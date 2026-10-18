Mai multe persoane au murit și altele au fost rănite în urma unui incident grav produs la baza militară Canadian Forces Base Wainwright, din provincia canadiană Alberta, unde un incendiu de mari proporții se manifesta sâmbătă seara.

Au fost raportate mai multe victime Foto: captura CBC News

Ministrul canadian al Apărării, David McGuinty, a confirmat existența victimelor, însă nu a precizat numărul persoanelor decedate sau rănite și nici cauza incidentului, potrivit Reuters.

„Sunt profund întristat să confirm că există atât victime decedate, cât și persoane rănite în urma acestui incident”, a declarat oficialul la Ottawa.

Potrivit acestuia, incendiul izbucnit la una dintre cele mai importante baze militare ale Canadei nu fusese încă stins sâmbătă seara. „Nu îmi amintesc un incident similar în ultimii ani”, a adăugat ministrul.

Autoritățile militare canadiene și Royal Canadian Mounted Police (RCMP) au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele producerii incidentului.

Premierul Canadei, Mark Carney, a anunțat pe rețelele sociale că guvernul federal colaborează îndeaproape cu autoritățile provinciei Alberta și cu serviciile locale de intervenție.

Potrivit datelor oficiale, la baza militară Wainwright erau staționați peste 1.300 de militari și angajați civili. Localitatea Wainwright, cu aproximativ 6.600 de locuitori, este situată în imediata apropiere a bazei.

Autoritățile locale au precizat că flăcările au depășit perimetrul bazei și s-au extins într-o zonă învecinată, însă până în prezent nu au fost emise ordine de evacuare.

„Prioritatea noastră rămâne siguranța militarilor”

Șefa Statului Major al Apărării din Canada, Jennie Carignan, a declarat că forțele armate sunt mobilizate și cooperează cu autoritățile federale, provinciale și locale pentru gestionarea situației.

„Prioritatea noastră rămâne siguranța militarilor, a familiilor acestora și a comunității afectate”, a afirmat Carignan.