Atacurile cibernetice bazate pe inteligență artificială se intensifică și amenință securitatea internetului

Infractorii cibernetici folosesc tot mai mult instrumente de hacking bazate pe inteligență artificială, în timp ce o vulnerabilitate majoră a internetului declanșează un val de atacuri. Specialiștii avertizează că ritmul și amploarea incidentelor ar putea depăși capacitatea organizațiilor de a le gestiona.

Hackerii se foloseasc de AI pentru a da atacuri Foto: Shutterstock

Atacul a început vineri seara, în jurul orei 23:00. Colin Parsons, fondatorul unei companii de tehnologie, a devenit ținta unor hackeri care au folosit instrumente bazate pe inteligență artificială pentru a efectua tranzacții neautorizate.

În dimineața următoare, Parsons a găsit aproximativ 50 de e-mailuri care îl informau că fusese taxat în mod repetat pentru serviciile oferite de Anthropic și OpenAI. Valoarea totală a facturilor ajunsese la 449 de dolari.

Cazul său face parte dintr-un val de atacuri informatice care s-a extins pe internet în ultimele săptămâni. Hackerii recurg tot mai des la agenți de inteligență artificială și la instrumente automatizate care le permit să pătrundă mai rapid în sisteme informatice și să își ascundă mai ușor activitatea.

„Am observat o explozie a numărului de adversari care folosesc astfel de agenți”, a declarat Adam Meyers, vicepreședinte senior al companiei de securitate cibernetică CrowdStrike.

„Am identificat atât atacatori foarte sofisticați, cât și unii fără prea multă experiență, care utilizează aceste instrumente”, a adăugat el.

Creșterea numărului de atacuri face parte dintr-o accelerare a amenințărilor informatice alimentată de inteligența artificială, cu efecte resimțite la nivel mondial, scrie The Wall Street Journal .

În timp ce noile tehnologii le permit hackerilor să acționeze mai repede, specialiștii în securitate cibernetică se confruntă cu o altă problemă: identificarea unui număr tot mai mare de vulnerabilități software și remedierea lor înainte ca acestea să fie exploatate.

O vulnerabilitate care ar putea afecta până la 70% dintre site-uri

Săptămâna trecută, organizații din întreaga lume au încercat să remedieze vulnerabilități recent descoperite, care ar putea permite preluarea controlului asupra unui număr de până la 70% dintre site-urile internet, potrivit estimărilor prezentate în relatarea inițială.

Compania Amazon a avertizat că hackerii încearcă deja să pătrundă în site-uri folosind aceste breșe de securitate.

Agenția Națională de Securitate a SUA (NSA) și Biroul Federal de Investigații (FBI) au recomandat companiilor care nu puteau instala imediat actualizările de securitate să își scoată temporar site-urile din funcțiune.

Unele instituții guvernamentale au luat această măsură, inclusiv în Canada, Belgia, Franța și Țările de Jos. Totodată, platforma de discuții și publicare de imagini 4chan a suspendat comentariile înainte de aplicarea actualizărilor de securitate.

Amploarea și frecvența atacurilor bazate pe inteligență artificială pun sub presiune companiile specializate în intervenția după incidente informatice.

Unii experți au început să numească luna octombrie „Octombrie Negru”, o perioadă marcată de intensificarea atacurilor și de dificultatea organizațiilor de a răspunde acestora.

Steven Adair, președintele companiei de securitate cibernetică Volexity, se așteaptă ca efectele să devină și mai vizibile în perioada următoare.

„Ne așteptăm la un număr foarte mare de dezvăluiri privind compromiterea sistemelor informatice în următoarele săptămâni și luni”, a declarat el.

Hackerii folosesc inteligența artificială pentru a automatiza atacurile

Potrivit specialiștilor care investighează incidentele informatice, instrumentele bazate pe inteligență artificială sunt utilizate atât de grupări de hackeri asociate unor state, inclusiv China și Rusia, cât și de infractori care urmăresc să fure date sau să instaleze programe de răscumpărare, cunoscute sub numele de ransomware.

Unul dintre instrumentele folosite este Artex, un program de hacking cu sursă deschisă, dezvoltat în China, care utilizează inteligența artificială pentru a automatiza pătrunderea în rețele informatice, notează WSJ.

Microsoft a anunțat în această săptămână că actori rău intenționați din mai multe regiuni ale lumii folosesc Artex pentru a accelera atacurile asupra a sute de companii.

La începutul lunii, un atac cibernetic în care a fost utilizat acest instrument a dus la furtul datelor a aproximativ 68.000 de persoane de la instituții bancare din Coreea de Sud.

