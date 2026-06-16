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Petrișor Peiu, la Interviurile Adevărul de la ora 12.00

Primele ieftiniri la pompă după acordul Trump–Iran. Cât costă acum benzina și motorina în România

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Prețurile la carburanți au început să scadă în România, după acordul de pace anunțat de președintele american Donald Trump cu Iranul, care a dus la calmarea pieței internaționale a petrolului și la reluarea fluxurilor din zona Strâmtorii Ormuz. Cu toate acestea, șoferii români nu resimt încă pe deplin efectele ieftinirii, iar tarifele rămân ridicate față de nivelurile dinaintea crizei energetice.

Cât costă acum benzina și motorina în România. FOTO: Mediafax
Cât costă acum benzina și motorina în România. FOTO: Mediafax

Potrivit datelor Monitorului Prețurilor la principalele lanțuri de distribuție din România – Petrom, OMV, MOL și Lukoil – prețurile diferă ușor de la un oraș la altul, dar se mențin într-un interval relativ stabil.

În București, prețul benzinei standard pornește de la 8,62 lei pe litru la stațiile Petrom, ajunge la 8,68 lei la OMV și MOL, și urcă până la 8,78 lei la Lukoil. Niveluri similare sunt înregistrate și în alte mari orașe, precum Iași, Sibiu și Constanța, unde variațiile sunt minime între rețele.

Motorina continuă să fie mai scumpă decât benzina, în linie cu tendințele recente ale pieței. În Capitală, prețurile sunt de aproximativ 9,08 lei pe litru la Petrom și ajung la 9,14 lei la OMV, MOL și Lukoil. Și în acest caz, diferențele între orașe sunt reduse, indicând o politică de preț relativ uniformă la nivel național.

Petrolul s-a ieftinit, dar efectele la pompă întârzie

Evoluția vine după ce acordul dintre Statele Unite și Iran a redus tensiunile din Orientul Mijlociu și a dus la redeschiderea Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul global de petrol.

Pe piața internațională, prețul țițeiului Brent a scăzut la aproximativ 82 de dolari pe baril, în timp ce WTI s-a apropiat de 80 de dolari, niveluri mai reduse cu peste 5% față de maximele recente. În timpul crizei, barilul ajunsese la aproximativ 122 de dolari, ceea ce înseamnă o corecție de peste 30%.

Cu toate acestea, specialiștii atrag atenția că ieftinirea petrolului nu se transmite imediat la pompă. Lanțul de aprovizionare, stocurile deja achiziționate la prețuri mari și costurile logistice întârzie ajustările pentru consumatori.

Analiștii din domeniul energiei susțin că piața petrolului reacționează încă volatil, iar refacerea stocurilor globale va dura.

Potrivit unei analize citate de Westpac, rezervele mondiale de petrol, afectate de perturbările din Strâmtoarea Hormuz, au nevoie de timp pentru a reveni la niveluri normale, iar presiunea pe prețuri ar putea continua în următoarele săptămâni.

„Stocurile vor continua să scadă înainte ca noile livrări să ajungă complet pe piețe”, arată specialiștii băncii australiene.

Donald Trump a anunțat că un memorandum de pace cu Iranul a fost semnat electronic, ca prim pas al unui acord mai amplu. Documentul urmează să fie semnat fizic în perioada următoare de vicepreședintele JD Vance.

Înțelegerea prevede un armistițiu temporar și continuarea negocierilor privind programul nuclear iranian, însă detaliile complete nu au fost încă făcute publice.

Presa internațională notează că Iranul ar fi acceptat limitarea ambițiilor sale nucleare, în timp ce oficialii de la Teheran prezintă acordul drept „o etapă spre victoria finală”.

Chiar dacă trendul este descendent, experții avertizează că prețurile la pompă ar putea rămâne relativ ridicate în perioada următoare, până când piețele internaționale se stabilizează complet.

Pentru moment, șoferii români plătesc între 8,62 și 8,78 lei pe litru pentru benzină și între 9,08 și 9,14 lei pe litru pentru motorină, în funcție de stație și oraș.

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