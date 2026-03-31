Alertă majoră în Orientul Mijlociu: Garda Revoluționară iraniană amenință companii americane, inclusiv Google și Apple

Garda Revoluționară din Iran (IRGC) a anunțat marți, 31 martie, că intenționează să vizeze începând de miercuri, 1 aprilie, companii americane prezente în regiune, ca represalii pentru presupuse atacuri împotriva țării, potrivit presei de stat.

Într-un comunicat oficial, IRGC a precizat că printre cele 18 companii vizate se numără Microsoft, Google, Apple, Intel, IBM, Tesla și Boeing.

„Aceste companii ar trebui să se aștepte la distrugerea unităților lor respective în schimbul fiecărui act terorist din Iran, începând de miercuri, 1 aprilie, ora 20:00, ora Teheranului”, se arată în declarație.

Până la acest moment, companiile menționate nu au comentat oficial amenințarea, iar autoritățile americane nu au emis reacții publice.

Tensiunile dintre Iran și Statele Unite au crescut în ultimele luni, pe fondul incidentelor recente care au vizat infrastructura iraniană și interesele americane din regiune.

Analiștii avertizează că escaladarea conflictului ar putea avea implicații majore asupra securității companiilor occidentale din Orientul Mijlociu și asupra piețelor internaționale.

Marți, președintele american Donald Trump a lansat o serie de critici dure la adresa unor aliați europeni, acuzându-i că au refuzat să sprijine Statele Unite în conflictul cu Iranul. În mesaje publicate pe platforma Truth Social, liderul de la Casa Albă a vizat în special Franța și Marea Britanie.

„Franța nu a permis avioanelor care se îndreptau spre Israel, încărcate cu provizii militare, să zboare deasupra teritoriului francez. Franța nu a fost deloc de ajutor în ceea ce privește «Măcelarul Iranului», care a fost eliminat cu succes! S.U.A. își vor AMINTI!!!”, a scris acesta.

Într-un al doilea mesaj, liderul american a criticat statele care, potrivit lui, nu au susținut acțiunile Washingtonului și se confruntă acum cu probleme energetice cauzate de situația din Strâmtoarea Ormuz.