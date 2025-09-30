Planul lui Trump în 20 de puncte de a pune capăt războiului din Gaza. Ce implică acesta?

Președintele american Donald Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu au declarat luni, într-o conferință de presă, că au convenit asupra unui plan în 20 de puncte care vizează încheierea războiului din Gaza.

Perspectivele de pace au rămas incerte fără participarea directă a Hamas, deși Trump a menționat că acordul-cadru a avut sprijinul altor lideri din Orientul Mijlociu și din țările cu majoritate musulmană. Iată textul integral al propunerii, publicat de Casa Albă.

1. Fâșia Gaza va deveni o zonă liberă de activități teroriste și un teritoriu deradicalizat care nu va reprezenta o amenințare pentru țările vecine.

2. Gaza este reconstruită în beneficiul locuitorilor din Gaza, care au suferit deja prea mult.

3. Dacă ambele părți sunt de acord cu această propunere, războiul va înceta imediat. Armata israeliană își va retrage forțele pe linia convenită pentru a pregăti procesul de eliberare a ostaticilor. În această perioadă, toate operațiunile militare, inclusiv bombardamentele aeriene și de artilerie, vor fi suspendate, iar liniile frontului vor rămâne înghețate până când vor fi îndeplinite condițiile pentru o retragere completă și etapizată.

4. În termen de 72 de ore de la acceptarea oficială publică a acestui acord de către Israel, toți ostaticii, atât cei vii, cât și cei ale căror corpuri nu au fost recuperate, vor fi returnați.

5. La returnarea tuturor ostaticilor, Israelul va elibera 250 de persoane condamnate pe viață și alte 1.700 de persoane din Gaza care au fost reținute după 7 octombrie 2023, inclusiv toate femeile și copiii reținuți în acest context. Pentru fiecare ostatic israelian al cărui corp este returnat, Israelul va preda rămășițele a 15 locuitori ai Gazei decedați.

6. După returnarea tuturor ostaticilor, va fi declarată o amnistie pentru membrii Hamas care se angajează să coexiste pașnic și depun armele. Membrilor Hamas care doresc să părăsească Gaza li se va acorda o cale de trecere în siguranță către țările gazdă.

7. Odată ce acest acord va fi aprobat, asistența umanitară completă va fi furnizată imediat Gazei. Domeniul său de aplicare va fi în conformitate cu acordul privind asistența umanitară din 19 ianuarie 2025, inclusiv restaurarea infrastructurii (apă, electricitate, canalizare), reconstrucția spitalelor și brutăriilor și furnizarea echipamentelor necesare pentru curățarea molozului și a drumurilor.

8. Sosirea și distribuirea ajutorului umanitar în Fâșia Gaza se vor efectua fără obstacole din partea ambelor părți prin intermediul Organizației Națiunilor Unite și al agențiilor sale, al Semilunii Roșii și al altor instituții internaționale care nu sunt afiliate niciuneia dintre părți. Deschiderea punctului de trecere Rafah în ambele direcții se va realiza conform mecanismului stabilit în temeiul acordului din 19 ianuarie 2025.

9. Gaza va fi administrată temporar de un comitet palestinian tranzitoriu, tehnocratic și apolitic, responsabil de gestionarea zilnică a serviciilor publice și a municipalităților pentru locuitorii din Gaza. Acest comitet va fi compus din palestinieni calificați și experți internaționali sub supravegherea și controlul unui nou organism internațional de tranziție, „Consiliul pentru Pace”, care va fi condus și prezidat de președintele Donald Trump; alți membri și șefi de stat vor fi anunțați separat, inclusiv fostul prim-ministru Tony Blair. Acest organism va stabili cadrul și va fi responsabil pentru finanțarea reconstrucției Gazei până când Autoritatea Palestiniană va finaliza agenda de reformă prezentată în diverse propuneri, inclusiv planul de pace din 2020 al președintelui Trump și inițiativa saudito-franceză, și va fi capabilă să recâștige controlul asupra Gazei în siguranță și în mod eficient. Consiliul pentru Pace va solicita respectarea celor mai înalte standarde internaționale pentru a stabili o administrație modernă și eficientă care să servească locuitorii din Gaza și să încurajeze investițiile.

10. Planul de dezvoltare economică al lui Trump pentru reconstrucția și readucerea la viață a Gazei va fi creat prin reunirea unui grup de experți care au contribuit la crearea unui număr de orașe moderne și prospere în regiune. Numeroase propuneri de investiții și idei de dezvoltare elaborate de organizații internaționale vor fi revizuite și analizate într-un cadru de securitate și guvernare pentru a atrage investiții, a crea locuri de muncă, oportunități și speranță pentru viitorul Gazei.

