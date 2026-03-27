Iranul anunță represalii după atacurile de la instalaţiile strategice

Iranul va face să se plătească un "preţ mare" ca represalii pentru "crimele israeliene", a promis ministrul iranian de externe Abbas Araghchi, după atacurile de vineri care au vizat instalaţii siderurgice şi nucleare civile iraniene.

"Israelul a atacat două dintre cele mai importante uzine siderurgice ale Iranului, o centrală electrică şi situri nucleare civile, printre alte infrastructuri", "în coordonare cu Statele Unite", a transmis Araghchi pe platforma X, scrie Agerpres.

Gardienii Revoluţiei, armata ideologică a Republicii Islamice, au îndemnat angajaţii de la siturile industriale din regiune legate de Statele Unite şi Israel să părăsească aceste instalaţii, promiţând, de asemenea, represalii pentru atacurile israeliano-americane din cursul zilei.

Directorul general al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA), Rafael Grossi, a reiterat vineri apelul său la reţinere militară pentru a evita orice risc de accident în Iran, în urma atacurilor israeliene şi americane asupra unor situri nucleare.

"AIEA a fost informată de Iran" cu privire la un atac care a vizat "astăzi" centrala Arkadan din provincia Yadz (centru), a preciza AIEA pe X.

"Nu a fost raportată nicio creştere a nivelului de radiaţii în afara sitului", a adăugat agenţia.

Anterior vineri, armata israeliană a confirmat că a atacat două situri din centrul Iranului, reactorul cu apă grea de la Arak şi o uzină de procesare a uraniului din provincia Yazd, în a 28-a zi a războiului din Orientul Mijlociu.

"Forţele aeriene israeliene au atacat (...) reactorul cu apă grea de la Arak", a precizat armata într-un comunicat, descriindu-l drept un "loc cheie de producţie de plutoniu pentru arme nucleare".

Media iraniene au relatat despre atacuri americano-israeliene "în două etape" asupra complexului, numit acum Khondab, afirmând că acestea nu au provocat decese şi nici nu au crescut nivelurile de radiaţii.