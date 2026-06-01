Un fost pușcaș marin din SUA care a luptat în Ucraina lansează un avertisment pentru NATO: „O companie ucraineană ar învinge una americană”

După 14 ani petrecuți în armata Statelor Unite și experiențe de luptă în Irak și Afganistan, un fost ofițer al pușcașilor marini americani face o afirmație care stârnește controverse în mediile militare occidentale: în războiul modern, o unitate de infanterie ucraineană ar avea avantaj în fața unei unități similare din armata SUA.

Veteranul, care s-a oferit voluntar să lupte pentru Ucraina după invazia rusă din 2022, susține că experiența acumulată de armata ucraineană în cei peste patru ani de conflict a transformat-o într-una dintre cele mai adaptate și eficiente forțe militare din lume.

„Este greu de acceptat pentru americani, care sunt mândri de armata lor. Și eu sunt. Dar realitatea nu ține cont de orgolii”, afirmă fostul militar, citat de kyivindependent.com.

De la Irak și Afganistan la tranșeele Ucrainei

În perioada 2003-2017, acesta a servit în una dintre cele mai active etape din istoria recentă a armatei americane. A comandat o companie de infanterie și a participat la planificarea unor operațiuni militare complexe.

Diferența dintre conflictele din Orientul Mijlociu și războiul din Ucraina este însă uriașă.

În Irak și Afganistan, forțele americane beneficiau de superioritate aeriană totală, informații în timp real, logistică impecabilă și resurse practic nelimitate. În fața lor se aflau grupări insurgente slab echipate.

În Ucraina, situația a fost exact opusă.

Când s-a alăturat armatei ucrainene în primăvara anului 2022, a găsit o forță militară aflată în plină reorganizare, insuficient echipată și formată din numeroși voluntari mobilizați în grabă.

Totuși, în loc să se prăbușească în fața unei armate considerate mult superioare, Ucraina a rezistat.

„Experții” care au greșit

La începutul invaziei, numeroși analiști occidentali estimau că Kievul va cădea în câteva zile.

Patru ani mai târziu, Ucraina nu doar că există, ci continuă să lovească adânc în teritoriul rus.

Contraofensiva din regiunea Harkov, eliberarea orașului Herson și operațiunile desfășurate ulterior pe teritoriul Rusiei au contrazis multe dintre previziunile formulate în primele luni ale războiului.

Potrivit fostului militar american, concluzia trasă în Occident este adesea greșită.

„Mulți au spus că Rusia a eșuat pentru că armata sa era mai slabă decât se credea. Lecția reală este că Ucraina s-a dovedit mult mai puternică decât anticipau aproape toți experții”, susține el.

Frontul unde dronele decid viața și moartea

Marea transformare a războiului modern, spune veteranul, este reprezentată de drone.

Pe câmpul de luptă din Ucraina, orice vehicul sau grup de soldați care se deplasează la suprafață poate fi identificat în câteva secunde de operatorii dronelor.

Iar odată descoperită, ținta poate fi lovită aproape imediat.

„Războiul de astăzi seamănă în același timp cu Primul și cu Al Treilea Război Mondial: tranșee și roboți”, explică fostul ofițer.

Infanteria supraviețuiește în rețele de buncăre și tuneluri, iar pozițiile sunt camuflate cu plase și sisteme improvizate de protecție.

În multe cazuri, cea mai eficientă armă nu este un tanc sau un avion, ci războiul electronic.

Bruiajul comunicațiilor, blocarea sistemelor de navigație și perturbarea semnalelor au devenit esențiale pe front.

Drona de 500 de dolari care distruge echipamente de milioane

Veteranul oferă un exemplu care ilustrează schimbarea radicală a regulilor războiului.

O dronă FPV, care costă câteva sute de dolari și este operată de un soldat aflat într-un subsol, poate distruge tehnică militară evaluată la milioane de dolari.

Această realitate obligă armatele moderne să regândească întregul concept al superiorității tehnologice.

„Sistemele ieftine obligă platformele scumpe să se ascundă sau să evite lupta”, explică el.

„Fără Ucraina, NATO nu are nicio șansă într-un conflict de acest tip”

Potrivit estimărilor citate de fostul militar, Ucraina a produs aproximativ cinci milioane de drone în 2025 și intenționează să depășească opt milioane în acest an.

În paralel, Kievul dezvoltă zeci de mii de roboți tereștri pentru misiuni de luptă și logistică.

Comparativ, toate statele NATO la un loc au produs mai puțin de un milion de drone într-un an.

„Fără Ucraina, NATO nu are nicio șansă într-un conflict de acest tip”, afirmă el.

Critici la adresa Occidentului

În opinia veteranului, alianța nord-atlantică dispune în continuare de avantaje uriașe: industrie, finanțe, logistică și informații.

Problema este că timp de decenii s-a pregătit pentru un alt tip de război.

NATO a investit în sisteme sofisticate, extrem de costisitoare, care necesită ani de dezvoltare și miliarde de dolari pentru a fi produse.

Între timp, frontul din Ucraina demonstrează că flexibilitatea și viteza de adaptare sunt la fel de importante ca tehnologia de vârf.

Fostul militar amintește chiar un exercițiu desfășurat în perioada sa de serviciu, în care două rachete antitanc americane au ratat complet ținta.

