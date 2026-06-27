Șoc geopolitic: Ucraina intră în jocul marilor puteri din Golf, iar SUA își pierd monopolul militar

1. Contextul: un acord fragil deasupra unui vulcan activ

Memorandumul de înțelegere (MOU) semnat în iunie 2026, care prelungește armistițiul SUA–Iran cu 60 de zile și redeschide Strâmtoarea Ormuz fără taxe, a fost primit în capitalele din Golf cu o prudență calculată. Niciunul dintre statele Consiliului de Cooperare al Golfului (GCC) nu a salutat acordul ca pe o victorie strategică — și nu fără motiv. Conflictul care a precedat armistițiul, declanșat la 28 februarie 2026 prin atacuri iraniene asupra infrastructurii energetice și militare a statelor din Golf, a expus vulnerabilități structurale pe care niciun document semnat la Washington sau Islamabad nu le poate rezolva prin simpla sa existență.

Iranul a lansat, în cursul conflictului, estimativ 2.800 de rachete și drone asupra Emiratelor Arabe Unite, a lovit infrastructură în Kuwait și Qatar și a perturbat major tranzitul prin Ormuz — strâmtoarea prin care tranzitează aproximativ 20% din comerțul global cu petrol și gaze naturale. Efectul imediat a fost o rearanjare a priorităților de securitate în întreaga regiune, dar și o reevaluare profundă a relației dintre statele din Golf și garantul lor tradițional de securitate: Statele Unite. MOU-ul lasă nerezolvate problemele structurale care au generat conflictul. Programul iranian de rachete balistice și de croazieră — cel care a făcut posibile atacurile din Golf — nu face obiectul niciunui capitol al acordului. Rețeaua de proxi-uri iraniene din Yemen, Irak, Siria și Liban rămâne intactă și operațională. Mecanismul de control iranian asupra Ormuz, inclusiv propunerea IRGC privind un sistem de "permisiuni" pentru navele care tranzitează strâmtoarea, a rămas în discuție, Teheranul promovând chiar un posibil joint mechanism cu Oman pentru administrarea pe termen lung a tranzitului. Presa iraniană — Press TV, IRNA, comunicatele IRGC — prezintă armistițiul ca pe o confirmare a "rezistenței": o victorie care demonstrează că presiunea militară funcționează. Această lectură nu este fără consecințe regionale.

2. Diversificarea energetică: infrastructura ca politică externă

Cel mai vizibil răspuns al statelor din Golf la criza din 2026 nu este militar, ci infrastructural. Dependența de Strâmtoarea Ormuz ca punct unic de tranzit pentru exporturile de hidrocarburi a funcționat timp de decenii ca o vulnerabilitate acceptată — acoperită de prezența militară americană și de calcule de descurajare reciprocă. Conflictul a demonstrat că această asigurare nu mai este suficientă.

Arabia Saudită a activat la capacitate maximă conducta East-West (Petroline), o infrastructură de 1.200 de kilometri care leagă câmpurile petroliere din estul regatului de portul Yanbu, la Marea Roșie. În cursul crizei, fluxul a atins aproximativ 7 milioane de barili pe zi, față de un nivel operațional normal de circa 5 milioane. Aramco planifică extinderea capacității de încărcare la Yanbu pentru a face față cererii asiatice în creștere, iar Riyadul a reușit să mențină, și parțial să crească, veniturile din export în ciuda volatilității prețurilor generate de instabilitatea regională.

Emiratele Arabe Unite accelerează proiectul West-East Pipeline spre portul Fujairah, în Golful Oman — singura zonă maritimă a țării situată în afara razei de control iranian direct. Capacitatea conductei urmează să fie dublată, de la 1,8 milioane barili pe zi la 3,6 milioane, până în 2027. ADNOC a anunțat că lucrările sunt aproape jumătate finalizate, iar autoritatea politică — în persoana Crown Prince-ului Khaled bin Mohamed bin Zayed — a emis directive explicite de accelerare. Există, în plus, planuri pentru o conductă multi-combustibil capabilă să transporte produse rafinate: benzină, motorină, kerosen de aviație. Ambele inițiative sunt prezentate în presa din Golf — Al Jazeera, The National — drept pași spre o politică de "zero dependență de Ormuz", indiferent de statutul strâmtorii.

