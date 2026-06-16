Transferuri secrete de petrol coordonate de SUA în Golful Persic pentru a evita blocada iraniană, arată o investigație Reuters

Armata Statelor Unite coordonează o amplă operaţiune de transferuri maritime de petrol în apropierea Strâmtorii Ormuz, folosind o metodă asemănătoare celei utilizate de Iran de ani de zile pentru a evita sancţiunile internaţionale, potrivit unei investigaţii Reuters.

Potrivit Reuters, convoaiele navighează cu transponderele oprite şi cu luminile reduse, fiind monitorizate de drone aeriene şi maritime, precum şi de elicoptere militare americane. Navele pleacă la intervale calculate şi păstrează distanţe de aproximativ 3–4 kilometri una faţă de alta pentru a reduce riscurile.

Ancheta arată că elicopterul Apache doborât de Iran pe 9 iunie participa la această misiune. Incidentul a declanşat ulterior bombardamente de represalii ale Statelor Unite asupra unor ţinte iraniene, scrie News.

După traversarea Strâmtorii Ormuz, petrolierele mai mici transferă încărcătura către superpetroliere de tip VLCC aflate în aşteptare. Fiecare operaţiune durează între 24 şi 40 de ore, după care navele încărcate pleacă spre destinaţiile finale.

Reuters estimează că prin această reţea au fost transportate cel puţin 90 de milioane de barili de ţiţei şi produse petroliere de la începutul lunii mai. Volumul rămâne însă redus comparativ cu aproximativ 20 de milioane de barili pe zi care traversau Strâmtoarea Ormuz înainte de conflict.

Operaţiunea a apărut după ce Iranul a restricţionat practic traficul prin Strâmtoarea Ormuz în urma războiului cu Statele Unite şi Israel, provocând cea mai mare perturbare a aprovizionării mondiale cu energie din istorie şi alimentând creşterea inflaţiei la nivel global.

Mai multe surse citate de Reuters afirmă că marina americană nu participă direct la transferurile de petrol, dar oferă supraveghere, verifică operatorii implicaţi şi coordonează tranzitul navelor prin intermediul centrului Naval Cooperation and Guidance for Shipping din Bahrain.

Printre participanţii activi la aceste transferuri se numără compania petrolieră naţională a Emiratelor Arabe Unite, ADNOC, şi Kuwait Oil Tanker Company. O parte din petrolul transferat în largul Omanului a fost ulterior transportat spre China.

Experţii în securitate maritimă avertizează însă că sistemul este riscant. Navele circulă adesea noaptea, fără semnale electronice şi cu luminile stinse, ceea ce creşte pericolul coliziunilor şi al atacurilor cu drone sau ambarcaţiuni rapide iraniene.

Deşi preşedintele Donald Trump a anunţat recent un acord de pace cu Iranul şi redeschiderea Strâmtorii Ormuz, detaliile rămân neclare, iar specialiştii consideră că această soluţie este una temporară, adoptată pentru a menţine exporturile de petrol din Golf până la normalizarea situaţiei din regiune.