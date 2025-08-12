Miguel Uribe, candidat la președinția Columbiei, a murit la două luni după ce a fost împușcat. Mesajul emoţionant al soţiei

Senatorul columbian Miguel Uribe, candidat la președinție, a murit la vârsta de 39 de ani, la două luni după ce a fost împuşcat în timp ce susţinea un discurs.

Miguel Uribe, senator columbian și unul dintre candidații importanți la alegerile prezidențiale din 2026, a murit luni dimineață, la 39 de ani, după ce a fost împușcat în cap în timpul unui eveniment electoral desfășurat în urmă cu două luni la Bogota.

Spitalul unde era internat a confirmat decesul, iar vestea a fost făcută publică de soția sa, Maria Claudia Tarazona, printr-un mesaj emoționant postat pe rețelele de socializare.

„Întotdeauna vei fi iubirea vieții mele. Mulțumesc pentru o viață plină de iubire, mulțumesc că ai fost tată pentru fete, cel mai bun tată pentru Alejandro.

Îl rog pe Dumnezeu să-mi arate cum să învăț să trăiesc fără tine.

Dragostea noastră depășește acest plan fizic.

Așteaptă-mă, căci, atunci când îmi voi fi îndeplinit promisiunea făcută copiilor noștri, voi veni să te caut și vom avea a doua șansă.

Dumnezeu să te odihnească în pace, iubirea vieții mele, voi avea grijă de copiii noștri”, a scris Maria Claudia Tarazona pe Facebook.

Atacul asupra senatorului a reprezentat cel mai grav act de violență politică din Columbia din ultimele două decenii, amintind de perioada tulbure a anilor 1980 și 1990, când mai mulţi candidați la președinţie au fost asasinaţi în atacuri atribuite cartelurilor de droguri.

Președintele Gustavo Petro a transmis un mesaj solemn, cerând o anchetă detaliată cu sprijinul experților internaționali și subliniind că fiecare pierdere de viață în rândul cetățenilor este o înfrângere pentru întreaga țară.

„Ancheta trebuie aprofundată. Autoritățile competente, ajutate de experți internaționali, vor furniza informații la momentul potrivit. De fiecare dată când un columbian este ucis, este o înfrângere pentru Columbia și pentru viață”, a declarat președintele Gustavo Petro într-o postare pe X.