Această infrastructură nu elimină riscurile, ci le redistribuie. Portul Yanbu a fost vizat în atacuri Houthi în cursul anilor anteriori, iar Fujairah se află la mai puțin de 200 de kilometri de coasta iraniană. Iranul însuși minimizează impactul strategic al alternativelor, insistând că leverage-ul său asupra Ormuz rămâne intact atâta timp cât sistemul de permisiuni rămâne în discuție. Pe termen mediu, analiștii estimează că aceste conducte ar putea redirecționa 30–50% din exporturile regionale, suficient pentru a diminua semnificativ vulnerabilitatea acută, dar insuficient pentru a produce o autonomie completă față de rutele maritime. Întrebarea mai adâncă este una de geopolitică economică: dacă statele din Golf reușesc să-și reducă substanțial dependența de Ormuz, calculul iranian de leverage se modifică fundamental — ceea ce explică, parțial, presiunea Teheranului pentru un mecanism de control formalizat asupra strâmtorii înainte ca alternativele să devină viabile.

3. Reînarmarea GCC: SUA dominante, dar nu mai exclusive

Atacurile iraniene au expus goluri semnificative în arhitectura de apărare aeriană a statelor din Golf. Niciun sistem de interceptare nu funcționează la 100% eficiență împotriva unui atac masiv și saturat cu rachete și drone — aceasta este o realitate tactică pe care conflictul a confirmat-o cu consecințe concrete. Răspunsul statelor din GCC combină o creștere masivă a cheltuielilor de apărare cu o diversificare deliberată a surselor de achiziție. Statele Unite rămân furnizorul dominant. Aprobările DSCA (Defense Security Cooperation Agency) pentru zona Golf în primele luni ale lui 2026 au atins zeci de miliarde de dolari. Arabia Saudită a contractat 730 de rachete Patriot PAC-3 MSE, un pachet evaluat la aproximativ 9 miliarde de dolari. Emiratele Arabe Unite au obținut un radar LRDR integrat cu sistemul THAAD, sisteme counter-UAS, 400 de rachete AMRAAM și muniții pentru F-16, într-un pachet de circa 8,5 miliarde de dolari. Kuweitul a contractat sisteme radar LTAMDS pentru aproximativ 8 miliarde de dolari. Proporțional, aprobările pentru Golf au reprezentat mai mult de 80% din unele pachete FMS procesate în trimestrul respectiv. Dar fenomenul cu adevărat important nu este amploarea achizițiilor americane, ci tendința clară de diversificare. Ucraina a apărut ca furnizor de nișă cu relevanță operațională directă — un subiect tratat separat în secțiunea următoare. Europa, Coreea de Sud și Australia câștigă teren ca furnizori alternativi sau complementari, nu neapărat pentru sisteme de primă linie, ci ca acoperire împotriva a ceea ce think-tank-uri precum Brookings și Carnegie Endowment numesc "imprevizibilitatea SUA" — scenariul în care un conflict în Indo-Pacific ar drena stocurile americane de muniții de precizie, lăsând aliații din Golf expuși. Industria de apărare saudită, prin SAMI (Saudi Arabian Military Industries), avansează în producția de vehicule blindate și sisteme autonome, cu parteneriate internaționale care urmăresc transferul de tehnologie. China ocupă o poziție mai complicată. Interesul GCC pentru platforme sau cooperare cu industria chineză de apărare a crescut după conflict, iar presa asiatică — Asia Times în particular — documentează o apropiere tactică. Cota de piață chineză în importurile de armament ale Orientului Mijlociu rămâne marginală comparativ cu SUA (conform datelor SIPRI pentru perioada 2021–2025, SUA acopereau circa 54% din importuri), dar direcția este relevantă geopolitic. Achizițiile din China reprezintă nu doar un calcul militar, ci și un mesaj diplomatic: GCC nu intenționează să-și subordoneze securitatea unui singur partener.

