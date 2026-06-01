Armenia, prinsă între UE și Rusia înaintea alegerilor. Bruxelles-ul acuză presiuni de la Moscova

Uniunea Europeană acuză Rusia că exercită presiuni asupra Armeniei înaintea alegerilor legislative programate pe 7 iunie. Bruxelles-ul afirmă că va continua să sprijine Erevanul în fața tentativelor de „coerciție” atribuite Moscovei.

Rusia ar încerca „să prejudicieze economia Armeniei și să influențeze rezultatul scrutinului”, a declarat luni, 1 iunie, Anouar El Anouni, purtător de cuvânt al Comisiei Europene, potrivit AFP, citată de News.ro.

Moscova și-a rechemat ambasadorul din Armenia

Tensiunile diplomatice s-au amplificat după ce Moscova și-a rechemat sâmbătă ambasadorul din Armenia „pentru consultări”.

Ministerul rus de Externe a transmis, într-un comunicat citat de Reuters, că ambasadorul Serghei Kopirkin a fost chemat la Moscova „în legătură cu măsurile luate de conducerea armeană în vederea apropierii de Uniunea Europeană”.

În paralel, Uniunea Economică Eurasiatică, condusă de Rusia, a anunțat că ia în calcul suspendarea Armeniei, după ce aceasta a depus cererea de aderare la UE și i-a solicitat Erevanului organizarea unui referendum pe această temă.

Stat caucazian cu aproximativ 3 milioane de locuitori, Armenia este un aliat oficial al Rusiei, însă în ultimii ani și-a consolidat relațiile cu Occidentul, în pofida dependenței economice de Moscova. Divergențele s-au accentuat după conflictul cu Azerbaidjan privind Nagorno-Karabah, regiune recucerită de Baku în 2023, Erevanul acuzând Rusia că nu a oferit protecția așteptată.

Sondajele pentru alegerile din 7 iunie indică un avans al partidului premierului pro-occidental Nikol Pașinian în fața opoziției pro-ruse. Președintele SUA, Donald Trump, și-a exprimat public sprijinul pentru Pașinian, aflat la putere din 2018 și reales în 2021.

Rusia acuză, la rândul său, că statele occidentale se implică în politica internă a Armeniei pentru a reduce influența rusă în spațiul post-sovietic.