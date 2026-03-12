search
Joi, 12 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Trei frați cu origini irakiene au fost arestați în Norvegia ca principali suspecţi în atacul cu bombă asupra Ambasadei SUA din Oslo

0
0
Publicat:

Poliția norvegiană a arestat trei frați, cetăţeni norvegieni cu origini irakiene, suspectați că ar fi pus la cale atacul cu bombă produs duminica trecută la Ambasada SUA din Oslo. Ancheta vizează inclusiv posibilitatea ca acțiunea să fi fost coordonată sau comandată de un stat străin.

Unul dintre suspecţi, surprins de camerele de supraveghere. FOTO: Norvegian Police
Unul dintre suspecţi, surprins de camerele de supraveghere. FOTO: Norvegian Police

Autoritățile norvegiene au anunțat arestarea a trei frați suspectați că ar fi fost implicați în atacul cu bombă produs duminică la Ambasada Statelor Unite din Oslo, incident pe care anchetatorii îl tratează drept un posibil act de terorism.

Cei trei bărbați, ale căror identități nu au fost făcute publice, sunt cetățeni norvegieni în vârstă de aproximativ 20 de ani și au origini irakiene. Ei au fost reținuți miercuri după-amiază în capitala Norvegiei, în cadrul unei operațiuni desfășurate de poliție în urma investigațiilor demarate după explozia care a vizat sediul misiunii diplomatice americane, notează aljazeera.

Potrivit autorităților, suspecții sunt acuzați că ar fi organizat și executat ceea ce poliția a descris drept un „atac terorist cu bombă”, folosind un dispozitiv exploziv improvizat puternic (IED) care ar fi fost amplasat în mod deliberat pentru a provoca victime.

Procurorul Christian Hatlo a explicat în cadrul unei conferințe de presă că ancheta ia în calcul mai multe scenarii, inclusiv posibilitatea ca acțiunea să fi fost coordonată de o entitate guvernamentală.

„Lucrăm în continuare pe baza mai multor ipoteze”, a spus Christian Hatlo. „Una dintre ele este dacă acesta a fost un ordin venit din partea unei entități guvernamentale; acest lucru este destul de firesc, având în vedere ținta și situația de securitate în care se află lumea astăzi”, a afirmat el.

Potrivit anchetatorilor, unul dintre cei trei fraţi a plasat efectiv bomba, în timp ce ceilalți doi ar fi avut roluri de sprijin în planificarea și desfășurarea atacului. Poliția a precizat, de asemenea, că niciunul dintre cei trei nu avea antecedente penale şi nu intrase anterior în atenția forțelor de ordine.

Vă reamintim că explozia  de la secția consulară a Ambasadei Statelor Unite, situată în partea de vest a orașului Oslo, a avut loc la primele ore ale dimineaţii de duminică, 8 martie. Un oficial american, care a vorbit sub protecția anonimatului din cauza sensibilității anchetei, a declarat că dispozitivul exploziv fusese ascuns într-un rucsac.

Un videoclip suspect trezelte suspiciuni

În prezent, poliția analizează dacă atacul ar fi putut fi comis la ordinul unui guvern străin, ipoteză care este luată în calcul în contextul tensiunilor geopolitice actuale.

În paralel cu ancheta privind explozia, autoritățile verifică și un videoclip care a apărut online în apropierea momentului atacului. Clipul fusese încărcat pe pagina de Google Maps a ambasadei, însă ulterior a fost șters, iar în imagini ar fi apărut liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei.

Potrivit postului naţional de radio norvegian NRK, persoana care a publicat materialul video a scris în limba persană mesajul: „Dumnezeu este mare. Noi suntem victorioși”.

Poliția a deschis o investigație separată pentru a stabili cine a publicat videoclipul și dacă acesta are vreo legătură directă cu atentatul.

Iranul respinge acuzațiile

În contextul suspiciunilor apărute în spațiul public, ambasadorul Iranului în Norvegia, Alireza Jahangiri, a respins marți orice implicare a țării sale în atentatul de la Ambasada SUA din Oslo. Într-un interviu acordat publicației norvegiene Verdens Gang, diplomatul a afirmat că este „inacceptabil” ca Iranul să fie „vizat în mod special”.

