Afirmaţiile lui Netanyahu la ONU pun în pericol ostaticii, avertizează rudele celor captivi în Gaza: „A ales să rateze fiecare ocazie de a-i aduce acasă”

Principala organizaţie care reprezintă rudele celor ţinuţi captivi în Gaza a denunţat vineri remarcile făcute de premierul israelian Benjamin Netanyahu la ONU, care a afirmat că vrea să „termine treaba” împotriva Hamas, considerând că aceste afirmaţii îi pun în pericol pe ostatici, relatează AFP.

„În fiecare zi în care războiul continuă, ostaticii vii sunt în pericol mai mare, iar recuperarea corpurilor celor care au fost asasinaţi este compromisă", a declarat Forumul familiilor ostaticilor într-un comunicat, scrie Agerpres, citând agenția France-Presse.

Organizația a adăugat:

„De nenumărate ori, (Netanyahu) a ales să rateze fiecare ocazie de a-i aduce acasă", a adăugat organizaţia.

De acum, Israelul „vrea să termine treaba" împotriva Hamas „cât mai repede posibil” într-o Fâşie Gaza devastată de aproape doi ani de război, a declarat vineri premierul israelian la ONU, într-un discurs cu ton ofensiv.

„În Gaza sunt 48 de ostatici, nu 20”

Netanyahu a citit, în cursul discursului său, doar numele unora, dar nu ale tuturor ostaticilor deţinuţi în Gaza, provocând indignare în rândul Forumului familiilor ostaticilor.

„În timp ce preşedintele (anerican Donald) Trump recunoaşte sistematic toţi ostaticii, atât pe cei vii, cât şi pe cei ucişi, Netanyahu a ales să citească doar numele ostaticilor vii", a deplâns Forumul.

„Familiile celor 48 de ostatici sunt indignate de această omisiune. În Gaza sunt 48 de ostatici, nu 20”, se arată în comunicat.

Dintre cele 251 de persoane răpite în atacul Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023, care a declanşat războiul din Fâşia Gaza, 47 sunt încă deţinute în acest teritoriu, inclusiv 25 considerate moarte de armata israeliană. Hamas deţine, de asemenea, rămăşiţele unui soldat israelian ucis într-un război din Gaza, în 2014, notează AFP