarat sfânt înseamnă că Biserica crede că o persoană a trăit o viață sfântă și se află acum în Ceruri, alături de Dumnezeu.

Alți sfinți care au murit tineri includ Teresa de Lisieux, care a murit la 24 de ani în 1897 și a promovat „Calea mică” a carității, și Aloysius Gonzaga, care a murit la 23 de ani în 1591 după ce a avut grijă de victimele unei epidemii la Roma.