Probabil cel mai important element al noii arhitecturi de apărare nu ține de echipament, ci de integrare. Presiunea pentru un sistem comun de apărare aeriană GCC — cu stocuri partajate, comandament integrat și protocoale de răspuns coordonat — a crescut semnificativ. Până acum, interoperabilitatea limitată între forțele statelor membre a reprezentat o slăbiciune structurală. Conflictul din 2026 a demonstrat că o apărare națională, oricât de bine dotată, nu poate acoperi singură un atac saturat la scara celui iranian.

4. Ucraina: diplomație prin drone și reconfigurarea sa strategică

Cel mai neașteptat actor al dinamicii post-conflict din Golf este Ucraina. Trei ani de război împotriva unui agresor care a utilizat masiv drone Shahed — de concepție iraniană, produse cu licență sau copiate în Rusia — au transformat forțele ucrainene într-un laborator involuntar de contracarare a dronelor. Această expertiză, acumulată prin nevoie existențială și nu prin teorie strategică, a devenit brusc relevantă comercial și diplomatic.

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că cel puțin 11 state, printre care mai multe din Golf, au solicitat asistență ucraineană anti-dronă. Ucraina a trimis specialiști tehnici și operaționali în Qatar, Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită. Negocieri sunt în curs pentru achiziția de interceptori de drone ucraineni, posibil în formule de co-producție. O propunere mai ambițioasă circulă la nivel diplomatic: un "swap" prin care statele din Golf ar furniza rachete Patriot — un activ de care Ucraina are nevoie urgent — în schimbul tehnologiei și expertizei ucrainene în sisteme de apărare electronică și contracarare de drone. Rolul Ucrainei în ecuația Golfului are o dimensiune strategică mai largă. Conflictul din Golf a absorbit o parte semnificativă din atenția și resursele militare americane — muniții de precizie, sisteme de apărare, capacitate logistică — generând o diminuare temporară a sprijinului acordat Kievului. Aceasta este o realitate documentată de think-tank-uri precum FPRI (Foreign Policy Research Institute). Prin urmare, orice contribuție ucraineană la apărarea Golfului servește simultan mai multor obiective: generează venituri necesare pentru finanțarea efortului de război propriu, construiește capital diplomatic la Washington, unde sprijinul pentru Ucraina a oscilat, și creează leverage față de Rusia prin demonstrarea că partenerii Moscovei (Iran) pot fi contracarați cu succes tehnic ucrainean. Presa iraniană tratează contribuția ucraineană cu minimalism deliberat, descriind-o drept un element minor al unui "front anti-Iran" orchestrat de Washington. Această lectură ignoră relevanța tactică reală a transferului de cunoștințe ucrainene în domeniul warfare-ului cu drone — un domeniu în care Iran este, paradoxal, atât furnizor de tehnologie, cât și subiect al contramsurilor pe care le-a generat.

