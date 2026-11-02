 Apărarea spațială a Pământului, considerată de nepătruns, a suferit o breșă. Se va repeta acest lucru în viitor? | adevarul.ro
search
Luni, 2 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Apărarea spațială a Pământului, considerată de nepătruns, a suferit o breșă. Se va repeta acest lucru în viitor?

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Câmpul magnetic al Pământului protejează planeta de particule periculoase, dar o puternică furtună solară din luna mai 2024 a demonstrat că această protecție nu este atât de fiabilă pe cât credeau oamenii de știință. Cercetătorii au descoperit electroni de înaltă energie într-o zonă în care se credea că aceștia nu puteau pătrunde.

Centurile de radiații Van Allen
Pământul este înconjurat de două zone inelare, numite centurile de radiații Van Allen Foto: NASA

Pământul este înconjurat de două zone inelare, numite centurile de radiații Van Allen, care conțin protoni și electroni energici, reținuți de câmpul magnetic al planetei. Timp de mulți ani, oamenii de știință au considerat că centura interioară are o barieră aproape impenetrabilă, care ține la distanță electronii ultra-relativistici periculoși, scrie Science Alert.

Timp de peste un deceniu, specialiștii au crezut că centura interioară formează o barieră de netrecut pentru electronii „ucigași“, ultrarelativiști, care nu se pot apropia astfel de Pământ. Dovezi noi arată însă că, în anumite condiții, această regiune nu este atât de sigură pe cât se credea.

În timpul unei furtuni solare extrem de puternice care a lovit Terra în mai 2024, un satelit japonez a înregistrat în această regiune electroni accelerați la energii de ordinul megaelectronvolților, acolo unde oamenii de știință nu credeau că se poate întâmpla acest lucru.

„Arătăm aici că această barieră poate fi străpunsă în condiții extreme de meteo spațială“, scrie o echipă condusă de fizicianul spațial Yoshizumi Miyoshi, de la Universitatea Nagoya, într-un studiu publicat în revista Geophysical Research Letters.

De ce contează electronii „ucigași“

Electronii „ucigași“, cunoscuți de zeci de ani, reprezintă o problemă majoră în spațiul din apropierea Pământului. Interacțiunea cu undele electromagnetice din mediul magnetic al planetei, în special în timpul furtunilor geomagnetice, îi poate accelera până aproape de viteza luminii.

Particulele au atât de multă energie încât pot trece prin ecranele de protecție ale sateliților. Ele pot deteriora componentele electronice sensibile și pot scurta durata de viață a navelor spațiale. Sunt periculoase și pentru oameni, pentru că cresc riscul de radiații la care sunt expuși astronauții.

Bariera care părea de netrecut

În 2014, cercetătorii au descoperit un fenomen ciudat. Observațiile sondelor Van Allen Probes ale NASA au arătat o limită neobișnuit de clară, la aproximativ trei raze terestre de centrul planetei, dincolo de care cei mai energetici electroni se aventurau rar.

Oamenii de știință au numit-o „barieră de nepătruns“. Ei au propus explicația că undele electromagnetice dintr-o regiune de plasmă rece din jurul Pământului îi împrăștie pe electroni din orbitele în care sunt captați și îi trimit spre atmosferă. Combinat cu migrarea lentă a electronilor spre interior, efectul părea să creeze o barieră naturală.

O erupție solară de amploare ar putea oferi un spectacol de aurore boreale în Europa. Când va putea fi vizibil fenomenul

Încă din 2018 au apărut însă fisuri în această imagine. Unii cercetători au propus ideea că bariera nu este o barieră, ci o iluzie, creată de durata limitată a furtunilor geomagnetice. Fluctuațiile câmpului magnetic al Pământului pot împinge electronii energetici spre interior, dar furtunile care provoacă mișcarea se sting, de regulă, înainte ca electronii să ajungă mai departe.

