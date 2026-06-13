Oficiali americani: stocul nuclear al Iranului este ascuns în tuneluri prăbușite și minate

În ultimele săptămâni, Iranul și-a intensificat semnificativ eforturile de a securiza stocul său de uraniu îmbogățit aproape la nivelul necesar pentru fabricarea unei arme nucleare, iar autoritățile de la Teheran au prăbușit intenționat tuneluri și au amplasat mine la intrări.

Accesul la aproximativ o jumătate de tonă de uraniu puternic îmbogățit este acum mult mai dificil, mai periculos și mai consumator de timp decât era în urmă cu doar o lună, când președintele american Donald Trump sugera public că ar putea ordona armatei SUA să preia controlul asupra materialului, scrie CNN.

Noile fortificații ridică dificultăți suplimentare pentru planul administrației Trump de a determina Iranul să predea și să distrugă stocul de uraniu și generează întrebări privind cine va efectua operațiunea riscantă de recuperare a materialului.

Delegația diplomatică a Iranului la ONU nu a răspuns imediat solicitărilor de comentarii, iar Casa Albă nu a oferit un răspuns imediat întrebărilor CNN.

Trump susține că preluarea stocului de uraniu îmbogățit al Iranului este o prioritate în negocierile dintre Washington și Teheran, iar cele două părți s-ar apropia de un acord privind predarea și distrugerea materialului.

Totuși, termenii înțelegerii rămân neclari, iar surse citate de CNN afirmă că recuperarea uraniului a devenit mult mai dificilă după ce Iranul a fortificat și minat zonele în care acesta este depozitat.

„Dacă aceste informații sunt corecte, situația ar complica în mod clar recuperarea uraniului puternic îmbogățit”, a declarat Scott Roecker, fost director al Biroului pentru Eliminarea Materialelor Nucleare din cadrul Administrației Naționale pentru Securitate Nucleară a SUA.

Roecker avertizează însă că Iranul ar putea susține că o parte din material nu mai poate fi recuperată, ceea ce ar lăsa incertitudini cu privire la posibilitatea accesării sale în viitor.

Comunitatea internațională consideră că cea mai mare parte a stocului este depozitată în tuneluri prăbușite din cadrul complexului nuclear Isfahan, din centrul Iranului, iar alte cantități se află în locații suplimentare.

CNN a relatat anterior că, la mijlocul lunii mai, armata americană era pregătită să desfășoare o operațiune de capturare a materialului nuclear, însă aceasta a fost considerată prea riscantă.

Între timp, Iranul a consolidat și mai mult locațiile în care se presupune că este ascuns uraniul îmbogățit.

Donald Trump a afirmat că Statele Unite monitorizează îndeaproape stocul de uraniu al Iranului, însă surse citate de CNN susțin că declarațiile sale privind posibilitatea capturării materialului nuclear ar fi determinat Teheranul să își consolideze măsurile de protecție.