„În Ucraina, un sistem cu asemenea probleme nu ar ajunge niciodată pe front”, spune el.

„Ucraina este cea mai testată armată a lumii libere”

Veteranul critică și ideea potrivit căreia superioritatea militară este garantată de bugete uriașe.

În opinia sa, experiența acumulată de soldații ucraineni în confruntarea directă cu una dintre cele mai mari armate ale lumii reprezintă un avantaj pe care NATO nu îl poate ignora.

„Ucrainenii au petrecut patru ani interceptând drone iraniene, neutralizând flota rusă din Marea Neagră, adaptându-se războiului electronic și dezvoltând software pentru gestionarea luptei în timp real”, afirmă el.

Concluzia sa este una tranșantă: armata ucraineană este astăzi cea mai experimentată forță militară din lumea democratică.

„Occidentul are ocazia rară de a învăța din această experiență fără să plătească el însuși prețul unui război. Dacă NATO vrea să rămână dominantă în conflictele viitorului, sprijinirea și integrarea lecțiilor Ucrainei nu mai reprezintă o opțiune, ci o necesitate”, concluzionează fostul pușcaș marin american.

SUA își schimbă strategia militară după lecțiile dure din Ucraina

Războiul din Ucraina nu schimbă doar câmpul de luptă din Europa, ci și modul în care cea mai puternică armată a lumii își pregătește viitorul.

Statele Unite renunță treptat la filosofia care a dominat decenii întregi industria de apărare – arme puține, extrem de sofisticate și foarte costisitoare – și se orientează către producția în masă de drone și sisteme autonome capabile să fie adaptate rapid la realitățile frontului.

Anunțul a fost făcut de secretarul american de Război, Pete Hegseth, care a explicat că lecțiile învățate de armata ucraineană în confruntarea cu Rusia au determinat o schimbare profundă de strategie la Washington.

Potrivit oficialului american, bugetul propus de administrația președintelui Donald Trump pentru anul 2027 include nu mai puțin de 56 de miliarde de dolari destinați consolidării superiorității Statelor Unite în domeniul dronelor și integrării experienței acumulate pe frontul ucrainean.

Ucraina a schimbat regulile războiului

În ultimii ani, conflictul din Ucraina a demonstrat că superioritatea tehnologică nu mai este suficientă dacă nu este însoțită de capacitatea de a produce rapid și la scară largă echipamentele necesare.

Drone care costă câteva sute sau câteva mii de dolari au reușit să distrugă tancuri, sisteme de apărare antiaeriană și vehicule blindate în valoare de milioane.

Această realitate a obligat Pentagonul să își reevalueze prioritățile.

„Cea mai importantă lecție este că nu este suficient să ai cea mai avansată tehnologie. Trebuie să poți produce rapid, să adaptezi constant sistemele și să răspunzi în timp real schimbărilor de pe câmpul de luptă”, a explicat Hegseth în cadrul summitului de securitate Shangri-La Dialogue, desfășurat la Singapore.

Mai puțină sofisticare, mai multă flexibilitate

Noua abordare americană pune accent pe capacitatea industriei de apărare de a modifica rapid designul dronelor, frecvențele de comunicație și software-ul acestora.

Practic, Pentagonul încearcă să reproducă modelul adoptat de Ucraina, unde inginerii și militarii colaborează direct pentru a adapta armele la noile tactici ale adversarului.

În multe cazuri, soluțiile dezvoltate pe front ajung în producție în doar câteva săptămâni, nu în ani, cum se întâmplă tradițional în industria militară occidentală.

Această viteză de reacție este considerată una dintre principalele explicații ale rezistenței Ucrainei în fața unei armate mult mai numeroase.

O relație din care câștigă și Washingtonul, și Kievul

Oficialii americani descriu actualul parteneriat dintre SUA și Ucraina drept unul reciproc avantajos.

Pe de o parte, Washingtonul continuă să ofere sprijin militar și financiar Kievului. Pe de altă parte, armata americană are acces la una dintre cele mai complexe experiențe de război convențional din ultimele decenii.

Practic, Ucraina a devenit un laborator militar în care sunt testate, în condiții reale de luptă, tehnologii și tactici care vor influența conflictele viitorului.

„Forțele armate ucrainene au demonstrat o eficiență remarcabilă pe câmpul de luptă”, a declarat Hegseth.

Secretarul american de Război a insistat că sprijinul pentru Kiev rămâne un obiectiv strategic al Washingtonului.

„Acolo unde am putut ajuta Ucraina, am făcut-o. Acolo unde am putut permite Europei să facă mai mult, am făcut-o. Dorim ca Ucraina să fie capabilă să se apere și vom găsi modalități de a contribui la acest lucru”, a declarat Hegseth.

Mesajul transmis de la Singapore este clar: după patru ani de război, Pentagonul consideră că viitorul conflictelor nu va fi decis exclusiv de tancuri, avioane sau portavioane, ci de capacitatea unei armate de a produce rapid milioane de drone, de a adapta constant tehnologia și de a învăța mai repede decât adversarul.

Iar în această privință, lecțiile venite de pe frontul ucrainean au devenit o sursă de inspirație pentru cea mai mare putere militară a lumii.