În 2024, cercetători care au analizat observații făcute între 1996 și 2006 au descoperit că undele electromagnetice generate de fulgere pot trimite spre atmosferă electronii „ucigași“ deja captați în centura de radiații interioară. Observațiile au oferit dovezi suplimentare că electroni cu energii de ordinul megaelectronvolților se aflau deja în interiorul limitei considerate de netrecut.

Superfurtuna solară din mai 2024

Apoi a venit superfurtuna solară din mai 2024. Soarele a explodat într-o serie de erupții și ejecții de masă coronală, care au aruncat în Sistemul Solar miliarde de tone de plasmă magnetizată.

Pe Pământ, rezultatul a fost o furtună geomagnetică de nivel G5, cea mai puternică categorie de pe scara furtunilor geomagnetice. A fost atât de intensă, încât efectele ei au fost înregistrate chiar și pe fundul oceanului.

Furtuna a redus drastic plasma rece din plasmasfera Pământului. S-a creat astfel un mediu neobișnuit de rarefiat, în care a putut prospera un alt tip de undă electromagnetică, numită „chorus“. „Convertită în sunet, sună ca un cântec de păsări“, spune Miyoshi.

Potrivit cercetătorilor, în loc să împrăștie electronii, cum fac în mod normal alte unde, acestea par să-i fi accelerat la energii extreme, chiar în interiorul bariere considerate de netrecut.

Ce a văzut satelitul Arase

Dovezile provin de la satelitul japonez Arase, care monitorizează centurile de radiații din 2017. În faza de revenire a furtunii, Arase a detectat o creștere spectaculoasă a electronilor ultrarelativiști din interiorul barierei. La energii de aproximativ 3 megaelectronvolți, fluxul de electroni a crescut de peste 5.000 de ori față de nivelul dinaintea furtunii.

Refacerea a durat luni de zile

Revenirea la normal a durat luni de zile. Arase a continuat să observe niveluri în scădere ale electronilor ultrarelativiști până în octombrie 2024, când o altă furtună solară a lovit spațiul din jurul Pământului.

