Atac iranian cu rachete și drone asupra unei baze aeriene din Arabia Saudită. Zece militari americani au fost răniți

Zece militari americani au fost răniți în urma unui atac asupra bazei aeriene Prince Sultan din Arabia Saudită, potrivit mai multor oficiali americani. Doi au fost răniți foarte grav, în timp ce alți opt au suferit răni grave.

Surse citate de CBS News susțin că atacul a fost realizat cu rachete și drone lansate de Iran. Doi dintre militari au fost răniți foarte grav, în timp ce alți opt au suferit răni grave, categorie distinctă în sistemul de clasificare al armatei americane.

Peste 300 de militari americani au fost răniți în acțiuni de luptă de la începutul conflictului dintre Statele Unite și Iran, potrivit unui purtător de cuvânt al Comandamentului Central al SUA. Majoritatea au revenit ulterior la serviciu.

De la debutul războiului, 13 militari americani și-au pierdut viața. O persoană a fost rănită într-un atac anterior asupra bazei aeriene Prince Sultan și a murit ulterior din cauza rănilor. Alți șase au fost uciși într-un atac iranian asupra unei facilități americane din Kuweit, la scurt timp după izbucnirea conflictului, iar alți șase au murit în urma prăbușirii unui avion american de realimentare deasupra Irakului.

În ultimele patru săptămâni, Iranul a lansat mai multe atacuri de represalii asupra statelor din Golf aliate cu SUA, vizând inclusiv obiective unde sunt staționate trupe americane, cum este baza Prince Sultan. Situată la aproximativ 100 de kilometri de capitala Riad, baza este operată de Forțele Aeriene Regale Saudite și este utilizată de Forțele Aeriene ale SUA.

O sursă familiarizată cu situația a declarat pentru CBS News că baza a fost lovită și într-un atac separat, la începutul acestei săptămâni, când 14 persoane au fost rănite, fără a fi precizată naționalitatea acestora. Un oficial american a afirmat că acel atac a fost mai puțin grav decât cel produs la finalul săptămânii.