11. Va fi creată o zonă economică specială cu tarife preferențiale și condiții de acces care vor fi convenite de către țările interesate.

12. Nimeni nu va fi forțat să părăsească Gaza; cei care doresc să plece vor avea libertatea să o facă și libertatea de a se întoarce. Îi vom încuraja pe oameni să rămână și le vom oferi oportunitatea de a-și construi o viață mai bună în Gaza.

13. Hamas și alte facțiuni sunt de acord să nu aibă niciun rol în guvernarea Gazei, direct, indirect sau în orice alt mod. Toată infrastructura militară, teroristă și ofensivă, inclusiv tunelurile și instalațiile de producție a armelor, trebuie distruse și nu reconstruite. Va exista un proces de demilitarizare a Gazei sub supravegherea unor observatori independenți, care va include retragerea treptată a armelor printr-o procedură de dezarmare convenită, susținută de un program de răscumpărare și integrare finanțat internațional, toate verificate de organisme independente de monitorizare. Noua Gaza se va angaja necondiționat să construiască o economie prosperă și o coexistență pașnică cu vecinii săi.

14. Partenerii regionali vor oferi garanții că Hamas și facțiunile relevante își vor îndeplini obligațiile și că Noua Gaza nu va reprezenta o amenințare pentru vecinii săi sau pentru propria populație.

15. Statele Unite vor colabora cu partenerii arabi și internaționali pentru a dezvolta o Forță Internațională de Stabilizare (ISF) interimară, care va fi desfășurată imediat în Gaza. ISF va antrena și sprijini forța de poliție palestiniană din Gaza și se va coordona cu Iordania și Egiptul, care au o experiență semnificativă în acest domeniu. Această forță va reprezenta o soluție de securitate internă pe termen lung. ISF va colabora cu Israelul și Egiptul pentru a securiza zonele de frontieră, împreună cu noua forță de poliție palestiniană. Este esențial să se prevină intrarea muniției în Gaza și să se faciliteze fluxul rapid și sigur de mărfuri pentru reconstrucția și redresarea Gazei. Părțile vor conveni asupra unui mecanism de deconflictualizare.

16. Israelul nu va ocupa și nu va anexa Gaza. Pe măsură ce ISF își stabilește controlul și stabilitatea, Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) își vor retrage treptat forțele în conformitate cu standardele de demilitarizare, etapele și termenele care vor fi convenite între IDF, ISF, garanți și Statele Unite, cu scopul de a crea o Gaza sigură, care să nu mai reprezinte o amenințare pentru Israel, Egipt sau cetățenii acestora. În practică, IDF va transfera treptat zonele din Gaza pe care le controlează în prezent către ISF, în conformitate cu un acord cu autoritățile de tranziție, până când își va retrage complet forțele, cu excepția unui perimetru de securitate care va rămâne în vigoare până când Gaza va fi protejată în mod adecvat de noi amenințări teroriste.

17. În cazul în care Hamas amână sau respinge această ofertă, măsurile menționate mai sus, inclusiv desfășurarea unei operațiuni extinse de ajutorare, vor fi implementate în zonele pe care Israelul le va preda Forțelor de Securitate Islamice (ISF) ca zone fără terorism.

18. Se va stabili un proces de dialog interconfesional bazat pe valorile toleranței și coexistenței pașnice pentru a schimba percepțiile și narativele palestinienilor și israelienilor, subliniind beneficiile pe care le poate aduce pacea.

19. Până când Gaza va fi reconstruită și programul de reformă al Autorității Palestiniene (AP) va fi implementat în mod consecvent, vor putea fi create condițiile pentru o perspectivă reală de autodeterminare și statalitate palestiniană, pe care o recunoaștem ca fiind aspirația poporului palestinian.

20. Statele Unite vor iniția un dialog între Israel și palestinieni cu scopul de a conveni asupra unui orizont politic pentru o coexistență pașnică și prosperă.

Trump a declarat că Netanyahu a fost de acord cu planul. De asemenea, el a avertizat că, dacă Hamas respinge acordul, Netanyahu va avea sprijinul deplin al Statelor Unite în distrugerea mișcării. „Nu am terminat încă. Trebuie să-i convingem pe cei de la Hamas să fie de acord, dar cred că pot face asta. Așadar, acum există o oportunitate pentru ei să accepte termenii planului pe care l-am prezentat astăzi”, a spus Trump.