Descoperirea sugerează că dinamica spațiului din apropierea Pământului este mult mai complexă decât ar lăsa să se vadă liniștea lui aparentă.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Botez cu greii PSD la Timișoara. Sorin Grindeanu, nașul copilului lui Alfred Simonis. Al Bano a cântat la petrecere
digi24.ro
image
Iarna vine cu o lună mai devreme în România. Meteorologii anunță ninsori și un strat de zăpadă de până la 25 de centimetri
stirileprotv.ro
image
Primele rezultate de la alegerile prezidențiale din Bulgaria. Iliana Iotova ar fi noua președintă, conform exit-poll-urilor
gandul.ro
image
Botez cu greutate în PSD! Grindeanu, Ciolacu și Olguța Vasilescu au petrecut la Timișoara, iar Al Bano a fost surpriza serii!
mediafax.ro
image
Marcel Pușcaș, note de la 4 la 8 după Dinamo – UTA 2-0: „O decepție!” Cine a fost ales MVP
fanatik.ro
image
Cum au reușit frații Cristescu să anuleze definitiv PUG-ul Timișoarei. Cele patru vicii de legalitate ale administrației Fritz penalizate de judecători
libertatea.ro
image
Patru cutremure au avut loc noaptea trecută în zona Vrancea. De dimineață a fost un seism și în Marea Neagră
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
Neverosimil: s-a dus să ceară un loc de muncă și a plecat cu o mașină de 3 milioane de euro! Ce a urmat e de film
digisport.ro
image
Amestecul banal care curăță aragazul de grăsime și pete dificile. Ai nevoie doar de două ingrediente din bucătărie
click.ro
image
Șapte petroliere rusești se îndreaptă spre SUA cu 288.000 de tone de motorină. Statul New Jersey vrea să le blocheze
antena3.ro
image
Ruris, compania antreprenorului craiovean Cătălin Stroe, lansează la Indagra un tractor 4x4 care va fi fabricat pe fosta platformă MAT Craiova, într-o fabrică de 10 milioane de euro
zf.ro
image
Mănânci cât vrei cu 45 de lei. Restaurantele "all you can eat", tot mai căutate de români
observatornews.ro
image
'Mocăniță m-a luat de la mama din palat, ca să stăm în chirie!' Cum arată, de fapt, 'palatul' în care locuia Claudia Ion cu părinții ei
cancan.ro
image
Florin Manole zice ce se întâmplă cu 2.200.000 pensii recalculate greșit. Unii pensionari au pierdut 2.100 lei
newsweek.ro
image
Gigi Becali, Giovanni Becali și Victor Pițurcă, rămași fără bani la cazino, au intrat peste „donjuanul fotbaliștilor” și l-au „jumulit” de 40.000 de dolari! EXCLUSIV
prosport.ro
image
Orașele din România în care populația îmbătrânește cel mai repede. Ce se întâmplă când pensionarii ajung să domine un municipiu
playtech.ro
image
Cine este Kimi Antonelli, puștiul de 20 de ani care a spulberat recordurile din Formula 1! Pariul de geniu al lui Toto Wolff a rescris istoria
fanatik.ro
image
Jumătate dintre orașele din România ar trebui desființate, conform legii. Au mai puțin de 10.000 de locuitori, dar cheltuiesc zeci de milioane pentru salariile din primării
ziare.com
image
Nicolae Stanciu, OUT! Își pregătește bagajele pentru marea revenire, după 10 ani
digisport.ro
image
Ce să adaugi peste legumele congelate ca să fie mai gustoase. Trucul unui bucătar britanic
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Cum arată casa în care stau în CHIRIE Luis Gabriel și Haziran. Vila de lux are piscină încălzită, mini frigider pentru parfumuri, iar dressingul e ca un magazin de haine / GALERIE FOTO + VIDEO
romaniatv.net
image
Ce se întâmplă cu pensia ta dacă nu ești acasă când vine poștașul. Cum se pot recupera banii
mediaflux.ro
image
Marian Drăgulescu, slăbire extremă: „Minus 9 kilograme în 3 săptămâni și jumătate”
gsp.ro
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Sorina Docuz l-a eclipsat pe Marcel Ciolacu la botezul fiului lui Aldred Simonis. Partenera fostului premier, într-o blană de chinchilla evaluată la peste 14.000 de dolari
actualitate.net
image
Prin ce a trecut Ana Morodan? Vedeta a încheiat tratamentul după opt luni dificile: „M-a făcut praf financiar, emoțional, psihic”
click.ro
image
Mihai Petre și-a împlinit un vis din copilărie! Unde a ajuns cu Elwira și fiicele lor: „M-au fascinat de mic”
click.ro
image
Cu cât vinde tenorul-fermier Vlad Miriță un porc de 140 kg, de Crăciun? La ce preț sunt „adidașii” pentru piftie
click.ro
Regele Ferdinand VII al Spaniei profimedia 0137237434 jpg
Legenda celui mai dotat rege din istorie. Avea nevoie de un dispozitiv special pentru a-și consuma căsătoria
okmagazine.ro
Meghan Markle, Prințul Harry, profimedia 1079562268 jpg
Prințul Harry și Meghan Markle sunt îndemnați să părăsească definitiv Regatul Unit: „Nu sunt doriți aici”
okmagazine.ro
Diverse obiecte găsite în aceeași groapă, alături de coiful de bronz de tip Berru (1), inclusiv o coasă de fier (2) și patru tesle (3a–d)
Un coif celtic rar, vechi de peste 2.000 de ani, descoperit pe ruta chihlimbarului, departe de teritoriul celților
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Marcel Ciolacu și Sorina Docuz, apariție care a atras toate privirile la Timișoara. Cât costă haina de blană purtată de aceasta
image
Prin ce a trecut Ana Morodan? Vedeta a încheiat tratamentul după opt luni dificile: „M-a făcut praf financiar, emoțional, psihic”

OK! Magazine

image
Imagine rară cu Kate Middleton și cei trei copii, de Halloween! Cum au apărut la poarta unui vecin celebru