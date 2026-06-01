Bulgaria, sancționată de Comisia Europeană la câteva luni după intrarea în zona euro

La doar câteva luni după ce a intrat în zona euro, Bulgaria urmează să primească o veste neplăcută de la Bruxelles.

UE, cu ochii pe Bulgaria, după ce a intrat în zona euro. FOTO: arhivă

Potrivit unor oficiali europeni, Sofia va intra săptămâna viitoare sub supravegherea fiscală a Bruxelles-ului, după ce deficitul bugetar a ajuns anul trecut la 3,5% din PIB, peste pragul de 3% prevăzut de regulile Uniunii Europene. Decizia vine la doar câteva luni de când Bulgaria a trecut, oficial, la euro.

Mai mult, prognozele Comisiei Europene indică o deteriorare suplimentară a finanțelor publice bulgare, cu un deficit estimat la 4,1% din PIB în 2026 și 4,3% în 2027.

Aderarea Bulgariei la zona euro, în ianuarie 2026, a reprezentat finalul unui proces început cu mulți ani, una dintre condițiile esențiale pentru adoptarea monedei unice fiind respectarea disciplinei fiscale, respectiv menținerea deficitului sub 3% din PIB și a datoriei publice sub 60% din PIB, potrivit Financial Times.

Bulgaria a îndeplinit aceste criterii până anul trecut, când creșterea cheltuielilor cu salariile, pensiile și apărarea a pus presiune asupra bugetului, în timp ce veniturile fiscale au rămas sub nivelul prognozat.

Situaţia financiară dificilă în care se află Bulgaria acum şi care a atras „sancțiunea” din partea CE, a fost confirmată de premierul Rumen Radev, care a recunoscut că lucrurile continuă să se înrăutățească.

„Anul acesta deficitul va fi și mai mare. Balonul s-a spart”, a declarat acesta în cadrul unei ședințe de guvern, atribuind problemele actuale „grelei moșteniri” lăsate de administrațiile anterioare.

Intrarea în procedura de deficit excesiv pe care o va impune Comisia Europeană Bulgariei nu presupune sancțiuni financiare directe, însă transmite un semnal negativ către piețele financiare și poate duce la creșterea costurilor de finanțare pentru stat. Totodată, decizia riscă să amplifice tensiunile dintre guvernul bulgar și instituțiile europene.

România rămâne pe ultimul loc în UE la capitolul deficit

În timp ce Bulgaria riscă să intre în procedura de deficit excesiv la scurt timp după aderarea la zona euro, situația fiscală a României este considerabil mai dificilă.

Grafic cu deficitul bugetar din Europa. FOTO: Comisia Europeană

România se află deja sub această procedură de mai mulți ani și continuă să înregistreze cel mai mare deficit bugetar dintre statele membre ale Uniunii Europene. Astfel, în timp ce Sofia este criticată pentru un deficit de 3,5% din PIB, deficitul României a depășit anul trecut pragul de 8% din PIB, potrivit datelor calculate după metodologia europeană.

În aceste condiții, aderarea României la zona euro rămâne un obiectiv îndepărtat, întrucât respectarea criteriilor fiscale reprezintă una dintre condițiile esențiale pentru adoptarea monedei unice europene.

Deficitul bugetar la nivelul Europei

În prezent, alte zece state membre ale Uniunii Europene se află sub aceeași procedură, printre care Franța și Italia. În schimb, Malta va ieși din mecanismul de supraveghere după ce și-a redus deficitul la 2,2% din PIB, iar Germania și alte state care depășesc pragul de 3% nu vor fi incluse anul acesta în procedură datorită unei excepții care permite excluderea unor cheltuieli de apărare din calculul deficitului.

