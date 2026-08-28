 Ce i-au spus Serviciile secrete șefului CIA, John Ratcliffe, înaintea vizitei la Moscova | adevarul.ro
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Ce i-au spus Serviciile secrete șefului CIA, John Ratcliffe, înaintea vizitei la Moscova

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Șeful Agenției Centrale de Informații din SUA (CIA) a călătorit la Moscova săptămâna aceasta cu avertismentul ca Rusia să nu atace teritoriul NATO, deși acesta nu a fost singurul mesaj livrat.

John Ratcliffe
John Ratcliffe, directorul CIA Foto: Profimedia

Directorul CIA, John Ratcliffe, a folosit, de asemenea, călătoria de marți - care nu a fost anunțată public - pentru a cere Rusiei să întrerupă sprijinul economic și militar pentru Iran, în timp ce administrația republicană lucrează pentru a bloca financiar Teheranul.

În perioada premergătoare vizitei lui Ratcliffe, oficialii serviciilor de informații americane au estimat că Rusia se află într-o poziție din ce în ce mai slabă în războiul cu Ucraina, iar asta ar putea determina Kremlinul să ia în considere demersuri militare împotriva NATO, au declarat pentru CNN patru surse la curent cu cele mai recente informații.

Obiectivul Rusiei ar fi să crească - pentru aliați - povara sprijinului pentru Ucraina și să obțină o soluționare negociată favorabilă statului agresor.

Mai exact, o strategie de „escaladare pentru dezescaladare”.

Călătoria lui Ratcliffe din această săptămână a reprezentat prima vizită a unui oficial de rang înalt al administrației Trump la Moscova în ultimele luni. 

Ultima vizită a unui director CIA în capitala rusă a avut loc în vremea administrației Biden, în 2021, când William Burns l-a avertizat pe Putin să nu înceapă invazia Ucrainei. 

Rusia a ignorat avertismentul și a invadat trei luni mai târziu.

The Wall Street Journal a relatat pentru prima dată despre avertismentul șefului CIA, livrat marți la Moscova.

Cum ar urma să testeze Putin coeziunea NATO

Nu au existat informații specifice care să sugereze că un atac al Rusiei pe teritoriul NATO este iminent.

Există însă avertismente ale serviciilor de informații făcute în ultimele săptămâni și care arată că Moscova ar putea recurge la o serie de acțiuni precum intensificarea sabotajelor, atacuri cibernetice și cu drone sau chiar la o operațiune mai temerară, precum o acaparare de teritorii în Europa.

Cel puțin un raport recent al serviciilor, vehiculat în perioada premergătoare vizitei lui Ratcliffe, a evaluat că președintele rus Vladimir Putin se bazează pe faptul că, probabil, SUA nu vor risca să se implice într-un alt conflict, deoarece ar merge împotriva curentului dominant în opinia publică americane.

O astfel de gândire l-ar stimula pe Putin să acționeze, deoarece consecințele războiului din Ucraina continuă să se acumuleze pentru Rusia.

O sursă CNN a explicat că Rusia "s-a împotmolit" în prima linie în Ucraina, suferind din ce în ce mai mult din cauza sancțiunilor occidentale și a atacurilor ucrainene asupra infrastructurii sale energetice.

Trump minimalizează scenariul unui atac al Rusiei asupra aliaților europeni

Joi, președintele SUA, Donald Trump, a minimalizat perspectiva ca Rusia să atace teritoriul NATO și a refuzat să spună dacă John Ratcliffe i-a transmis un avertisment în acest sens lui Vladimir Putin.

Vizita lui Ratcliffe la Moscova: avertisment, rutină sau ambele?

În schimb, Trump a spus că în conversațiile sale cu președintele rus a primit asigurări că un astfel de plan nu este în curs de elaborare.

„Am avut discuții bune cu el. Nu va ataca un teritoriu NATO”, a spus Trump în Biroul Oval, răspunzând la o întrebare formulată de Kristen Holmes de la CNN .

„Nu vreau să comentez despre asta, dar nu vor ataca”, a insistat Trump ulterior, când a fost întrebat despre avertismentul lui Ratcliffe la adresa lui Putin.

Când primele informații despre vizita șefului CIA la Moscova au devenit publice, președintele republican a negat că misiunea lui Ratcliffe a fost de a-l avertiza pe președintele rus.

„S-a dus acolo într-o călătorie de semi-rutină. Nu-mi place să dezamăgesc oamenii. Am vrea să vedem sfârșitul războiului cu Ucraina”, a spus el într-un interviu radiofonic.

Atacul lui Putin asupra NATO testează rezistența alianței

Evaluările serviciilor secrete americane și occidentale au indicat că Putin ar putea încerca să testeze determinarea și coeziunea aliaților din NATO printr-un atac limitat asupra unui stat membru în următorii câțiva ani, a relatat anterior CNN.

Cum și când ar putea face acest lucru Putin rămâne o întrebare cu răspuns deschis. 

Sursele rețelei TV au estimat că, cel mai probabil, ar urma să fie vizate statele baltice - Estonia, Letonia și Lituania - sau Polonia.

Au existat numeroase cazuri în ultimii ani în care Rusia a testat teritoriul NATO.

În luna mai anul curent, o dronă cu explozibil a lovit un bloc de apartamente din România, în timp ce forțele ruse atacau un port ucrainean din apropiere.

Două persoane au fost rănite. 

În septembrie anul trecut, avioane de vânătoare ale NATO au doborât mai multe drone rusești care încălcaseră spațiul aerian polonez în timpul unui atac asupra Ucrainei.

La începutul acestei luni, SUA au concluzionat că o dronă încărcată cu explozibil, descoperită pe un aeroport din Germania, provine de la un serviciu de informații rusesc.

CNN amintește că Trump a menținut o relație controversată cu NATO în acest al doilea mandat prezidențial și i-a criticat frecvent pe membrii alianței pentru că nu au susținut mai mult războiul său împotriva Iranului.

Donald Trump exclude un atac al lui Putin asupra NATO: „Am avut discuții bune cu el”

El nu a exclus niciodată complet o eventuală retragere a SUA din blocul militar.

Reacții reținute la Moscova în urma vizitei șefului CIA

John Ratcliffe a zburat la Moscova la bordul unui avion militar de transport C-17 Globemaster III.

Potrivit site-ului de urmărire a zborurilor Flightradar24, aparatul a decolat de la Baza Andrews din Maryland și a făcut o escală în capitala Letoniei, Riga.

Într-o declarație făcută miercuri, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus că directorul CIA nu s-a întâlnit cu Putin în capitala rusă.

Potrivit lui Peskov, în cele câteva ore petrecute la Moscova, Ratcliffe a avut contacte „mai mult sau mai puțin la nivelul serviciilor speciale”.

Oficialul rus a adăugat că, deși acest lucru este „pozitiv”, este prematur să se speculeze „dacă va avea vreun efect asupra procesului de scoatere a relațiilor bilaterale din cea mai profundă criză în care au ajuns în prezent”.

SUA au cerut Ucrainei să oprească atacurile cu drone și rachete la Moscova și în alte orașe din nordul Rusiei înainte de călătoria lui Ratcliffe, a declarat o persoană familiarizată cu situația. 

Ucrainenilor li s-a spus doar că un oficial american de rang înalt va călători în Rusia.

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