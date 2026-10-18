 Ce s-a ales de gruparea Wagner după moartea lui Evgheni Prigojin. Fiul „bucătarului lui Putin” conduce sute de mercenari în Africa | adevarul.ro
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Ce s-a ales de gruparea Wagner după moartea lui Evgheni Prigojin. Fiul „bucătarului lui Putin” conduce sute de mercenari în Africa

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La 28 de ani, Pavel Prigojin a preluat o parte din gruparea paramilitară Wagner și afacerile familiei din Republica Centrafricană. De la mine de aur, bere și votcă până la traficul cu arme și droguri, activitățile rețelei îi aduc aproximativ 400 de milioane de dolari pe an.

Fiul lui Prigojin a preluat comanda Grupului Wagner din Africa
Fiul lui Prigojin a preluat comanda Grupului Wagner din Africa Foto: navany.com

Pavel Prigojin călătorește frecvent între Sankt Petersburg și Bangui, capitala Republicii Centrafricane, unde gruparea Wagner folosește luxosul hotel Ledger Plaza drept centru de operațiuni. La intrare, luptători mascați, înarmați cu puști AK-47, verifică actele celor care vor să intre, inclusiv ale oficialilor și diplomaților.

În Bangui, tânărul de 28 de ani, fiul fostului șef al grupării Wagner, Evgheni Prigojin, supranumit „bucătarul lui Putin”, conduce aproximativ 500 de mercenari. Aceștia asigură securitatea președintelui Faustin-Archange Touadéra și luptă împotriva insurgenților, iar Pavel a preluat una dintre facțiunile grupării paramilitare și o parte din afacerile pe care tatăl său le-a construit în această țară, potrivit unei relatări publicate de The Wall Street Journal.

După moartea tatălui său, când gruparea a intrat sub controlul guvernului rus și s-a împărțit în mai multe facțiuni, Pavel Prigojin a reușit să păstreze o parte dintre oamenii și afacerile familiei în Republica Centrafricană. Acolo, afacerile legale ale familiei sunt completate de serviciile oferite de mercenari, dar și de alte activități „comerciale” precum traficul de arme sau de droguri.

Arme pentru rebelii din Sudan și Libia, droguri pentru oricine dorește

Rețeaua controlată de Pavel Prigojin supraveghează mai multe mine de aur și rute folosite pentru transportul armelor și drogurilor, potrivit think-tankului Inițiativa Globală împotriva Crimei Organizate Transnaționale, citat de The Wall Street Journal, și, potrivit aceleiași surse, afacerile familiei, atât cele legale, cât și cele ilegale, aduc în jur de 400 de milioane de dolari anual.

În Republica Centrafricană, familia Prigojin vinde băuturi alcoolice: vodcă sub marca Wa Wa Wa, cunoscută și drept „Fire and Fire”, și berea Africa Ti L'Or, al cărei nume înseamnă „Africa este aur”.

De la grupare paramilitară la grupare de traficanți

Dar, dincolo de acestea, Pavel Prigojin oferă servicii de securitate și pază prin oamenii pe care îi conduce și este implicat în comerțul cu arme, inclusiv prin furnizarea de armament rebelilor din Sudan și Libia.

Pe lista activităților atribuite rețelei se află și piața locală de tramadol, un opioid eliberat pe bază de prescripție medicală.

Lou Osborn, investigator al organizației neguvernamentale elvețiene Inpact, care urmărește activitatea Wagner în Africa, descrie această schimbare drept o „alunecare” dinspre operațiunile militare către lumea crimei organizate.

„Grupul Wagner s-a transformat dintr-un grup de forțe speciale într-o rețea care pare că pică în lumea crimei organizate”, spune acesta.

Investigatorul consideră că Pavel a primit permisiunea de a-și continua activitatea pe continentul african, iar acest lucru ar putea avea două explicații: fie a ajuns la o înțelegere cu Kremlinul, fie autoritățile ruse nu îl mai consideră o amenințare.

