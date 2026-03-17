Ambasada SUA din Irak, vizată de un atac cu drone și rachete. Atacul, descris drept „cel mai intens de la începutul seriei”

Ambasada SUA din Irak a fost vizată de un atac cu drone și rachete, potrivit unor surse din serviciile de securitate de la Bagdad, care îl descriu drept „cel mai intens de la începutul seriei de atacuri”.

Luni, 16 martie, o dronă a provocat un incendiu la un hotel de lux din Zona Verde a Bagdadului, o zonă puternic securizată în care se află clădiri guvernamentale și ambasade străine, scrie BBC.

Marți dimineață, ambasada SUA, situată în Zona Verde, a fost vizată. Un oficial din domeniul securității a declarat pentru AFP că „trei drone și patru rachete au atacat ambasada, iar cel puțin o dronă s-a prăbușit în interiorul acesteia”.

Un martor a declarat pentru Reuters că a văzut cel puțin trei drone îndreptându-se spre ambasada SUA. Două au fost doborâte, însă a treia a lovit în interiorul complexului ambasadei, potrivit Reuters.

Surse din domeniul securității irakiene au declarat pentru AFP că a fost „cel mai intens atac de la începutul seriei de atacuri”.