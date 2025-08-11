search
Luni, 11 August 2025
Vaticanul, zguduit de acuzații grave: folosire a unei „chei universale pentru spălarea banilor”

Publicat:

Papa Leon al XIV-lea se confruntă deja cu acuzații explozive privind manipularea ilegală a transferurilor bancare internaționale, o lovitură pentru imaginea Vaticanului, afectată de ani de scandaluri financiare, potrivit Mediafax.

Bazilica Sfântul Petru, Vatican. FOTO Shutterstock
Bazilica Sfântul Petru, Vatican. FOTO Shutterstock

Libero Milone, fost auditor al Vaticanului și ex-partener Deloitte, susține că Administrația Patrimoniului Scaunului Apostolic (APSA) – instituția responsabilă cu gestionarea salariilor, proprietăților și investițiilor Vaticanului, putea „schimba numele și conturile în tranzacții” din sistemul SWIFT, după ce acestea erau efectuate, mascând identitatea expeditorilor și beneficiarilor.

„Am o hârtie care spune că ei pot modifica tranzacțiile, pot schimba numele, în orice moment”, a declarat Milone pentru Politico.

Vaticanul ar putea fi exclus din sistemul bancar internațional

Băncile și alte instituții financiare folosesc rețeau SWIFT pentru a trimite mesaje securizate privind plățile, transferurile și alte tranzacții internaționale.  banii nu sut mutați efectiv, ci sunt transmise instrucțiunile standardizate pentru ca băncile să proceseze plățile.

Publicația catolică The Pillar, cea care a dezvăluit cazul, a numit acest instrument o „cheie universală pentru spălarea banilor”, avertizând că, dacă acuzațiile se confirmă, Vaticanul ar putea fi exclus din sistemul bancar internațional, rămânând dependent de numerar.

Libero Milone, auditor general al Vaticanului, afirmă că probele includ documente despre fraude de milioane de euro și practici financiare suspecte, descoperite în mandatul său de auditor.

Vaticanul spune că acuzațiile sunt „complet nefondate”

Purtătorul de cuvânt al Vaticanului, Matteo Bruni neagă acuzațiile, afirmând că acestea sunt „complet nefondate”, invocând verificări financiare realizate între 2020 și 2024, de Autoritatea de Supraveghere și Informații Financiare a Vaticanului, organismul intern al Vaticanului, și PricewaterhouseCoopers, una dintre cele mai mari patru firme internaționale de audit și consultanță, care „nu au găsit nicio anomalie”.

Libero Milone susține că l-a informat în 2016 pe Papa Francisc, pe secretarul de stat Pietro Parolin și pe alți oficiali de rang înalt, dar nu a primit răspuns de la organismele care aveau obligația să investigheze.

Milone spune că a fost forțat să demisioneze în 2017 după ce a descoperit nereguli financiare legate de cardinalul Giovanni Angelo Becciu, condamnat în 2023 pentru delapidare.

Numeroase scandaluri financiare la Vatican

Noile acuzații readuc în atenție istoricul scandalurilor financiare ale Vaticanului, de la implicarea morală recunoscută în prăbușirea Banco Ambrosiano, condusă de „bancherul lui Dumnezeu” Roberto Calvi, până la tranzacții imobiliare eșuate care au costat sute de milioane de euro, potrivit Mediafax.

Europa