5. Dilemele interne ale GCC: coeziune versus interese divergente

Consiliul de Cooperare al Golfului nu este un actor unitar, și conflictul din 2026 a scos la suprafață tensiunile subiacente. Fiecare stat membru calculează riscurile și interesele în funcție de propria geografie, dependență economică de Iran și relație cu Statele Unite. Omanul ocupă o poziție distinctă. Sultanatul a menținut istoric canale deschise cu Teheranul și a servit ca intermediar diplomatic în momente de criză — un rol recunoscut și de Washington și de GCC. Propunerea iraniană privind un joint mechanism cu Oman pentru administrarea tranzitului prin Ormuz nu este, prin urmare, o aberație: ea exploatează o relație reală. Dar Muscat se află acum sub presiune dublă: să nu-și compromită utilitatea de mediator prin aliniere excesivă la GCC, și să nu-și erodale credibilitatea ca partener de securitate occidental prin tolerarea mecanismelor iraniene de control. Qatarul se confruntă cu o problemă diferită. Dependența sa de exporturile de GNL (gaze naturale lichefiate) — o industrie care trece aproape în totalitate prin rute afectate de instabilitatea din Golf — îl face extrem de sensibil la orice escaladare. Totodată, relațiile sale complexe cu Turcia și cu anumite fracțiuni politice islamiste creează fricțiuni cu Arabia Saudită și cu Emiratele, reducând coeziunea internă GCC chiar în momentul în care aceasta este cel mai necesară. Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, cei doi poli de greutate ai consiliului, par mai aliniați decât în trecut — criza a funcționat ca un consolidant al relației bilaterale. Dar divergențele de viziune pe termen lung există: Riyadul prioritizează o prezență militară americană robustă și garanții de securitate formale; Abu Dhabi tinde spre un hedging mai agresiv, cu diversificare accelerată atât a furnizorilor de armament, cât și a parteneriatelor diplomatice. Această tensiune nu este destabilizatoare, dar complică negocierea unor poziții comune în cadrul GCC.

6. Statele Unite: garant indispensabil, nu mai exclusiv

Administrația Trump, prin secretarul de stat Marco Rubio, a gestionat faza post-conflict cu un amestec de asigurări publice și diplomație discretă. Vizita Rubio în Emiratele Arabe Unite, Kuwait și Bahrain în iunie 2026 a urmărit explicit calmarea temerilor că acordul preliminar cu Iranul ar conține concesii care subminează securitatea aliată din Golf. Mesajul oficial — "complet aliniați", "nu vom submina securitatea partenerilor noștri" — a fost primit cu politețe, dar nu cu entuziasm necondiționat. Pe termen mediu, Statele Unite se confruntă cu o problemă structurală: capacitatea industrială de reaprovizionare a stocurilor militare epuizate în conflict. Estimările CSIS indică un orizont de peste trei ani pentru refacerea rezervelor de Tomahawk, Patriot și THAAD la niveluri de dinaintea conflictului — și acest calcul depinde de accesul la minerale critice, o proporție semnificativă dintre care provin din China. Această vulnerabilitate a lanțului de aprovizionare nu este nouă, dar conflictul din 2026 i-a dat un contur concret și urgent. Strategic, Washingtonul pare să accepte tacit o nouă realitate: SUA vor rămâne partenerul de securitate indispensabil al Golfului, dar nu mai pot fi unicul. Încurajarea autonomiei defensive regionale — un sistem integrat de apărare aeriană GCC, diversificarea furnizorilor, consolidarea industriilor de apărare locale — nu mai este doar o sugestie de bun simț, ci o necesitate dictată de limitele capacității americane. Brookings și Carnegie Endowment notează că această redefinire a parteneriatului nu reprezintă o retragere americană, ci o adaptare la realitățile unui mediu de securitate global mai complex și mai fragmentat.

7. Perspectiva europeană: energie, diplomație și relevanță limitată

Europa urmărește dinamicile Golfului în 2026 prin prisma a două preocupări principale: securitatea aprovizionării energetice și riscul de escaladare care ar putea destabiliza coridoare comerciale esențiale. Presa europeană — Financial Times, The Guardian, BBC — a acoperit conflictul și acordul predominant prin lentila impactului energetic global, cu mai puțin interes pentru arhitectura de securitate regională ca atare. UE a apelat la diplomație și dialog fără a propune un rol operațional propriu. Aceasta reflectă atât realitățile capacității militare europene — Marea Britanie are o prezență navală în Golf, dar limitată — cât și lipsa unui mandat coerent al Consiliului European pentru implicare directă în securitatea regiunii. Interesul european se concentrează pe menținerea tranzitului liber prin Ormuz și pe stabilitatea prețurilor la energie, mai degrabă decât pe o redefinire a arhitecturii de securitate.

