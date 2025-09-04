Adolescentul care va deveni primul sfânt catolic din generația milenialilor. Povestea lui Carlo Acutis

Un băiat italian născut în Marea Britanie, care a murit de leucemie în 2006, va deveni duminică primul sfânt catolic al generației milenială, într-o ceremonie condusă de Papa Leo în Piața Sfântul Petru, la care sunt așteptați zeci de mii de credincioși.

Carlo Acutis, care a murit la vârsta de 15 ani, a învățat programare pentru a crea site-uri menite să răspândească credința sa. Povestea lui a atras atenția tinerilor catolici, iar acum va fi ridicat la același rang cu Maica Tereza și Francisc de Assisi, notează NY Post.

Ceremonia de duminică fusese programată inițial în aprilie, dar a fost amânată după moartea Papei Francisc. Papa Leon, ales în mai pentru a-l înlocui pe Francisc, va prezida acum pentru prima dată un astfel de eveniment.

Papa Leon îl va canoniza, de asemenea, pe Pier Giorgio Frassati, un tânăr italian cunoscut pentru ajutorarea celor nevoiași, care a murit de poliomielită în anii 1920.

Mama lui Acutis, Antonia Salzano, a declarat pentru Reuters mai devreme în acest an că esența atracției fiului ei asupra tinerilor catolici a fost faptul că a trăit aceeași viață ca alți adolescenți din anii 2000.

„Carlo a fost un copil obișnuit ca și ceilalți. Îi plăcea să se joace, să aibă prieteni și să meargă la școală. Dar calitatea sa extraordinară a fost faptul că a deschis ușa inimii sale pentru Isus și l-a pus pe Isus pe primul loc în viața sa.”

„A folosit această abilitate pentru a răspândi vestea cea bună, Evanghelia”, a adăugat ea. „Voia să îi ajute pe oameni să aibă mai multă credință, să înțeleagă că există o viață de apoi, că suntem (pelerini) în această lume.”

A fi declarat sfânt înseamnă că Biserica consideră că acea persoană a dus o viață sfântă și se află acum în Rai, alături de Dumnezeu.

Alți sfinți care au murit tineri includ pe Tereza de Lisieux, care a murit la 24 de ani în 1897 și a fost cunoscută pentru promovarea „Micii Căi” a carității; și pe Alois Gonzaga, care a murit la 23 de ani în 1591, după ce a îngrijit victimele unei epidemii la Roma.

Pe măsură ce Acutis a parcurs drumul oficial al Bisericii spre sfințenie, trupul său a fost mutat într-o biserică din orașul de pe colină Assisi, în Italia centrală, locul natal al Sfântului Francisc, în conformitate cu ultima dorință a lui Carlo.

Locul de odihnă al noului sfânt, unde Acutis este înmormântat cu o mască de ceară a chipului său așezată peste trup, purtând hanoracul, blugii și adidașii săi, a devenit un loc de pelerinaj popular, atrăgând zilnic mii de credincioși.