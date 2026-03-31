search
Marți, 31 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Prețul petrolului a scăzut la tranzacționare, după anunțul lui Trump că e dispus să pună capăt războiului chiar dacă Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă

0
0
Publicat:

Președintele SUA le-ar fi spus consilierilor săi că este dispus să pună capăt războiului chiar dacă Strâmtoarea Ormuz rămâne în mare parte închisă.

FOTO Shutterstock

Prețul petrolului și-a schimbat direcția în timpul sesiunii de tranzacționare din Asia de marți, reducând câștigurile înregistrate anterior, în urma unui raport potrivit căruia președintele SUA, Donald Trump, le-a spus consilierilor săi că este dispus să pună capăt războiului americano-israelian împotriva Iranului fără a redeschide Strâmtoarea Ormuz.

Contractele futures pe țițeiul Brent pentru luna mai au scăzut cu 1,22 dolari, sau 1,08%, la 111,56 dolari pe baril, după ce au crescut cu 2% mai devreme în sesiune. Contractul pentru luna mai expiră marți.

Contractul activ pentru luna iunie se situa la 105,76 dolari, scrie The Independent.

Contractele futures pe petrolul West Texas Intermediate din SUA pentru luna mai au scăzut cu 98 de cenți, sau 0,95%, la 101,90 dolari pe baril, după ce au atins cel mai înalt nivel din 9 martie la începutul tranzacționării.

Analiștii au afirmat că scăderea prețurilor a fost o reacție temporară la perspectiva sfârșitului războiului, dar că o schimbare semnificativă a prețurilor nu se va produce până când traficul prin Strâmtoarea Ormuz nu va fi restabilit complet.

Donald Trump le-a spus consilierilor săi că este dispus să pună capăt campaniei militare împotriva Iranului chiar dacă Strâmtoarea Ormuz ar rămâne în mare parte închisă și să amâne redeschiderea acesteia pentru o dată ulterioară, a relatat luni Wall Street Journal, citând surse din cadrul administrației.

Luni, Trump a avertizat că SUA vor „distruge” centralele energetice și sondele petroliere ale Iranului dacă Teheranul nu va redeschide strâmtoarea.

Închiderea de către Iran a Strâmtorii Ormuz, prin care se transportă de obicei aproximativ o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol și un sfert din gazul natural lichefiat, a determinat o creștere de 59% a contractelor futures Brent în martie, cea mai mare creștere lunară înregistrată vreodată, în timp ce WTI a crescut cu 58% în această lună, cea mai mare creștere din mai 2020.

„Deși semnalele diplomatice rămân mixte, realitatea de pe teren sugerează că incertitudinea va persista”, a declarat Sugandha Sachdeva, fondatorul SS WealthStreet, o firmă de cercetare cu sediul în New Delhi.

„Chiar și în cazul unei detensionări a situației, refacerea infrastructurii avariate va dura, ceea ce va menține oferta la un nivel redus.”

Subliniind amenințarea la adresa aprovizionării cu energie pe cale maritimă, Kuwait Petroleum Corp a declarat marți că petrolierul său „Al Salmi”, încărcat la capacitate maximă și capabil să transporte până la 2 milioane de barili, a fost lovit de un presupus proiectil iranian într-un port din Dubai. Oficialii au avertizat, de asemenea, cu privire la posibile scurgeri de petrol în zonă.

Sâmbătă, forțele yemenite au lansat rachete asupra Israelului, stârnind noi îngrijorări cu privire la posibile perturbări în zona strâmtorii Bab el-Mandeb, punctul de trecere care leagă Marea Roșie de Golful Aden, o rută cheie pentru navele care circulă între Asia și Europa prin Canalul Suez.

Exporturile de țiței saudit au fost redirecționate prin această trecere, volumele redirecționate din Golful Persic către portul Yanbu de la Marea Roșie ajungând la 4,658 milioane de barili pe zi săptămâna trecută, potrivit datelor Kpler, o creștere bruscă față de media de 770.000 de barili pe zi din ianuarie și februarie.

Între timp, în SUA, se preconiza că stocurile de țiței ar fi scăzut săptămâna trecută, alături de stocurile de distilați și benzină, a arătat luni un sondaj preliminar Reuters.

„Declarațiile și semnalele contradictorii privind situația războiului se succed într-un ritm alert, iar adevărul și faptele sunt cele mai mari victime”, a declarat Vandana Hari, fondatoarea companiei de analiză a pieței petrolului Vanda Insights.

„Este probabil ca prețul țițeiului să continue să fluctueze violent și să rămână fără o direcție clară.”

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Spectaculoasa insulă „Fluture” a Greciei, desemnată destinația nr. 1 în lume în 2026 de The Guardian
image
Celine Dion revine pe scenă. Anunțul spectaculos a fost proiectat pe Turnul Eiffel

OK! Magazine

image
"Andrew și-a vândut fiicele pentru a-i plăti datoriile lui Fergie!" Alte secrete sordide ies la iveală

Click! Pentru femei

image
De nerecunoscut! Angelina Jolie, tristă în cea mai recentă apariție publică. Ce se întâmplă cu actrița?

Click! Sănătate

image
De ce nu consumă musulmanii alcool?