Pe dimensiunea furnizorilor de armament, companiile europene de apărare — în special din Franța, Germania și Italia — beneficiază indirect de pe urma diversificării căutate de GCC. Contracte pentru sisteme de apărare aeriană, vehicule blindate și tehnologie navală sunt în discuție cu mai mulți actori europeni. Aceasta nu transformă Europa într-un actor de securitate cu greutate în Golf, dar consolideaza interdependențele economice care pot da substanță angajamentului diplomatic.

8. Scenarii: ce poate deraia echilibrul fragil

MOU-ul din iunie 2026 oferă o pauză de 60 de zile, nu o soluție. Există cel puțin trei scenarii cu potențial de escaladare pe termen scurt și mediu. Primul și cel mai probabil: stagnarea negocierilor nucleare. Dacă discuțiile despre programul nuclear iranian nu avansează în fereastra de 60 de zile, Teheranul are motivație și precedent pentru a relua presiunea pe Ormuz — fie prin exerciții militare demonstrative, fie prin reactivarea propunerii de sistem de permisiuni. Fiecare astfel de mișcare readuce criza energetică în prim plan și testează coeziunea GCC și hotărârea Washingtonului.

Al doilea scenariu: un incident cu proxy-uri. Rețelele iraniene din Yemen, Irak sau Liban rămân active. Un atac atribuit acestora asupra infrastructurii sau asupra vaselor comerciale în Golf poate declanșa o spirală de escaladare chiar fără intenție directă din Teheran. Mecanismele de atribuire și răspuns nu sunt clare în cadrul MOU-ului actual.

Al treilea scenariu: o criză energetică globală exogenă. O deteriorare semnificativă a situației în alt spațiu geopolitic — o escaladare în Marea Chinei de Sud, un colaps al producției dintr-o altă regiune exportatoare — ar crește dramatic miza oricărui conflict latent în Golf, modificând calculele tuturor actorilor implicați. Stabilitatea pe termen lung depinde, în ultimă instanță, de capacitatea GCC de a acționa colectiv și de disponibilitatea Iranului de a accepta un statut regional care nu include controlul Ormuz ca instrument de leverage permanent. Ambele condiții sunt incerte. Ceea ce este cert este că hedging-ul inteligent — mai multe conducte, mai mulți furnizori de armament, mai multă integrare regională — reduce vulnerabilitatea acută, fără a elimina riscurile structurale care au generat conflictul.

9. Concluzie: reziliență fără certitudine

Golful post-conflict din 2026 este o regiune mai conștientă de vulnerabilitățile sale și mai hotărâtă să le adreseze decât la orice moment anterior din istoria recentă. Infrastructura alternativă reduce dependența de Ormuz. Reînarmarea masivă și diversificată consolidează capacitățile de descurajare și apărare. Rolul emergent al Ucrainei ca furnizor de nișă reconfigurează un peisaj al pieței de armamente care părea fixat. Coeziunea GCC, sub presiunea atacurilor iraniene, s-a îmbunătățit marginal față de deceniile anterioare de rivalitate saudito-emirateză. Dar niciuna dintre aceste tendințe nu produce certitudine strategică. MOU-ul este fragil, programul iranian de rachete rămâne intact, proxy-urile sunt active și capacitatea industrială americană de reaprovizionare este limitată pe termen scurt. Europa rămâne un actor de relevanță energetică mai degrabă decât de securitate. China câștigă teren diplomatic și economic fără a-și asuma responsabilități de securitate proporționale.

Outlook-ul pentru perioada 2026–2030 este cel al unei regiuni angajate în hedging structural: o reducere graduală și costisitoare a vulnerabilităților, menținând în același timp ambiguitatea strategică față de toți actorii externi. Aceasta nu este stabilitate — este management al instabilității. Dacă MOU-ul eșuează, această arhitectură va fi testată din nou, mai devreme decât calculează oricare dintre capitalele implicate.