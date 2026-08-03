Pompierii au intervenit, în perioada 31 iulie – 2 august, la peste 500 de incendii la nivel național, aproape trei sferturi dintre acestea fiind provocate de arderi necontrolate. Pe această cale, pompierii reamintesc că arderea vegetației uscate este interzisă, iar nerespectarea legii se sancționează cu amenzi de până la 15.000 de lei pentru persoanele fizice și 100.000 de lei pentru persoanele juridice.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, de vineri până duminică, salvatorii au gestionat, la nivel naţional, peste 5.400 de situaţii de urgenţă, intervenind cu promptitudine pentru protejarea vieţii şi a bunurilor.

În această perioadă, pompierii s-au confruntat cu 513 incendii, iar din totalul acestora, 373 au reprezentat arderi necontrolate, suprafaţa de teren afectată fiind mai mare de 2.300 de hectare.

Unul dintre cele mai devastatoare incendii a izbucnit în județul Caraș-Severin, unde pompierii au avut nevoie de trei zile pentru a stinge flăcările.

Potrivit unui comunicat transmis duminică de Inspectoratul General de Aviație (IGAv), echipajele aeriene au efectuat 107 lansări de apă cu ajutorul sistemului Bambi Bucket, aruncând în total peste 260 de tone de apă asupra focarelor active.

Intervenția aeriană a fost solicitată după izbucnirea a două incendii de vegetație pe Clisura Dunării, care au afectat aproximativ 30 de hectare și amenințau să se extindă către fondul forestier.

Elicopterul a sprijinit echipele de la sol în limitarea flăcărilor, iar autoritățile monitorizează în continuare zona pentru a preveni reaprinderea incendiilor. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Caraș-Severin avertizează că intervenția a fost îngreunată de existența mai multor focare și de condițiile meteorologice.

Ce amenzi riscă cei care ard vegetaţia uscată

IGSU amintește că arderea vegetației uscate este strict interzisă.

„Nerespectarea prevederilor legale privind interzicerea arderii miriştilor, turbăriilor, litierelor pădurii, stufului sau vegetaţiei ierboase constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 7.500 lei la 15.000 lei pentru persoane fizice, iar pentru persoanele juridice de la 50.000 lei la 100.000 lei”, avertizează sursa citată.

IGSU desfășoară, până la 15 octombrie, o campanie națională prin care îi îndeamnă pe cetățeni să nu incendieze vegetația uscată și să respecte măsurile de prevenire a incendiilor, iar în caz de urgență să apeleze 112.

Totodată, în weekend, echipajele de prim ajutor au intervenit la peste 4.200 de solicitări, acordând asistență medicală pentru 4.227 de persoane.

„Concomitent cu aceste tipuri de misiuni, pompierii au gestionat 667 de situaţii pentru salvarea persoanelor şi animalelor din medii ostile vieţii şi 25 cazuri pentru extragerea victimelor blocate în autoturisme avariate.

De asemenea, în această perioadă, datorită răspunsului eficient furnizat de către echipajele operative pe durata misiunilor desfăşurate, 39 de persoane aflate în situaţii critice au fost salvate”, precizează aceeaşi sursă.

În ceea ce priveşte avertizarea populaţiei, în ultimele 3 zile, au fost transmise 41 de mesaje prin intermediul sistemului RO-ALERT pentru informarea cetăţenilor şi luarea măsurilor de autoprotecţie, cele mai multe dintre acestea semnalând prezenţa animalelor periculoase.