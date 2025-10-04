Netanyahu sfidează apelul de pace a lui Trump. Israelul continuă bombardamentele în Gaza

Zeci de atacuri aeriene și tiruri de artilerie au lovit sâmbătă noapte orașul Gaza, distrugând 20 de case și provocând violențe intense, în ciuda solicitării președintelui american de a opri imediat bombardamentele.

„Noaptea a fost foarte violentă, armata israeliană efectuând zeci de atacuri aeriene și tiruri de artilerie asupra orașului Gaza și a altor zone din Fâșia Gaza, în ciuda apelului președintelui Trump de a înceta bombardamentele”, a declarat Mahmoud Bassal, purtătorul de cuvânt al Apărării civile locale.

Mahmoud Bassal, purtătorul de cuvânt al Apărării civile locale- o agenție ce operează sub autoritatea Hamas-a declarat pentru AFP că 20 de case au fost distruse în timpul bombardamentelor nocturne.

Reamintim că Donald Trump a declarat că Hamas este pregătit pentru o „pace durabilă”, după ce militanții palestinieni au fost de acord să elibereze toți ostaticii rămași, cerând în același timp Israelului să oprească bombardamentele din Gaza

„Cred că sunt pregătiți pentru o PACE durabilă”, a scris liderul american pe Truth Social.

„Israelul trebuie să oprească imediat bombardamentele din Gaza, pentru ca ostaticii să fie eliberați în siguranță și rapid! În acest moment, este mult prea periculos să facem asta. Suntem deja în discuții privind detaliile care trebuie clarificate. Nu este vorba doar despre Gaza, ci despre o PACE mult așteptată în Orientul Mijlociu”, a transmis Trump.