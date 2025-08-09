Video „Cea mai iubită fiică” a lui Kim ar putea fi moștenitoarea dinastiei. Cât de pregătită este Coreea de Nord să accepte o femeie în funcția de lider

Fiica liderului nord-coreean Kim Jong-un este prezentă tot mai des la evenimente oficiale, alături de tatăl său. Oficialii serviciilor de informații acordă o atenție deosebită acestei tinere pe care o consideră cea mai probabilă succesoare a tatălui său.

Kim Jong-un și-a prezentat fiica lumii în noiembrie 2022, într-o demonstrație de afecțiune, ținând-o de mână în fața unei rachete balistice intercontinentale. De atunci, mass-media de stat a început să o prezinte pe Kim Ju-ae din ce în ce mai des alături de tatăl ei, liderul Coreei de Nord.

Acum este salutată ca o „mare personalitate călăuzitoare”- un semn, spun experții, că este probabil pregătită pentru a prelua „frâiele regimului izolat și dotat cu arme nucleare”, potrivit nytimes.

Ea nu deține niciun titlu oficial cunoscut în Coreea de Nord. Mass-media de stat din Coreea de Nord nici măcar nu i-a menționat numele, referindu-se la ea doar ca la fiica „cea mai iubită”, „respectată” sau „dragă” a liderului său.Însă oficialii serviciilor de informații și analiștii din Coreea de Sud acordă o atenție deosebită acestei tinere pe care o consideră cea mai probabilă succesoare a tatălui său.

Coreea de Nord este condusă de familia Kim de la fondarea sa la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, fiind singura dinastie din lumea comunistă.

Potrivit serviciilor secrete sud-coreene, Kim are cel mai probabil doi copii. Au existat și rapoarte neconfirmate că ar putea avea un al treilea copil, posibil un fiu mai mare decât Ju-ae. Dar Ju-ae este singurul copil care a apărut în public.

Dacă ea este succesoarea desemnată de tatăl său, ar fi prima femeie care ar conduce societatea profund patriarhală și puternic militarizată a Coreei de Nord și cea mai nouă putere nucleară din lume.

Kim are doar 41 de ani, dar, având în vedere istoricul familial de probleme cardiace, pregătirea unui succesor este o măsură logică.

Anul acesta, Ju-ae a primit demnitari străini împreună cu domnul Kim. Ea a fost menționată înaintea celor mai apropiați colaboratori ai tatălui său atunci când mass-media de stat a publicat lista personalităților care au participat la evenimentele guvernamentale.

Coreea de Nord a început, de asemenea, să emită timbre poștale cu imaginile tatălui și fiicei împreună.

„În Coreea de Nord, unde oficialii și populația nu sunt pregătiți să accepte o femeie în funcția de lider, Kim Jong-un face din statutul de succesor al fiicei sale un fapt împlinit, expunând-o în mod repetat prin intermediul mass-media de stat”, a declarat Cheong Seong-chang, analist la Institutul Sejong din Seul, autor al unor cărți despre Kim și familia sa.