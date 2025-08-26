Video O furtună masivă de praf și vânt a lovit orașul Phoenix din Arizona. Zeci de mii de americani au rămas fără energie electrică

O furtună masivă de praf și nisip, cunoscută sub numele de „haboob”, a lovit luni seara zona metropolitană Phoenix, Arizona. Fenomenul a provocat pagube semnificative și întreruperi de curent la scară largă.

Fenomenul, tipic pentru regiunile deșertice în sezonul musonic, a redus vizibilitatea aproape la zero și a făcut imposibilă circulația vehiculelor și operarea aeroporturilor, informează CNN.

La Phoenix Sky Harbor, un pod de legătură a fost distrus de rafale de vânt ce au depășit 110 km/h, iar aeroportul a fost temporar închis, înregistrând întârzieri de până la 30 de minute.

Serviciul Național de Meteorologie și Departamentul Transporturilor din Arizona au emis avertismente pentru vânt puternic și vizibilitate redusă, recomandând șoferilor să oprească vehiculele și să evite deplasările. Pe autostrăzile I-10 și I-17 circulația a fost îngreunată din cauza apei acumulate pe șosele și a prafului dens.

În urma furtunii, peste 60.000 de clienți au rămas fără energie electrică, majoritatea în comitatul Maricopa. În Gilbert, poliția a semnalat copaci căzuți și semafoare nefuncționale. Locuitorii au fost îndemnați să rămână acasă.

Meteorologii precizează că haboob-urile sunt frecvente în timpul musonului din sud-vestul Statelor Unite, însă furtuna de luni a fost mai puternică decât media sezonului. Aceasta urmează unei furtuni similare care a lovit Burning Man, un festival anual de artă din Black Rock City, în weekend.

În urma furtunilor, Phoenix a înregistrat aproape 6 litri pe metru pătrat de precipitații, iar avertizările meteorologice indică posibilitatea altor furtuni și marți și miercuri. Temperaturile vor continua să crească, depășind 37°C, dar aerul uscat va limita riscul de noi furtuni spre sfârșitul săptămânii.