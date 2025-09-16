Furtuna Zack lovește Europa Centrală și de Vest. Rafalele pot depăși 120 km/h. România va fi printre țările afectate

Europa se confruntă în aceste zile cu o furtună de toamnă timpurie extrem de puternică, denumită Zack, care aduce vânt, ploi abundente și perturbări severe în mai multe țări din vestul și centrul continentului. Furtuna a început să afecteze vestul Europei marți și își extinde treptat influența spre est.

Germania se numără printre cele mai afectate țări, având cod roșu de vânt în zonele montane, unde rafalele pot depăși 120 km/h, și cod portocaliu în restul țării, cu viteze de peste 75–80 km/h.

Olanda se confruntă cu rafale violente și condiții de vijelie sub cod portocaliu, iar Polonia raportează furtuni locale în special în vest.

Marea Britanie, Franța, Belgia și Danemarca sunt sub cod galben de vânt, autoritățile avertizând cu privire la posibile întreruperi ale transportului și riscuri asociate rafalelor.

România, la periferia furtunii Zack

Deși țara noastră nu se află în centrul acestui fenomen meteo, frontul atmosferic rece asociat furtunii va traversa România de la vest la est, începând cu seara zilei de marți, 16 septembrie.

Marți seara și în noaptea spre miercuri, norii se vor înmulți, iar ploi sub formă de averse își vor face apariția în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, local în Oltenia și izolat în Muntenia.

Cantitățile de apă pot depăși 15–20 l/mp, iar în unele zone vor fi și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în vest și sud-vest – rafale de 45–50 km/h –, iar pe crestele montane va depăși 70–80 km/h.

Cum va fi vremea miercuri, în România

Ziua de miercuri va aduce o răcire semnificativă a vremii, cer mai mult noros și precipitații în special în jumătatea de est a țării. Pe alocuri, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice și cantități de apă ce pot depăși izolat 20 l/mp.

Vântul va continua să bată cu rafale de peste 70–80 km/h la munte și local 45–60 km/h în sud-vest, centru și sud-est. Temperaturile maxime se vor încadra între 15 și 26 de grade, iar minimele între 4 și 14 grade – semn clar că toamna își face simțită prezența în toată țara.