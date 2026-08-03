 Ariana Grande se retrage din viața publică, pe fondul valului de comentarii privind starea sa de sănătate | adevarul.ro
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Ariana Grande se retrage din viața publică, pe fondul valului de comentarii privind starea sa de sănătate

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Cântăreața Ariana Grande dorește să se retragă din viața publică, potrivit unui reprezentant al artistei. Anunțul vine după ce producătorii au confirmat că vedeta nu va mai juc în musicalul „Sunday in the Park with George”.

Ariana Grande/FOTO: Profimedia
Ariana Grande/FOTO: Profimedia

În vârstă de 33 de ani, Ariana Grande urma să împartă scena cu Jonathan Bailey, colegul său din filmele de succes „Wicked”, în musicalul lui Stephen Sondheim „Sunday in the Park with George”, programat pentru vara anului 2027 la Teatrul Barbican din Londra, scrie Le Figaro.

În contextul în care starea de sănătate a cântăreței este din nou intens comentată, în special pe rețelele sociale, reprezentantul său a declarat că artista dorește să ia „o pauză binemeritată de la muncă și de la aparițiile publice”, după încheierea turneului „Eternal Sunshine”, care se va încheia la Londra, pe 1 septembrie.

„Putem confirma că a decis să se retragă din Sunday in the Park with George”, au transmis producătorii într-un comunicat publicat pe platforma X, fără a oferi explicații privind această decizie.

Știm că această hotărâre nu a fost deloc ușor de luat și o susținem pe deplin”, se mai arată în comunicat. Producătorii au adăugat că spectacolul va avea loc conform programului, iar distribuția va fi anunțată „la momentul potrivit”.

Reprezentantul cântăreței a declarat pentru revista People că artista dorește să facă „un pas înapoi” din viața publică, întrucât numeroasele sale apariții au generat „comentarii neîncetate și permanente din partea publicului”.

Născută pe 26 iunie 1993, în Florida, Ariana Grande este o cântăreață, compozitoare și actriță americană.

Cunoscută pentru vocea sa cu o întindere de patru octave, care ajunge până în registrul fluierat, este considerată una dintre cele mai influente artiste din muzica pop. Publicații precum Rolling Stone și Billboard au inclus-o în topul celor mari artiști din istorie, iar revista Time a desemnat-o una dintre cele mai influente 100 de persoane din lume în 2016 și 2019.

A fost cea mai bine plătită muziciană din lume în 2020 și a câștigat numeroase distincții, inclusiv trei premii Grammy, un Brit Award, două Billboard Music Awards, trei American Music Awards, 40 de recorduri Guinness și 13 MTV Video Music Awards.

În afara muzicii și actoriei, susține cauze caritabile și promovează drepturile animalelor, sănătatea mintală și egalitatea de gen, rasială și LGBT. Deține brandul de cosmetice R.E.M. Beauty și o linie de parfumuri care a generat vânzări de peste un miliard de dolari la nivel mondial. De asemenea, este a șasea cea mai urmărită persoană de pe Instagram.

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