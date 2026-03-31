Marți, 31 Martie 2026
Adevărul
Cum țin Gardienii Revoluției frâiele puterii în Iran dincolo de ideologie

Război în Orientul Mijlociu
Gardienii Revoluției au creat de-a lungul deceniilor nu doar un vast aparat de securitate, ci și un ecosistem de beneficii economice care a protejat regimul de prăbușire și de care au profitat milioane de loialiști, relatează WSJ.

Conducerea Iranului s-a bazat nu doar pe ideologie pentru a-și menține controlul asupra puterii, ci și pe o vastă rețea de stimulente economice, care a făcut milioane de cetățeni dependenți de supraviețuirea Republicii Islamice.

În centrul acestui sistem se află o rețea extinsă de patronaj construită de-a lungul deceniilor de către Gardienii Revoluției, care în prezent controlează mai bine de jumătate din economia țării. Aceasta recompensează loialitatea cu beneficii financiare, oportunități de carieră și acces privilegiat, în timp ce consolidează capacitatea statului de a suprima disidența, potrivit academicienilor și analiștilor care studiază Iranul.

Aparatul de securitate vast al Iranului nu este ținut laolaltă doar prin ideologie, ci de un sistem de stimulente economice care fac ca prăbușirea regimului să fie o amenințare directă pentru mijloacele de trai ale adepților săi.

Această arhitectură economică a căpătat o importanță reînnoită pe măsură ce Iranul se confruntă cu presiuni externe susținute, inclusiv săptămâni de atacuri aeriene israeliene și americane vizând conducerea și infrastructura. În ciuda provocărilor crescânde, regimul a menținut coeziunea internă. Sondajele recente sugerează că doar aproximativ 20% dintre iranieni susțin guvernul, dar această minoritate formează o coaliție strâns legată de clerici, forțe paramilitare și civili cu interese economice comune.

Acea coeziune nu este o întâmplare. „Milioane de oameni primesc beneficii în schimbul loialității lor față de regim”, a explicat Ali Vaez, șeful proiectului pentru Iran la Crisis Group. „Nu vor să le piardă.”

Beneficiile sunt variate: vouchere cu numerar, acces preferențial la universități, împrumuturi subvenționate și rate favorabile pentru valuta străină. Împreună, acestea formează o plasă de siguranță pentru loialiști - și o barieră împotriva trădării.

Cele două forțe care protejează regimul iranian

În centrul sistemului se află Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC), o forță de elită însărcinată cu apărarea regimului. Cu cel puțin 125.000 de membri, Gardienii funcționează nu doar ca organizație militară, ci și ca actor economic puternic. Aceasta operează ca o semi-corporație de stat, dominând sectoare de la petrol și gaze la construcții și telecomunicații, tranzacționând simultan bunuri de consum.

Gardienii lucrează alături de Basij, o forță paramilitară voluntară de linie dură de aproximativ 700.000 de membri. Adânc înrădăcinată în societate, aceasta ocupă poziții în universități, birouri guvernamentale și companii legate de stat. Membrii primesc instruire periodică și sunt adesea mobilizați pentru a contracara protestele.

Spre deosebire de armată, „Basij face parte din societate,” explică Azam Jangravi, activistă iraniană împotriva obligativității purtării vălului. Ea a amintit cazuri în care protestatarii s-au confruntat cu vecini care s-au alăturat forței, evidențiind cât de profund este integrată aceasta în viața de zi cu zi.

Mizele sunt evidente în povești individuale. Saeid Golkar, expert în serviciile de securitate din Iran, a dezvăluit că are cunoștințe din cadrul Gardienilor și Basij care au prosperat datorită apartenenței la sistem. De pildă, un membru al Gardienilor a obținut împrumuturi pentru a cumpăra două apartamente în nordul Teheranului și trăind din chirii după misiuni în străinătate pentru asamblarea de rachete pentru aliații Iranului. Când au izbucnit protestele, acesta s-a alăturat unităților Basij pentru a „lovi protestatarii cu bastoane” în propriul său cartier.

Influența economică se extinde mult dincolo de indivizi. Companiile controlate de Gardieni obțin frecvent contracte publice majore pentru proiecte de infrastructură - baraje, autostrăzi, rețele de metrou, spitale și chiar hoteluri de lux. După retragerea multinaționalelor din cauza sancțiunilor, filialele legate de Gardieni au primit contracte fără licitație în proiecte energetice cheie, inclusiv în zăcământul uriaș de gaze South Pars, potrivit unor directori din companii ale Gardienilor Revoluției și oficiali iranieni din sectorul petrolului.

Khatam al-Anbiya, cel mai mare conglomerat al Gardienilor, deține contracte estimate la 50 de miliarde de dolari - aproximativ 14% din PIB-ul Iranului, potrivit unui raport din 2023 al Washington Institute for Near East Policy.

O caracatiță ce controlează 50% din economie

Acestora li se adaugă o rețea de fundații religioase puternice (bonyads) aliniate cu clericii conservatori. Împreună cu firmele legate de Gardieni, acestea controlează mai mult de jumătate din economie, potrivit unui raport din 2025 al Clingendael Institute.

„Acest ‘complex militar-bonyad’ este liantul fundamental al economiei politice a Iranului și susține puterea economică a statului,” se arată în raport. „Acest complex rămâne neclintit” și „permite puține schimbări politice interne.”

Aceste entități beneficiază de avantaje semnificative. Sunt scutite de taxe și au acces privilegiat la valuta străină și contracte de stat. Comercianții afiliați Basij primesc, de asemenea, condiții favorabile pentru importuri, permițându-le să profite chiar și sub constrângerile sancțiunilor internaționale.

Loialitatea este cultivată de timpuriu. Studenții aliniați regimului primesc adesea prioritate la universitățile de top, pregătindu-i pentru roluri guvernamentale influente sau poziții bine plătite în companii controlate de Gardieni, spun persoanele care au studiat și au lucrat cu loialiștii. Salariile pot fi de până la cinci ori mai mari decât în celelalte companii, potrivit unui fost inginer petrolier care a lucrat în cadrul sistemului. Totuși, apartenența contează: membrii Basij tind să avanseze mai repede și să primească beneficii precum locuințe și mașini de serviciu.

Așteptarea loialității se extinde în sectorul public. Aproximativ trei milioane de angajați de stat sunt adesea încurajați - uneori sub presiune profesională -  să participe la mitinguri pro-guvernamentale, potrivit foștilor angajați.

Chiar și stimulentele mici contează. În Isfahan, un contractor care colaborează cu Gardienii a dezvăluit unui rezident că primește tichete echivalente de aproximativ 9 dolari fiecare. Astfel de plăți sunt distribuite frecvent membrilor Basij pentru activități voluntare, cum ar fi păzirea punctelor de control.

„Pentru cei mai săraci iranieni, acestea sunt foarte valoroase,” a spus Golkar.

Aceste straturi de dependență economică formează un sistem dificil de descompus. Pentru cei integrați în el, costul schimbării politice este imediat și personal, legat de venit, statut și securitate. Astfel, aceeași rețea care îmbogățește loialiștii întărește regimul împotriva forțelor care altfel i-ar putea amenința supraviețuirea.