Inteligența artificială le permite atacatorilor să adune informații despre ținte, să analizeze volume mari de date furate și să genereze rapid cod care exploatează vulnerabilitățile sistemelor informatice.

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„Inteligența artificială este folosită pentru recunoașterea țintelor, analiza cantităților mari de date și dezvoltarea rapidă a codului necesar pentru compromiterea rețelelor”, a explicat Sherri Davidoff, fondatoarea companiei de consultanță în securitate LMG Security.

Davidoff colaborează trimestrial cu compania NetDiligence, specializată în servicii asociate incidentelor de securitate și încălcărilor securității datelor, pentru a colecta informații de la alți experți despre tehnicile observate în atacurile reale.

În urmă cu un an, aproape niciunul dintre specialiștii consultați nu identificase indicii semnificative privind folosirea inteligenței artificiale în astfel de operațiuni. În ultimul trimestru, utilizarea acesteia a devenit o practică obișnuită, a spus Davidoff.

Grupările de ransomware își schimbă rapid metodele

Cercetătorii companiei de securitate cibernetică Sophos au obținut, la începutul acestui an, acces la sisteme utilizate de o grupare de ransomware vorbitoare de limbă rusă, care se prezintă sub numele de Aurora.

Astfel, ei au putut observa cum gruparea și-a modificat metodele și a devenit tot mai dependentă de inteligența artificială.

Inițial, hackerii foloseau aceste tehnologii pentru a dezvolta instrumente și infrastructura necesară atacurilor cu ransomware.

Spre sfârșitul anului, au început să utilizeze inteligența artificială și pentru a explora rețelele corporative deja compromise, în căutarea unor modalități de a accesa alte conturi și sisteme.

De-a lungul anului, gruparea a trecut, de asemenea, de la modele de inteligență artificială proprietare, precum cele dezvoltate de Anthropic, la modele cu sursă deschisă, inclusiv cele din familia Kimi, create de compania Moonshot AI.

„Ritmul în care operează este mai rapid decât cel al unei persoane obișnuite”, a declarat Colin Cowie, responsabil pentru analiza informațiilor despre amenințări cibernetice în cadrul Sophos.

Potrivit acestuia, hackerii au accesat modelele de inteligență artificială prin intermediul unui abonament de 200 de dolari pe lună la Cursor, un serviciu destinat programării asistate de inteligență artificială.

Nu este clar ce instrumente au folosit atacatorii în cazul lui Colin Parsons. Aceștia încercau însă să obțină date de autentificare care să le permită utilizarea serviciilor de inteligență artificială.

Un atac automatizat a provocat taxe neautorizate de sute de dolari

În cazul lui Parsons, tranzacțiile neautorizate au fost efectuate folosind date de autentificare pe care acesta le stocase pe OpenCode, o platformă destinată programării asistate de inteligență artificială.

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Începând cu 16 octombrie, compania s-a confruntat cu un atac cibernetic alimentat de inteligența artificială, pe care cofondatorul său, Dax Raas, l-a descris pe platforma X drept „neîntrerupt”.

Ulterior, Raas a scris că firma ar avea nevoie de agenți automatizați care să funcționeze permanent, deoarece atacatorii operează în acest mod.

Când Parsons a deschis aplicația de mesagerie Discord și a accesat canalul de asistență pentru clienți al OpenCode, acesta era inundat de mesaje fără sens, precum „Salut” sau „Șterge Telegram”.

Un mesaj nou apărea aproximativ la fiecare două secunde. Când Parsons a semnalat taxările frauduloase, postarea sa a fost rapid acoperită de avalanșa de mesaje.

El a menționat contul OpenCode într-o postare pe X și a întrebat dacă platforma fusese compromisă.

La scurt timp, alți utilizatori au început să relateze experiențe similare.

O nouă etapă a amenințărilor cibernetice

Cazurile recente indică o schimbare importantă în modul de desfășurare a atacurilor informatice. Inteligența artificială nu este folosită doar pentru a sprijini activitatea hackerilor, ci și pentru a automatiza sarcini care, până de curând, necesitau intervenție umană specializată.

Această automatizare poate reduce timpul necesar pentru identificarea țintelor, exploatarea vulnerabilităților și extinderea accesului în rețele compromise.

În același timp, organizațiile trebuie să gestioneze un număr tot mai mare de vulnerabilități și să răspundă unor atacuri care se desfășoară într-un ritm dificil de egalat.

Pentru specialiștii în securitate cibernetică, provocarea nu mai constă doar în identificarea atacurilor, ci și în capacitatea de a reacționa suficient de repede într-un mediu în care instrumentele folosite de infractori devin tot mai accesibile și mai puternice.