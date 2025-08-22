search
Vineri, 22 August 2025
Publicat:

Cel puțin cinci persoane au fost ucise și zeci de persoane rănite după ce un camion-capcană a explodat pe o stradă aglomerată din orașul Cali din vestul Columbiei, potrivit autorităților.

FOTO: X
FOTO: X

Explozia a vizat Școala de Aviație Militară Marco Fidel Suarez din nordul orașului, iar rapoartele inițiale indică faptul că 36 de persoane au fost rănite, a declarat poliția, potrivit BBC.

Alejandro Eder, primarul orașului Cali, a condamnat atacul și a oferit o recompensă celor care au oferit informații despre autorii atacului.

Un alt atac a avut loc joi, 21 august, împotriva unui elicopter al poliției, în urma căruia cel puțin 12 persoane au fost ucise, într-o zonă rurală din afara orașului Medellin, în nord-vestul țării.

În urma ambelor atacuri, președintele și conducerea militară au anunțat că vor convoca consiliul de securitate pentru a „defini măsuri suplimentare de protecție” pentru cetățeni.

„Statul nu va ceda terorismului. Aceste crime vor fi urmărite și pedepsite cu toată forța legii”, a declarat Ministerul Apărării pe rețelele de socializare.

Potrivit martorilor oculari, mașina-capcană din Cali a ucis civili pe stradă și a avariat numeroase case.

„S-a auzit un sunet asurzitor, ca de ceva care exploda lângă baza aeriană”, a declarat un martor ocular pentru agenția de știri AFP.

Ministrul Apărării, Pedro Sanchez, a clasificat explozia drept un „atac terorist” și a dat vina pe „cartelul narco alias Mordisco”, referindu-se la liderul gherilei Ivan Mordisco din cadrul Forțelor Armate Revoluționare din Columbia (FARC), acum desființate.

Despre atacul asupra elicopterului, președintele Columbiei, Gustavo Petro, a declarat că aeronava se afla într-o misiune de eradicare a culturilor de frunze de coca - un ingredient principal în cocaină. Elicopterul s-a prăbușit la sol după ce a fost lovit de o dronă.

Sánchez a declarat că atacul a fost comis de gruparea de gherilă EMC, cea mai mare ramură a FARC.

Columbia a cunoscut o creștere a violenței în ultimele luni, implicând ciocniri între forțele de securitate și rebeli disidenți, paramilitari sau bande de trafic de droguri.

Atacurile cu drone au devenit, de asemenea, din ce în ce mai frecvente în ultimii ani: în 2024, 115 astfel de atacuri au fost înregistrate în țară, majoritatea efectuate de grupuri armate ilegale.

21 august 1968 – momentul primului drog consumat de Ceaușescu: admirația mulțimii
historia.ro
