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Fenomen rar pe cer: o furtună solară „canibală” va putea fi observată și din Europa. Ce efecte ar putea declanșa

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O puternică furtună solară „canibală”, formată din fuziunea a doi nori de plasmă, se îndreaptă spre Pământ. Fenomenul ar putea declanșa aurore boreale spectaculoase, vizibile mult mai la sud decât în mod obișnuit.

O furtună solară rară se îndreaptă spre Pământ FOTO Shutterstock
O furtună solară rară se îndreaptă spre Pământ FOTO Shutterstock

Pasionații de fenomene astronomice ar putea avea parte de un spectacol rar al aurorei boreale, în contextul în care o puternică furtună solară se îndreaptă spre Pământ, împingând luminile nordului mult mai la sud decât în mod obișnuit, potrivit Expres.co.uk.

Experții spun că fenomenul ar putea fi vizibil mult mai departe de regiunile polare, în anumite zone din Europa și Statele Unite, după ce un nor uriaș de material solar încărcat a format în spațiu o rară „furtună canibală”.

Evenimentul a început pe 2 iunie, când regiunea activă 4455, o zonă instabilă de pe suprafața Soarelui, a devenit din ce în ce mai volatilă. Perturbarea a declanșat o serie de erupții solare de clasă X, unele dintre cele mai puternice tipuri de explozii solare înregistrate.

În același timp, Soarele a ejectat în spațiu mai multe ejecții de masă coronală (CME). Aceste nori uriași de plasmă magnetizată pot cântări miliarde de tone și se deplasează cu viteze de până la aproximativ 1.200 de mile pe secundă.

Una dintre erupțiile ulterioare a accelerat rapid și a ajuns din urmă o ejecție anterioară, mai lentă. Norul mai rapid s-a ciocnit și s-a contopit cu primul, formând ceea ce oamenii de știință numesc o „CME canibală”.

Potrivit cercetătorilor NASA, astfel de coliziuni pot genera așa-numitele „dejecții complexe”, structuri magnetice care pot transporta semnificativ mai multă energie decât o erupție solară obișnuită.

Când acești nori de plasmă amplificați ajung în câmpul magnetic al Pământului, pot declanșa furtuni geomagnetice mai puternice și de durată mai lungă.

Cercetătorii estimează că mai puțin de una din zece pete solare prezintă această configurație inversată. Această structură magnetică neobișnuită poate face regiunile respective deosebit de instabile, crescând probabilitatea unor erupții frecvente și puternice.

Meteorologii spațiali estimează că furtuna solară combinată va ajunge pe Pământ la sfârșitul zilei de 4 iunie sau în primele ore ale zilei de 5 iunie. Administrația Națională Oceanică și Atmosferică din SUA (NOAA) a emis o avertizare pentru o furtună geomagnetică puternică de nivel G3 și a precizat că aceasta ar putea escalada până la un eveniment sever de nivel G4.

Activitatea solară intensificată ar putea produce aurore boreale deosebit de spectaculoase, pe măsură ce particulele încărcate interacționează cu gazele din atmosfera superioară a Pământului. Oxigenul și azotul sunt energizate în acest proces, generând spectacolele colorate asociate cu aurora boreală.

Din cauza intensității furtunii, specialiștii cred că luminile nordice ar putea fi vizibile mult mai la sud decât în mod normal, oferind mult mai multor oameni șansa de a observa fenomenul.

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