Ai făcut scandal în avion? Riști să nu mai poți zbura niciodată. Companiile aeriene pregătesc măsuri dure pentru pasagerii turbulenți

Pasagerii care provoacă incidente la bordul aeronavelor ar putea primi interdicție pe toate zborurile, potrivit unui nou plan analizat de guvernul britanic, menit să întărească siguranța aeriană.

Autoritățile explorează posibilitatea creării unui sistem prin care companiile aeriene să poată partaja informații despre călătorii recalcitranți, astfel încât persoanele cu abateri repetate să poată fi refuzate de orice operator, potrivit Sky News.

Potrivit unor surse guvernamentale, proiectul este în lucru la Departamentul pentru Transporturi și Home Office, însă se află încă într-o etapă conceptuală.

Mecanismul ar presupune ca o companie aeriană să notifice autoritățile atunci când un pasager are un comportament problematic, iar alte companii participante ar putea fi alertate dacă aceeași persoană se prezintă ulterior la check-in. Decizia finală privind îmbarcarea ar rămâne însă la latitudinea fiecărui operator.

Un sondaj YouGov realizat în aprilie pe un eșantion de 5.173 de adulți britanici arată că trei din patru respondenți susțin crearea unei baze de date naționale cu pasageri turbulenți, care să permită interdicții de zbor aplicabile tuturor companiilor.

În prezent, pasagerii sancționați de o companie aeriană pot zbura cu alte linii, în lipsa unui sistem de schimb de informații, date fiind și regulile privind protecția datelor.

Un reprezentant guvernamental a declarat că, deși consumul moderat de alcool în aeroport este acceptabil, comportamentul antisocial la bord este „total inacceptabil”, întrucât pune în pericol pasagerii și echipajul și poate perturba vacanțele oamenilor.

Potrivit acestuia, există deja legi stricte pentru astfel de situații, însă guvernul analizează, împreună cu industria, modalități suplimentare de a combate comportamentele repetate.

Reprezentanții companiilor aeriene urmează să se întâlnească cu autoritățile în cursul lunii pentru a discuta propunerea.

Tim Alderslade, director executiv al organizației Airlines UK, a afirmat că operatorii britanici au o politică de toleranță zero față de comportamentul recalcitrant și consideră că măsuri suplimentare, precum o listă națională de interdicții, ar reprezenta „un pas important” pentru protejarea majorității pasagerilor.

Rory Boland, editor la revista Which? Travel, a declarat că un număr redus de călători „duc prea departe” consumul de alcool în aeroporturi, afectând ceilalți pasageri. Având în vedere riscurile, sancțiunile pentru comportamentul nepotrivit la bord trebuie să reflecte gravitatea situației, consideră Boland, salutând ideea unor interdicții de călătorie pentru cei mai problematici pasageri.

Închisoarea de până la doi ani pentru pasagerii aflați în stare de ebrietate

Comportamentul indecent cauzat de consumul excesiv de alcool este una dintre cele mai frecvente probleme la bordul aeronavelor. Legislația britanică prevede amenzi de până la 5.000 de lire sterline și pedepse cu închisoarea de până la doi ani pentru pasagerii aflați în stare de ebrietate în timpul zborului.

Michael O’Leary, șeful Ryanair, a cerut recent interzicerea vânzării de alcool în aeroporturi înaintea zborurilor de dimineață, afirmând că operatorul este nevoit să devieze aproape un zbor pe zi din cauza comportamentului neadecvat al pasagerilor, o creștere semnificativă față de situația de acum un deceniu.

Amintim că, în februarie 2025, doi pasageri români au fost evacuați de poliție, după ce au provocat un scandal în timpul unui zbor WizzAir.

Un alt bărbat, pasager al unui zbor de la Londra către Bucureşti, este cercetat de autorități după ce a făcut scandal în avion, refuzând să-și pună centura de siguranță.