Video Israelul se pregătește să elibereze ostaticii după răspunsul pozitiv al Hamas la planul lui Trump

Israelul a anunțat sâmbătă, 4 octombrie, că se pregătește să pună în aplicare rapid prima etapă a planului de pace propus de președintele american Donald Trump, vizând eliberarea ostaticilor deținuți de Hamas. Decizia vine după ce mișcarea islamistă a dat un răspuns favorabil inițiativei.

„În urma reacției pozitive a Hamas, Israelul se pregătește pentru implementarea imediată a primei etape a planului Trump pentru eliberarea tuturor ostaticilor”, se arată într-un comunicat al biroului prim-ministrului Benjamin Netanyahu.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri că Hamas pare „pregătită pentru o pace durabilă” și a cerut Israelului să înceteze bombardamentele asupra Fâșiei Gaza, subliniind că numai în aceste condiții eliberarea ostaticilor poate fi realizată rapid și în siguranță.

„Cred că sunt pregătiți pentru o PACE durabilă”, a scris liderul american pe Truth Social.

„Israelul trebuie să oprească imediat bombardamentele din Gaza, pentru ca ostaticii să fie eliberați în siguranță și rapid! În acest moment, este mult prea periculos să facem asta. Suntem deja în discuții privind detaliile care trebuie clarificate. Nu este vorba doar despre Gaza, ci despre o PACE mult așteptată în Orientul Mijlociu”, a transmis Trump.

Conflictul a izbucnit după atacul Hamas asupra sudului Israelului din 7 octombrie 2023, care a provocat aproximativ 1.200 de morți și a declanșat o amplă ofensivă israeliană asupra Gazei.

Bombardamentele au provocat pierderi importante și printre civili, iar situația umanitară în micuța enclavă palestiniană a fost catalogată drept „catastrofală”.

La sfârșitul lunii august, ONU a declarat oficial stare de foamete în Gaza, avertizând că aproximativ jumătate de milion de persoane se confruntă cu o criză acută.