search
Miercuri, 24 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Video „Câinele fantomă”, unul dintre cele mai misterioase animale din lume, apare mai des decât estimau oamenii de știință

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Noi date obținute în urma unui amplu proiect de monitorizare în Amazonul din Bolivia și Peru aduc cele mai clare informații de până acum despre „câinele fantomă”, una dintre cele mai rare și misterioase specii de prădători din lume.

6a399135e365ec077e29435a trail camera ghost dog footage jpg

Este vorba despre câinele cu urechi scurte (Atelocynus microtis), o specie atât de rar observată în natură încât a fost considerată mult timp aproape necunoscută științei.

Supranumit de cercetători „câinele fantomă”, animalul a fost documentat până recent doar prin câteva zone confirmate, patru exemplare de muzeu și doar două observații directe în sălbăticie. Situația s-a schimbă radical datorită unei rețele extinse de camere-capcană instalate de Societatea pentru Conservarea Faunei Sălbatice în pădurile din Bolivia și Peru.

În ultimele două decenii, acestea au surprins 594 de înregistrări ale speciei, oferind pentru prima dată o imagine consistentă asupra distribuției și comportamentului său.

Mai prezent decât se credea

Deși mult timp a fost considerat extrem de rar, noile date sugerează că ar putea fi mai răspândit decât se estima anterior, potrivit Blic.

„Atelocynus microtis” se remarcă prin urechile mici, rotunjite și corpul robust. Blana variază de la gri închis la brun-roșcat, iar una dintre cele mai neobișnuite caracteristici este prezența labelor parțial palmate. Această trăsătură, rară în rândul canidelor amazoniene, sugerează o posibilă adaptare la zonele apropiate de apă, deși specia este întâlnită frecvent în păduri îndepărtate de râuri.

Potrivit înregistrărilor, „câinele fantomă” este în principal o specie diurnă, cu o activitate mai redusă la amurg și în zori. Oamenii de știință cred că acest comportament ar putea reprezenta o strategie de evitare a prădătorilor nocturni și a competiției cu alte specii de carnivore.

Conform Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii (IUCN), specia este clasificată ca „moderat amenințată”. 

Cercetătorii avertizează că, în ciuda noilor descoperiri, supraviețuirea speciei depinde în continuare de integritatea ecosistemelor amazoniene.

