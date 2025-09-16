Vreme mai rece și ploi abundente în următoarele zile în România. Cu cât scade temperatura în Capitală

Un val de frig va afecta mai multe regiuni ale țării în următoarele zile, însoțit de ploi abundente și intensificări ale vântului, transmite Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Mâine, 17 septembrie, vor fi de la 15 până la 26 de grade Celsius, deși azi valorile termice au fost destul de crescute în majoritatea regiunilor țării, pentru această dată calendaristică. Chiar și în Capitală va fi o diferență semnificativă: o maximă în jurul 28-29 de grade astăzi, mâine de doar 21-22 de grade.

Precipitațiile își vor face apariția încă din această seară și pe parcursul nopții, mai ales în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, dar și local în Oltenia și Muntenia. Cantitățile de apă pot atinge sau depăși 15-20 l/mp.

De asemenea, sunt așteptate intensificări ale vântului cu viteze de 40-50 km/h în zonele joase și rafale de 70-80 km/h pe crestele montane.

Și ziua de miercuri va aduce precipitații în jumătatea estică a țării, de asemenea cantități de apă de 15-20 l/mp, intensificările de vânt pe creste în continuare de 70-80 km/h.

Începând de joi și până la finalul săptămânii, temperaturile vor crește treptat, iar în weekend se vor înregistra din nou valori între 20 și 30-31 de grade Celsius.

Furtuna Zack lovește Europa Centrală și de Vest, România va fi printre țările afectate

Între timp, Europa se confruntă în aceste zile cu o furtună de toamnă timpurie extrem de puternică, denumită Zack, care aduce vânt, ploi abundente și perturbări severe în mai multe țări din vestul și centrul continentului. Furtuna a început să afecteze vestul Europei marți și își extinde treptat influența spre est.

Deși țara noastră nu se află în centrul acestui fenomen meteo, frontul atmosferic rece asociat furtunii va traversa România de la vest la est, începând cu seara zilei de marți, 16 septembrie.