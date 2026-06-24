Video „Câinele fantomă”, unul dintre cele mai misterioase animale din lume, apare mai des decât estimau oamenii de știință

Noi date obținute în urma unui amplu proiect de monitorizare în Amazonul din Bolivia și Peru aduc cele mai clare informații de până acum despre „câinele fantomă”, una dintre cele mai rare și misterioase specii de prădători din lume.

Este vorba despre câinele cu urechi scurte (Atelocynus microtis), o specie atât de rar observată în natură încât a fost considerată mult timp aproape necunoscută științei.

Supranumit de cercetători „câinele fantomă”, animalul a fost documentat până recent doar prin câteva zone confirmate, patru exemplare de muzeu și doar două observații directe în sălbăticie. Situația s-a schimbă radical datorită unei rețele extinse de camere-capcană instalate de Societatea pentru Conservarea Faunei Sălbatice în pădurile din Bolivia și Peru.

În ultimele două decenii, acestea au surprins 594 de înregistrări ale speciei, oferind pentru prima dată o imagine consistentă asupra distribuției și comportamentului său.

Mai prezent decât se credea

Deși mult timp a fost considerat extrem de rar, noile date sugerează că ar putea fi mai răspândit decât se estima anterior, potrivit Blic.

„Atelocynus microtis” se remarcă prin urechile mici, rotunjite și corpul robust. Blana variază de la gri închis la brun-roșcat, iar una dintre cele mai neobișnuite caracteristici este prezența labelor parțial palmate. Această trăsătură, rară în rândul canidelor amazoniene, sugerează o posibilă adaptare la zonele apropiate de apă, deși specia este întâlnită frecvent în păduri îndepărtate de râuri.

Potrivit înregistrărilor, „câinele fantomă” este în principal o specie diurnă, cu o activitate mai redusă la amurg și în zori. Oamenii de știință cred că acest comportament ar putea reprezenta o strategie de evitare a prădătorilor nocturni și a competiției cu alte specii de carnivore.

Conform Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii (IUCN), specia este clasificată ca „moderat amenințată”.

Cercetătorii avertizează că, în ciuda noilor descoperiri, supraviețuirea speciei depinde în continuare de integritatea ecosistemelor amazoniene.

Defrișările rămân principalele amenințări, iar protejarea pădurilor este considerată esențială pentru menținerea populațiilor locale.