Defrișările rămân principalele amenințări, iar protejarea pădurilor este considerată esențială pentru menținerea populațiilor locale.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Măsurile anunțate de Grecia împotriva peștelui-iepure, după ce 148 de oameni au fost mușcați. Recomandări pentru turiști
digi24.ro
image
DOCUMENT: Subiectele la Matematică la Evaluare Națională 2026. Ce le-a picat elevilor
stirileprotv.ro
image
George Simion dezvăluie că a fost căutat de un consilier prezidențial, chiar înainte de votarea Guvernului Veștea, în Parlament. Ce i-ar fi cerut emisarul lui Nicușor Dan
gandul.ro
image
Alegeri anticipate în România? „Parlamentul nu poate fi dizolvat legal”
mediafax.ro
image
Vești excelente din cantonamentul lui Dinamo! Nuno Campos a primit la antrenamente 3 jucători noi
fanatik.ro
image
BNR pune în circulație noi bancnote în România. Ce se schimbă pe banii care vor ajunge în portofelele românilor
libertatea.ro
image
Accidentul secret al Elenei Ceaușescu: Soția dictatorului a suferit un traumatism cranian sever. Ce a făcut Securitatea
digi24.ro
image
Cum arată casa unde a copilărit miliardarul Ion Țiriac
gsp.ro
image
OUT! FIFA l-a dat afară de la Cupa Mondială: "Ce rușine, ce barbarie! Ați ucis fotbalul"
digisport.ro
image
Fiica lui Liviu Vârciu a plecat peste Ocean și și-a găsit un loc de muncă în America. Ce meserie are Carmina: „Să nu vă fie niciodată rușine că lucrați!”
click.ro
image
Fiul unei românce a luat cea mai mare notă la bacalaureatul din Barcelona: „Și mama mea a fost prima în România”
antena3.ro
image
Acţiunile unei companii fără niciun leu venituri explodează cu 30% la Bursa de Valori Bucureşti după ce acţionarii au fost chemaţi să voteze ieşirea de pe piaţă: Evaluatorul a stabilit un preţ dublu faţă de cotaţia din ultimul an
zf.ro
image
Reacţia unei eleve după proba la Matematică de la Evaluare: "A fost minunat, nu am știut absolut nimic"
observatornews.ro
image
Fiica lui Liviu Vârciu s-a angajat în America. Unde lucrează Carmina, de fapt: 'De ce să îmi fie rușine?'
cancan.ro
image
Pensii crescute cu 330 lei și anularea CASS la pensiile între 3.000 și 4.000 lei Anunț de la viitorul guvern
newsweek.ro
image
FOTO, Cât de frumoasă e Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Are un trup lucrat
prosport.ro
image
Notificări ANAF pentru veniturile din străinătate. Ce trebuie să facă românii care au încasat bani în 2025 din Germania, Italia sau Marea Britanie
playtech.ro
image
Ce diferență de vârstă există între Lionel Messi și soția sa, Antonela. Cu cât este mai mare fotbalistul
fanatik.ro
image
Cum a dat lovitura un cuplu cu o afacere neașteptată: „Nu aveam nicio idee că vom crește atât de mult”
ziare.com
image
Ce surpriză! Chemat de la Cupa Mondială înapoi în Europa, după scandalul cu droguri și escorte
digisport.ro
image
Prețuri amețitoare pentru turiștii care merg la Beach, Please! 2026. O cazare în Costinești costă cât o vacanță de lux
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Nicuşor Dan, anunţ de ultimă oră după ce Grindeanu a fost desemnat premierul PSD
romaniatv.net
image
Nicușor Dan se întâlnește cu Donald Trump. Președinte României îi va spune un lucru important
mediaflux.ro
image
Dan Puric: „Am strâns 6.000 € pentru o fată oarbă, biserica vreo 4.000. I-am dat un telefon. «Băi Gigi, te rog din suflet, are nevoie de celule stem»”. Reacția lui Becali
gsp.ro
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Soția lui Sorin Grindeanu a dezvăluit ce relație are cu adevărat cu liderul PSD. Iată ce afaceri învârte Mihaela Grindeanu și ce salariu neașteptat câștigă
actualitate.net
image
Cum arată în prezent fiica Nicoletei Luciu. Kim și-a început cariera de model la doar 14 ani: „Așchia nu sare departe de trunchi”
click.ro
image
Cât de rea este, de fapt, cea mai ieftină vacanță all-inclusive din Turcia? Un youtuber a mers să verifice și a avut o reacție neașteptată: „Camera arată ponosită pe alocuri”
click.ro
image
Cum arată Maria Dragomiroiu la plajă, în America. Și stiliștii o laudă. Reacția fanilor când au văzut-o: „Arătați de 30 de ani!”
click.ro
AnnaLynne McCord profimedia 0423233784 jpg
Ce actriță celebră doarme cu Kama Sutra pe noptieră? „Favorurile orale”, printre subiectele ei preferate!
okmagazine.ro
Shani Twain foto Profimedia jpg
La 60 de ani, Shania Twain a devenit cumva „prea sexy” pe scenă? Acuzațiile curg în valuri!
clickpentrufemei.ro
Fotografie aeriană a Marii Cisterne (© Calvillo-Ardila, J. A., Lagóstena-Barrios, L. G., & Galindo, P. L. (2026), Three-Dimensional Analysis of a Large Roman Cistern: Hydraulic Study of the Sierra Aznar Water Management System, Heritage, 9(6), 212)
Marea Cisternă Romană care putea stoca peste 2 milioane de litri de apă
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Dorian Popa și-a amânat luna de miere după moartea lui Cheluțu: „Durerea nu va dispărea”. Unde va pleca în vacanță alături de soția sa?
image
Cum arată în prezent fiica Nicoletei Luciu. Kim și-a început cariera de model la doar 14 ani: „Așchia nu sare departe de trunchi”

OK! Magazine

image
Blondina care și-a tratat propriul corp „ca pe un bordel”: „Pot face sex toată ziua, în fiecare zi!”

Click! Pentru femei

image
La 60 de ani, Shania Twain a devenit cumva „prea sexy” pe scenă? Acuzațiile curg în valuri!

Click! Sănătate

image
Nutriționist: „Niciodată nu aș consuma aceste 5 alimente”