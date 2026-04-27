Animalul dispărut care revine în pădurile din România după mai bine de 200 de ani: au fost aduse patru exemplare

Un animal dispărut din fauna României de mai bine de 200 de ani a fost reintrodus în natură, în Parcul Natural Vânători Neamț, într-un demers considerat fără precedent pentru refacerea biodiversității la nivel local.

Este vorba despre un mascul și trei femele provenite din centre specializate din Germania, Franța și Elveția, potrivit ziarpiatraneamt.

După sosire, animalele au intrat într-o perioadă obligatorie de carantină de 30 de zile, conform normelor sanitar-veterinare. În acest interval, accesul publicului este restricționat, urmând ca ulterior exemplarele să poată fi observate de la distanță, în condiții controlate.

Inițiativa face parte din proiectul „Ținutul Zimbrului: conservare, educație și turism în Parcul Natural Vânători Neamț”, derulat de administrația parcului împreună cu organizații de mediu și ecoturism.

Programul are ca obiectiv atât refacerea biodiversității, cât și dezvoltarea unui model de turism sustenabil în zonă.

Specia a dispărut din fauna României la începutul secolului al XIX-lea, în contextul vânătorii excesive și al modificărilor de habitat. Deși au existat apariții izolate în secolul XX, în Delta Dunării și nordul Moldovei, actualul demers reprezintă primul program organizat și fundamentat științific de reintroducere.

Istoricii menționează prezența sa în spațiul românesc în lucrări vechi, inclusiv în scrierile lui Dimitrie Cantemir, unde era descrisă alături de alte specii mari de faună sălbatică.

Autoritățile speră ca prezența noilor exemplare, alături de zimbrul deja reintrodus în zonă, să transforme Parcul Natural Vânători Neamț într-o destinație importantă pentru observarea faunei sălbatice.