Explozia de duminica trecută s-a produs în contextul în care serviciul de securitate norvegian PST avertizase chiar luna trecută că Iranul, considerat una dintre principalele amenințări la adresa securității Norvegiei, ar putea utiliza rețele criminale pentru a desfășura operațiuni indirecte în alte state.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Scandal la audierea ministrului de Externe, Oana Țoiu. Derapaj xenofob în ședința comisiei parlamentare: „Vă pasă de români?”
digi24.ro
image
Primul mesaj al administrației Trump după ce Bucureștiul a aprobat dislocarea de forțe militare defensive în România
stirileprotv.ro
image
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru toată România
gandul.ro
image
Petrolul se scumpește din nou, în ciuda măsurilor anunțate de Trump
mediafax.ro
image
Ei sunt jucătorii care au câștigat milioane de euro de la Gigi Becali. „Păi și Alibec a luat 500.000 pentru 30 de minute”
fanatik.ro
image
EXCLUSIV LIBERTATEA Mama lui Ilie Bolojan, către fiul ei premier: „Ai crescut dintr-un pământ puternic! Fă ce știi că trebuie făcut!”
libertatea.ro
image
O grenadă a fost găsită în corpul unui soldat decedat returnat de Rusia în Cernăuți
digi24.ro
image
„Ești om în toată firea, cum umblai fără carnet?”. Răspunsul surprinzător al fostului fotbalist încarcerat pentru condus repetat fără permis
gsp.ro
image
Surpriză de proporții! Poziția lui Donald Trump, în condițiile în care Iranul a spus ADIO, SUA
digisport.ro
image
Scenariul care îngrijorează experții: rachetele Iranului ar putea fi ghidate de sistemul chinezesc BeiDou
stiripesurse.ro
image
Un bărbat din SUA urmează să fie executat deși nu a ucis niciodată pe nimeni
antena3.ro
image
Schimbări majore la Codul Rutier. Unii şoferi nu vor mai avea voie pe autostrăzi şi drumuri expres
observatornews.ro
image
Vortex polar în România. Meteorologii BBC Weather confirmă Accuweather: Se întorc ninsorile
cancan.ro
image
La ce oră este livrată azi pensia pe card? Pensionarii iau banii în funcție de oraș și de bancă
newsweek.ro
image
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
prosport.ro
image
Autorităţile din Turcia, mesaj pentru turişti! Ce se întâmplă cu vacanţele programate. Destinaţiile preferate
playtech.ro
image
Cine e jucătorul de la Rapid care e feblețea Dianei Șucu: “Asta îmi place foarte mult la el”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Răsturnare de situație în cazul lui Mirel Rădoi! Ce contract a semnat, de fapt
digisport.ro
image
Locul din Iran pe care Garda Revoluționară îl păzește cel mai bine și pe care SUA vizează să îl captureze. Ce se află pe 'Insula Interzisă'
stiripesurse.ro
image
Un turist a fost arestat în Dubai după ce ar fi filmat un atac iranian. Ce riscă bărbatul
kanald.ro
image
Cutremurător. Dănuț Lupu a vrut să se sinucidă: ”Am încercat să mă otrăvesc!” Ce s-a întâmplat cu celebrul jucător la închisoare?
wowbiz.ro
image
Nicuşor Dan a semnat decretele imediat după şedinţa CSAT. Schimbări importante pentru români
romaniatv.net
image
Secretul pantofilor lui Donald Trump. Îi obligă pe subordonații și apropiații lui să poarte același model
mediaflux.ro
image
„Ești om în toată firea, cum umblai fără carnet?”. Răspunsul surprinzător al fostului fotbalist încarcerat pentru condus repetat fără permis
gsp.ro
image
Daciana Sârbu vorbește deschis despre relația cu Alex Ghionea, iubitul cu 22 de ani mai tânăr: „Mi-am asumat mereu că voi fi judecată” VIDEO
actualitate.net
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Vacanță ca în filme pentru Corina Caragea. Țara care a lăsat‑o fără cuvinte: „Este de neimaginat”
click.ro
image
Cum arată o casă exclusivistă din București, scoasă la vânzare. Doar canapeaua a costat 25.000 de euro
click.ro
image
Rețetă turcească de post. Cum se prepară delicioasele păstăi în ulei de măsline, simple și aromate
click.ro
FotoJet (63) jpg
Frumoasa brunetă a pozat GOALĂ. Dakota Johnson, senzațională și senzuală în cea mai recentă campanie Calvin Klein
okmagazine.ro
Valerie Bertinelli și Eddie Van Halen foto Profimedia jpg
Ultimele cuvinte pe care i le-a spus soțului muribund, celebrului chitarist Eddie Van Halen
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice în castrul auxiliar de la Călugăreni (© Facebook / Muzeul Județean Mureș)
O cisternă uriașă, descoperită de arheologi în castrul auxiliar roman de la Călugăreni / FOTO
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop 12 martie. Taurii au norocul de partea lor, Scorpionii încasează bani
image
Vacanță ca în filme pentru Corina Caragea. Țara care a lăsat‑o fără cuvinte: „Este de neimaginat”

OK! Magazine

image
”Produsele lui Meghan sunt dezgustătoare, vă încurajez să le evitați!” Vedeta dă de pământ cu Ducesa respinsă recent și de Netflix

Click! Pentru femei

image
A avut o revelație spirituală, înainte de-a rămâne gravidă la 44 de ani. Gwen Stefani și-a schimbat total viața!

Click! Sănătate

image
Ce este divorţul gri? Se observă la tot mai multe cupluri