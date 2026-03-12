Trei frați cu origini irakiene au fost arestați în Norvegia ca principali suspecţi în atacul cu bombă asupra Ambasadei SUA din Oslo

Poliția norvegiană a arestat trei frați, cetăţeni norvegieni cu origini irakiene, suspectați că ar fi pus la cale atacul cu bombă produs duminica trecută la Ambasada SUA din Oslo. Ancheta vizează inclusiv posibilitatea ca acțiunea să fi fost coordonată sau comandată de un stat străin.

Autoritățile norvegiene au anunțat arestarea a trei frați suspectați că ar fi fost implicați în atacul cu bombă produs duminică la Ambasada Statelor Unite din Oslo, incident pe care anchetatorii îl tratează drept un posibil act de terorism.

Cei trei bărbați, ale căror identități nu au fost făcute publice, sunt cetățeni norvegieni în vârstă de aproximativ 20 de ani și au origini irakiene. Ei au fost reținuți miercuri după-amiază în capitala Norvegiei, în cadrul unei operațiuni desfășurate de poliție în urma investigațiilor demarate după explozia care a vizat sediul misiunii diplomatice americane, notează aljazeera.

Potrivit autorităților, suspecții sunt acuzați că ar fi organizat și executat ceea ce poliția a descris drept un „atac terorist cu bombă”, folosind un dispozitiv exploziv improvizat puternic (IED) care ar fi fost amplasat în mod deliberat pentru a provoca victime.

Procurorul Christian Hatlo a explicat în cadrul unei conferințe de presă că ancheta ia în calcul mai multe scenarii, inclusiv posibilitatea ca acțiunea să fi fost coordonată de o entitate guvernamentală.

„Lucrăm în continuare pe baza mai multor ipoteze”, a spus Christian Hatlo. „Una dintre ele este dacă acesta a fost un ordin venit din partea unei entități guvernamentale; acest lucru este destul de firesc, având în vedere ținta și situația de securitate în care se află lumea astăzi”, a afirmat el.

Potrivit anchetatorilor, unul dintre cei trei fraţi a plasat efectiv bomba, în timp ce ceilalți doi ar fi avut roluri de sprijin în planificarea și desfășurarea atacului. Poliția a precizat, de asemenea, că niciunul dintre cei trei nu avea antecedente penale şi nu intrase anterior în atenția forțelor de ordine.

Vă reamintim că explozia de la secția consulară a Ambasadei Statelor Unite, situată în partea de vest a orașului Oslo, a avut loc la primele ore ale dimineaţii de duminică, 8 martie. Un oficial american, care a vorbit sub protecția anonimatului din cauza sensibilității anchetei, a declarat că dispozitivul exploziv fusese ascuns într-un rucsac.

Un videoclip suspect trezelte suspiciuni

În prezent, poliția analizează dacă atacul ar fi putut fi comis la ordinul unui guvern străin, ipoteză care este luată în calcul în contextul tensiunilor geopolitice actuale.

În paralel cu ancheta privind explozia, autoritățile verifică și un videoclip care a apărut online în apropierea momentului atacului. Clipul fusese încărcat pe pagina de Google Maps a ambasadei, însă ulterior a fost șters, iar în imagini ar fi apărut liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei.

Potrivit postului naţional de radio norvegian NRK, persoana care a publicat materialul video a scris în limba persană mesajul: „Dumnezeu este mare. Noi suntem victorioși”.

Poliția a deschis o investigație separată pentru a stabili cine a publicat videoclipul și dacă acesta are vreo legătură directă cu atentatul.

Iranul respinge acuzațiile

În contextul suspiciunilor apărute în spațiul public, ambasadorul Iranului în Norvegia, Alireza Jahangiri, a respins marți orice implicare a țării sale în atentatul de la Ambasada SUA din Oslo. Într-un interviu acordat publicației norvegiene Verdens Gang, diplomatul a afirmat că este „inacceptabil” ca Iranul să fie „vizat în mod special”.

Explozia de duminica trecută s-a produs în contextul în care serviciul de securitate norvegian PST avertizase chiar luna trecută că Iranul, considerat una dintre principalele amenințări la adresa securității Norvegiei, ar putea utiliza rețele criminale pentru a desfășura operațiuni indirecte în alte state.