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„Cred că Pavel a primit undă verde să își continue treaba în Africa, ceea ce arată că ori a încheiat o înțelegere cu Kremlinul, ori nu mai reprezintă nicio amenințare în prezent”, a adăugat Osborn.

Evgheni Prigojin și-a pregătit din timp succesorul

Pentru Pavel, preluarea afacerilor familiei a început cu mult înainte de moartea tatălui său, Evgheni Prigojin, care îl pregătea de ani buni pentru a-i succeda la conducerea imperiului familial. Primele responsabilități i-au revenit încă de când avea 20 de ani, când a primit în grijă vilele și apartamentele de lux deținute de holdingul familiei.

Pe rețelele sociale, fostul lider al temutei grupări paramilitare Wagner publica fotografii în care Pavel apărea ca un patriot rus care luptase în războiul civil din Siria. Tânărul a primit chiar și Crucea Neagră pentru curaj din partea grupării, iar în 2022 tatăl său se lăuda că acesta participa deja la ceea ce autoritățile ruse numesc în continuare „operațiunea militară specială” din Ucraina.

Deși Evgheni Prigojin mai are două fiice, Pavel a fost desemnat principalul moștenitor în testamentul tatălui său, potrivit organizației All Eyes on Wagner.

În acest context, nu este de mirare că, în Republica Centrafricană, Pavel a reușit să preia cu ușurință rolul pe care îl avea tatăl său, consideră cercetătoarea Nathalia Dukhan, de la Inițiativa Globală împotriva Crimei Organizate Transnaționale.

Rebeliunea care a schimbat soarta grupării Wagner

Pentru a înțelege cum a ajuns Pavel să conducă o parte din operațiunile Wagner, trebuie revenit la conflictul din vara anului 2023 dintre Evgheni Prigojin și Vladimir Putin, al cărui susținător a fost. Pe 23 iunie, liderul mercenarilor a acuzat Ministerul rus al Apărării că a atacat cu rachete o tabără Wagner, provocând moartea unor membri ai grupării. Invocând acest atac, Prigojin și-a trimis oamenii în regiunea Rostov-pe-Don și a amenințat că va ajunge până la Moscova.

Rebeliunea s-a încheiat în mai puțin de 24 de ore, după ce Evgheni Prigojin a ajuns la o înțelegere cu Kremlinul. La aproximativ două luni distanță, avionul în care se afla a explodat, iar liderul Wagner a murit.

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După dispariția sa, organizația a trecut sub controlul guvernului rus, însă activitățile din Republica Centrafricană nu au fost abandonate.

Președintele Faustin-Archange Touadéra ar fi cerut Moscovei ca luptătorii Wagner să nu fie înlocuiți cu soldați ruși, ceea ce a contribuit la menținerea în această țară a facțiunii preluate de Pavel Prigojin.

Propaganda și acuzațiile de abuzuri

Influența Wagner în Republica Centrafricană nu se bazează numai pe mercenari și contracte de securitate. Sytii, adjunctul lui Pavel, conduce o rețea media locală care răspândește mesaje proruse și antioccidentale, menite să susțină relația grupării cu Kremlinul și să păstreze poziția moștenitorului lui Evgheni Prigojin, cel care pe vremuri era cunoscut drept „bucătarul lui Putin”. (Această poreclă i-a fost atribuită atât pentru că firmele sale de catering, în special Concord Catering, au obținut contracte majore cu Kremlinul pentru a furniza mâncare instituțiilor statului rus, școlilor și armatei, cât și pentru că el organiza banchetele oficiale la care participa președintele Vladimir Putin – n.r.).

În Bangui, localnicii relatează că luptătorii Wagner, uneori însoțiți de polițiști, îi arestează pe traficanții care refuză să se supună rețelei lui Pavel. Activiștii locali vorbesc, de asemenea, despre asasinate, răpiri și atacuri asupra minerilor de aur care lucrează în afara sistemului controlat de grupare.

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